Пьяный сотрудник полиции сбил двух человек на пешеходном переходе в Броварах Киевской области. Об этом 16 февраля сообщили в отделе коммуникации местной полиции

Восемь украинцев погибли в ДТП с микроавтобусом под Псковом © пресс-служба УМВД России по Псковской области говорится в материале.

По словам очевидцев, виновник пытался скрыться с места аварии, но его заблокировали неравнодушные водители. Также он отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови.

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В результате случившегося скончался 28-летний мужчина. Еще один, 31-летний, был госпитализирован.

По данному факту начали служебное расследование.