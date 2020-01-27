Федеральная служба безопасности России приостановила предварительное следствие по делу украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в 2018 году и позже обмененных. Об этом 27 января сообщил координатор защиты по этому делу Николай Полозов на своей странице в соцсети Facebook

«Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков. Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия», — написал он.

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Осенью 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и не подчиняясь требованиям российских властей.

В результате корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны и арестованы, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.