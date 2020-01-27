«Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков. Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия», — написал он.
В ноябре прошлого года ФСБ приостановила знакомство защиты украинских моряков с материалами уголовного дела и вернулась на стадию следствия из-за передачи Киеву задержанных кораблей.
Осенью 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и не подчиняясь требованиям российских властей.
В результате корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны и арестованы, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.