Самолет должен был прибыть в 08:00 (09:00 мск), однако на информационном табло терминала F аэропорта «Борисполь» показано, что он задерживается до 08:31 (09:31 мск) (время постоянно меняется).
В то же время данные отслеживания полетов самолетов на ресурсе FlightRadar24 свидетельствуют, что лайнер сначала следовал в направлении Харькова, но пока кружит над Харьковской областью, сделав уже 30 кругов.
Ситуация в аэропорту «Борисполь» спокойная. Кроме журналистов, правоохранителей и персонала, в терминале F никого нет: ни представителей Госслужбы по ЧС, ни медиков.
После приземления борта пассажиров, экипаж и всех, кто с ними контактировал, отправят на 14-дневную обсервацию — усиленное медицинское наблюдение.
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