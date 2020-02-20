Одна из больниц Киевской области согласилась разместить эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев. Об этом 20 февраля сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Киевскую обладминистрацию

Борт с эвакуированными из Уханя взял курс на Киев — СМИ © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк сообщении.

Отмечается, что на территории области возможно размещение эвакуированных граждан в коммунальном некоммерческом предприятии Киевского областного совета «Областная больница восстановительного лечения», которая находится по адресу ул. Пироженка, 1 в городе Мироновке.

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Больница рассчитана на 75 пациентов. Поэтому для размещения эвакуированных необходимо будет выписать из больницы 74 граждан, которые на данный момент проходят лечение в указанном учреждении.