Ранее туроператор Join UP! объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.
По состоянию на утро среды число заболевших новым типом пневмонии увеличилось более чем на 1,5 тысячи человек, жертвами коронавируса стали свыше 130 человек.
Помимо Китая растет количество заразившихся коронавирусом в других странах мира.
Так, 14 человек заболели в Таиланде, по 7 человек в Японии, Малайзии и Сингапуре; по 5 — в Австралии и США; по 4 человека — во Франции, Германии и Южной Кореи; по 2 — в Канаде и Вьетнаме; по 1 — в Камбодже, Непале и Шри-Ланке.