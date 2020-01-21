Власти Великобритании так и не дали четкого ответа на вопрос, будет ли украинский государственный символ удален из Руководства по противодействию экстремизму для британской полиции. Об этом говорится в сообщении украинского посольства в Лондоне, опубликованном 21 января в Twitter

Трезубец и свастика. За что государственный герб Украины попал в список экстремистских символов Великобритании © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако представители Украины на берегах Туманного Альбиона считают реакцию британского правительства недостаточной.

«Все же нет однозначного ответа на простой вопрос: будет ли трезубец, конституционный национальный символ и герб, исключен из руководства по экстремизму», — говорится в сообщении.

В посольстве Украины ожидают дальнейших шагов от британской стороны.

Упомянутое руководство опубликовала газета The Guardian 17 января. Оно предназначалось работникам школ, медицинских учреждений и советам по защите детей юго-востока Англии для помощи в визуальном выявлении признаков экстремизма.

Украинская национальная символика находится на второй странице, в главе «Татуировки». В этом же разделе авторы руководства поместили и свастику.