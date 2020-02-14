Пока Минск долго думал над тем, покупать ли ему якобы слишком дорогую российскую нефть в размере 83% от мировой цены, то в конечном итоге покупать оказалось нечего. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: Угрозы со стороны Лукашенко уже не производят впечатления на Москву © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По его словам, особый комизм ситуации придали заявления белорусской стороны, утверждавшей, будто бы цены на российскую нефть обрушатся, если она не продаст эти объемы Минску.

В итоге этот казус завершился тем, продолжил политолог, что Белоруссия решила искать нефть среди более сотни мелких российских компаний, но как ее вывозить и оплачивать, никто не понимает.

«Лукашенко просидел. Он уже и рад бы купить, а пятерка крупных поставщиков, которая продавала нефть в Европу и еще снабжала белорусские НПЗ посредством трубопровода «Дружба», с белорусами работать не желает», — подчеркнул Суздальцев.

Так что все угрозы Лукашенко про замещение российской нефти топливом из США, Норвегии или Казахстана не произвели впечатления на Москву, заключил собеседник издания.

Полную версию интервью вы можете прочитать здесь.