Депутаты Тернопольского областного совета воспротивились размещению на территории региона вывезенных из Китая сограждан. Соответствующее решение они приняли на сессии облсовета 19 февраля, передает te-rada.org

Под Львовом жители перекрыли въезд в госпиталь, куда могут поселить эвакуированных из Уханя © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Хотел бы предостеречь не прикрывать понятиями нравственности и христианских ценностей непрофессионализм, поскольку такая подмена грозит не только Тернопольской области, но и всей Украине», — высказался председатель облсовета Виктор Овчарук.

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А первый зампредседателя областного совета Василий Деревляный назвал решение власти поселить эвакуированных в густонаселенных районах «геноцидом украинского народа». Он также сообщил об абсолютной неподготовленности санатория «Медоборы» к принятию эвакуированных из Китая.

По словам руководителя Тернопольского областного лабораторного центра Оксаны Чайчук, область полностью не готова для принятия эвакуированных из Китая.

В конце сессии было принято заявление к руководству страны о недопустимости размещения эвакуированных на территории области.