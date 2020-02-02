Недавно подписанный договор об открытом небе между США и Казахстаном создает возможности не только для авиакомпаний, но и для других отраслей обеих стран. Об этом 2 февраля заявил госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, передает Sputnik Казахстан

Как «хромая утка» Помпео стал в Украине, Белоруссии и Казахстане «пробным шаром» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Бейбут Атамкулов и посол США в Казахстане Уильям Мозер подписали соглашение о ворздушно сообщении между двумя странами.

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Стороны могут выполнять полеты с пятой степенью свободы воздушного пространства, которая предусматривает полеты иностранных авиакомпаний через города Казахстана в города третьих стран. По словам Помпео, его перелет в Казахстан продолжался 13 частов.

«Помимо этого крупные американские компании Chevron, ExxonMobil продолжают инвестировать в нефтегазовый сектор и ваше будущее. Они берут на работу граждан Казахстана и помогают в экспорте вашей продукции», — сказал Помпео.

Госсекретарь США добавил, что партнерство такого типа позитивно для обоих народов и обеспечивает развитие и укрепление экономических связей.