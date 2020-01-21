Ранее пресс-секретарь правительства Великобритании выразил сожаление по поводу того, что украинский трезубец попал в список экстремистских символов.
Однако представители Украины на берегах Туманного Альбиона считают реакцию британского правительства недостаточной.
«Все же нет однозначного ответа на простой вопрос: будет ли трезубец, конституционный национальный символ и герб, исключен из руководства по экстремизму», — говорится в сообщении.
В посольстве Украины ожидают дальнейших шагов от британской стороны.
Упомянутое руководство опубликовала газета The Guardian 17 января. Оно предназначалось работникам школ, медицинских учреждений и советам по защите детей юго-востока Англии для помощи в визуальном выявлении признаков экстремизма.
Украинская национальная символика находится на второй странице, в главе «Татуировки». В этом же разделе авторы руководства поместили и свастику.
And yet, no clear answer to a simple question: whether the Trident #Tryzub, constitutional national symbol and Coat of Arms of #Ukraine, will be removed from the Extremism Guide. Seeking more clarification from the #British side@TerrorismPolice https://t.co/SWCaJywZmH— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 20, 2020