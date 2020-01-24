Символические стрелки т.н. часов Судного дня в 2020 году перевели вперед на 20 секунд - теперь они показывают 100 секунд до «ядерной полуночи». Об этом сообщила пресс-служба организации «Бюллетень ученых-атомщиков» 23 января

Хиросима, Будапешт и «грязная бомба». Готова ли Украина нанести ядерный удар? © РИА Новости, Соловьев | Перейти в фотобанк

«Сейчас 100 секунд до полуночи. Мы выражаем то, насколько мир близок к катастрофе, в секундах — не часах или даже минутах. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю часов Судного дня», — заявила главы организации Рейчел Бронсон.

В качестве причин ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве. По словам Бронсон, последние два года «влиятельные лидеры» разрушают самые эффективные методы работы сдерживания угроз — международные соглашения с жесткими режимами контроля.

Украинский след северокорейской ядерной угрозы © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Шэрон Скассони назвала выход США из ядерной сделки с Ираном и последующий постепенный отход Тегерана от соблюдения ее условий вплоть до недавнего заявления о том, что он более не чувствует себя связанным соглашением.

Кроме того, она обратила внимание на отсутствие прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. По мнению Скассони, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын потерял веру в переговорные способности президента США Дональда Трампа.

Она также отметила выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году и то, что Вашингтон до сих пор не определился с продлением СНВ-3, несмотря на призывы России к этому с 2017 года.

В 2018 и 2019 годах часы Судного дня были на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после первого испытания водородной бомбы. Самым спокойным временем стал 1991 год, когда стрелки отошли от «ядерного катаклизма» на 17 минут.