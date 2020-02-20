Жители поселка Новые Санжары в Полтавской области устроили столкновения с полицией после того, как появились слухи о том, что эвакуированных из Китая украинцев везут в местный госпиталь. Об этом 20 февраля сообщает Telegram-канал «ХС»

Люди жгут костры и блокируют дорогу автомобилями.

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«Жителям города стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в госпиталь который находится в центре города», — говорится в сообщении.

Такие протесты прошли в западных регионах Украины: в Тернопольской, Львовской и Ровенской областях.

По последним данным, самолет с украинцами и гражданами других стран кружит над Харьковской области. Его прибытие ожидается в киевском аэропорту «Борисполь».

В Ухани на этапе осмотра китайские медики не пустили на борт самолета трех украинцев и одну иностранку.