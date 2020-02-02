В начале января министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и посол США в Казахстане Уильям Мозер подписали соглашение о ворздушно сообщении между двумя странами.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Стороны могут выполнять полеты с пятой степенью свободы воздушного пространства, которая предусматривает полеты иностранных авиакомпаний через города Казахстана в города третьих стран. По словам Помпео, его перелет в Казахстан продолжался 13 частов.
«Помимо этого крупные американские компании Chevron, ExxonMobil продолжают инвестировать в нефтегазовый сектор и ваше будущее. Они берут на работу граждан Казахстана и помогают в экспорте вашей продукции», — сказал Помпео.
Госсекретарь США добавил, что партнерство такого типа позитивно для обоих народов и обеспечивает развитие и укрепление экономических связей.