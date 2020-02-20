Жители Новых Санжар в Полтавской области вышли на митинг после известия о том, что эвакуированных из Китая соотечественников везут в госпиталь, расположенный в центре города, передает УНИАН 20 февраля

Отмечается, что недовольные санжаровцы перекрывают дороги, чтобы не допустить в город эвакуированных из КНР земляков.

Полиция пригнала к месту пикета силовиков в полной экипировке и даже бронетранспортер.

Также туда приехал председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

«Сейчас уже нахожусь в Новых Санжарах, где люди перекрыли дороги. Разбираемся в ситуации. В любом случае призываю быть взвешенными и сдержанными. Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Они возвращаются домой. Всех проверили китайские и отечественные медики. И ни у кого нет симптомов острой респираторной инфекции», — заявил он.

Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру

Тем временем между протестующими и полицией уже произошел ряд стычек. Правоохранители скрутили и увели одного из участников акции.