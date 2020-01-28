Несколько крымских чиновников, организовавшие региональные выборы в Крыму в сентябре 2019 года, попали в санкционный список Евросоюза. Их имена 28 января опубликовало РИА Новости со ссылкой на официальный журнал ЕС

Евросоюз расширил антироссийские санкции © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Владимир Немцев, глава совета министров Крыма Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме того, в список внесли главу Севастопольского горизбиркома Сергея Даниленко, его заместителя Лидию Басову и секретаря Екатерину Пыркову, а также представителя Севастополя в Совфеде сенатора Екатерину Алтабаеву.

«Вообще, я думал, что я давно уже во всех возможных запретительных списках. Зарубежных активов у меня никогда не было. Что касается запрета на поездки в страны ЕС, то в большинстве случаев предпочитал отдых в России», — прокомментировал решение ЕС Развожаев.

Совет стран Европы принял это решение без обсуждения. Санкции в отношении россиян уже вступили в силу.