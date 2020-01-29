Две опоры контактной сети электротранспорта упали на проезжую часть на улице Научной во Львове. Об этом сообщили в местном горсовете, передает 29 января «Интерфакс-Украина»

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