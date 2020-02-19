Тесно связанный с Западом украинский олигарх Виктор Пинчук начал продавать свои активы, понимая, что в скором времени страну ждут большие потрясения. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Царев: Если рейтинг Зеленского упадет, в апреле Тимошенко и олигархи попытаются его снести © РИА Новости, Владимир Трефилов

В частности, по его сведениям, Юлия Тимошенко и днепровский олигарх Игорь Коломойский договорились добиваться проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

«Пинчук также поддерживает идею проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Он полагает, что получит больше власти и влияния, чем сейчас», — указал Царев.

Кроме того, добавил политик, против Зеленского выступает миллионер и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, которому обещали премьерский пост либо контроль за таможней, но он так ничего и не получил.

То есть если рейтинг Зеленского упадет в апреле, заключил собеседник издания, то все эти игроки могут попробовать свергнуть главу государства, иначе Пинчук не стал бы продавать активы.

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