«В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония чествования памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран», — говорится в сообщении.
Утром среды, 8 января, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины.
Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.
Как ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский, тела погибших украинцев будут доставлены на родину 19 января.