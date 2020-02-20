Отмечается, что недовольные санжаровцы перекрывают дороги, чтобы не допустить в город эвакуированных из КНР земляков.
Полиция пригнала к месту пикета силовиков в полной экипировке и даже бронетранспортер.
Также туда приехал председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.
«Сейчас уже нахожусь в Новых Санжарах, где люди перекрыли дороги. Разбираемся в ситуации. В любом случае призываю быть взвешенными и сдержанными. Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Они возвращаются домой. Всех проверили китайские и отечественные медики. И ни у кого нет симптомов острой респираторной инфекции», — заявил он.
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Тем временем между протестующими и полицией уже произошел ряд стычек. Правоохранители скрутили и увели одного из участников акции.