Евросоюз ввел индивидуальные санкции против граждан России и Украины в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевал на полгода. Последний раз их пролонгировали в сентябре прошлого года на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года.
В частности, под ограничения попали председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев, глава совета министров Крыма Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Кроме того, в список внесли главу Севастопольского горизбиркома Сергея Даниленко, его заместителя Лидию Басову и секретаря Екатерину Пыркову, а также представителя Севастополя в Совфеде сенатора Екатерину Алтабаеву.
Ограничения предполагают запрет на поездки в страны Евросоюза и замораживание активов. Совет ЕС расширил список без обсуждения. Санкции уже вступили в силу.