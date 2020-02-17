«В городе Бровары работник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля Nissan. Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы отдать предпочтение им и совершил наезд на двух человек», — говорится в материале.
По словам очевидцев, виновник пытался скрыться с места аварии, но его заблокировали неравнодушные водители. Также он отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови.
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В результате случившегося скончался 28-летний мужчина. Еще один, 31-летний, был госпитализирован.
По данному факту начали служебное расследование.