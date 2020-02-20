«В то время как Минздрав отказался назвать локации размещения эвакуированных из Китая, а Тернопольская область уже протестует против их принятия, Киевская областная государственная администрация заявила Министерству здравоохранения о готовности больницы в Мироновке (Киевская область) принять украинцев из Уханя (Китай)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории области возможно размещение эвакуированных граждан в коммунальном некоммерческом предприятии Киевского областного совета «Областная больница восстановительного лечения», которая находится по адресу ул. Пироженка, 1 в городе Мироновке.
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Больница рассчитана на 75 пациентов. Поэтому для размещения эвакуированных необходимо будет выписать из больницы 74 граждан, которые на данный момент проходят лечение в указанном учреждении.