Во Львове на дорогу рухнули электроопоры: поврежден общественный транспорт, движение перекрыто
Во Львове на дорогу рухнули электроопоры: поврежден общественный транспорт, движение перекрыто
© РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк
«На улице Научной упали две опоры контактных сетей. Одна опора повредила легковой автомобиль, вторая — троллейбус. Пострадавших нет», — говорится в материале.

На месте аварии работают бригады «Львовэлектротранса» и полиция.

 