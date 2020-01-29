Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из китайского города Саньи для эвакуации украинских туристов в связи с коронавирусом. Об этом 29 января сообщает «Интерфакс-Украина»

Ранее туроператор Join UP! объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.

По состоянию на утро среды число заболевших новым типом пневмонии увеличилось более чем на 1,5 тысячи человек, жертвами коронавируса стали свыше 130 человек.

Коронавирус может добраться до России в феврале © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Так, 14 человек заболели в Таиланде, по 7 человек в Японии, Малайзии и Сингапуре; по 5 — в Австралии и США; по 4 человека — во Франции, Германии и Южной Кореи; по 2 — в Канаде и Вьетнаме; по 1 — в Камбодже, Непале и Шри-Ланке.