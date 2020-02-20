Самолет из китайского города Ухань с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту, прибытие которого ожидается в аэропорту «Борисполь», задерживается. Об этом 20 февраля сообщает УНИАН

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами может сесть в Харькове © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк прибыть в 08:00 (09:00 мск), однако на информационном табло терминала F аэропорта «Борисполь» показано, что он задерживается до 08:31 (09:31 мск) (время постоянно меняется).

В то же время данные отслеживания полетов самолетов на ресурсе FlightRadar24 свидетельствуют, что лайнер сначала следовал в направлении Харькова, но пока кружит над Харьковской областью, сделав уже 30 кругов.

Ситуация в аэропорту «Борисполь» спокойная. Кроме журналистов, правоохранителей и персонала, в терминале F никого нет: ни представителей Госслужбы по ЧС, ни медиков.

После приземления борта пассажиров, экипаж и всех, кто с ними контактировал, отправят на 14-дневную обсервацию — усиленное медицинское наблюдение.

Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру