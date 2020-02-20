На заседании обсудили напряженную ситуацию, складывающуюся в Тернопольской области из-за информации о планах правительства разместить на территории региона эвакуированных из Китая. Их якобы намереваются отправить в село Конопкивка — в санаторий «Медоборы».
«Хотел бы предостеречь не прикрывать понятиями нравственности и христианских ценностей непрофессионализм, поскольку такая подмена грозит не только Тернопольской области, но и всей Украине», — высказался председатель облсовета Виктор Овчарук.
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А первый зампредседателя областного совета Василий Деревляный назвал решение власти поселить эвакуированных в густонаселенных районах «геноцидом украинского народа». Он также сообщил об абсолютной неподготовленности санатория «Медоборы» к принятию эвакуированных из Китая.
По словам руководителя Тернопольского областного лабораторного центра Оксаны Чайчук, область полностью не готова для принятия эвакуированных из Китая.
В конце сессии было принято заявление к руководству страны о недопустимости размещения эвакуированных на территории области.