В частности, продолжил эксперт, целый ряд крупных игроков в украинской политике попытаются свергнуть президента Владимира Зеленского после того, как его рейтинг упадет в связи с непопулярным в обществе открытием рынка земли.
В частности, по его сведениям, Юлия Тимошенко и днепровский олигарх Игорь Коломойский договорились добиваться проведения досрочных президентских и парламентских выборов.
«Пинчук также поддерживает идею проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Он полагает, что получит больше власти и влияния, чем сейчас», — указал Царев.
Кроме того, добавил политик, против Зеленского выступает миллионер и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, которому обещали премьерский пост либо контроль за таможней, но он так ничего и не получил.
То есть если рейтинг Зеленского упадет в апреле, заключил собеседник издания, то все эти игроки могут попробовать свергнуть главу государства, иначе Пинчук не стал бы продавать активы.
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