Люди жгут костры и блокируют дорогу автомобилями.
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«Жителям города стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в госпиталь который находится в центре города», — говорится в сообщении.
Такие протесты прошли в западных регионах Украины: в Тернопольской, Львовской и Ровенской областях.
По последним данным, самолет с украинцами и гражданами других стран кружит над Харьковской области. Его прибытие ожидается в киевском аэропорту «Борисполь».
В Ухани на этапе осмотра китайские медики не пустили на борт самолета трех украинцев и одну иностранку.