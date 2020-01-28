Евросоюз добавил семерых россиян в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году. Об этом 28 января сообщает официальный журнал объединения

Евросоюз расширил антироссийские санкции © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В частности, под ограничения попали председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев, глава совета министров Крыма Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме того, в список внесли главу Севастопольского горизбиркома Сергея Даниленко, его заместителя Лидию Басову и секретаря Екатерину Пыркову, а также представителя Севастополя в Совфеде сенатора Екатерину Алтабаеву.

Ограничения предполагают запрет на поездки в страны Евросоюза и замораживание активов. Совет ЕС расширил список без обсуждения. Санкции уже вступили в силу.