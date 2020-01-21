Трезубец и свастика. За что государственный герб Украины попал в список экстремистских символов Великобритании
Трезубец и свастика. За что государственный герб Украины попал в список экстремистских символов Великобритании
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Ранее пресс-секретарь правительства Великобритании выразил сожаление по поводу того, что украинский трезубец попал в список экстремистских символов.

Однако представители Украины на берегах Туманного Альбиона считают реакцию британского правительства недостаточной.

«Все же нет однозначного ответа на простой вопрос: будет ли трезубец, конституционный национальный символ и герб, исключен из руководства по экстремизму», — говорится в сообщении.

В посольстве Украины ожидают дальнейших шагов от британской стороны.

Упомянутое руководство опубликовала газета The Guardian 17 января. Оно предназначалось работникам школ, медицинских учреждений и советам по защите детей юго-востока Англии для помощи в визуальном выявлении признаков экстремизма.

Украинская национальная символика находится на второй странице, в главе «Татуировки». В этом же разделе авторы руководства поместили и свастику.