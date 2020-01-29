«На улице Научной упали две опоры контактных сетей. Одна опора повредила легковой автомобиль, вторая — троллейбус. Пострадавших нет», — говорится в материале.
На месте аварии работают бригады «Львовэлектротранса» и полиция.
«На улице Научной упали две опоры контактных сетей. Одна опора повредила легковой автомобиль, вторая — троллейбус. Пострадавших нет», — говорится в материале.
На месте аварии работают бригады «Львовэлектротранса» и полиция.
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