«Поскольку не был заключен контракт на поставку нефти за 2020 год, то нефть со свистом ушла на мировой рынок. Нету этой нефти, она же не законтрактована», — пояснил эксперт.
По его словам, особый комизм ситуации придали заявления белорусской стороны, утверждавшей, будто бы цены на российскую нефть обрушатся, если она не продаст эти объемы Минску.
В итоге этот казус завершился тем, продолжил политолог, что Белоруссия решила искать нефть среди более сотни мелких российских компаний, но как ее вывозить и оплачивать, никто не понимает.
«Лукашенко просидел. Он уже и рад бы купить, а пятерка крупных поставщиков, которая продавала нефть в Европу и еще снабжала белорусские НПЗ посредством трубопровода «Дружба», с белорусами работать не желает», — подчеркнул Суздальцев.
Так что все угрозы Лукашенко про замещение российской нефти топливом из США, Норвегии или Казахстана не произвели впечатления на Москву, заключил собеседник издания.
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