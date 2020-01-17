Церемония чествования памяти погибших в результате крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране пройдет в аэропорту Борисполь 19 января. Об этом в пятницу, 17 января, сообщила пресс-служба Офиса президента

«В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония чествования памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран», — говорится в сообщении.

Война или мир: как признание Ирана в атаке на украинский самолёт повлияет на отношения Вашингтона и Тегерана © РИА Новости, Антон Быстров | Перейти в фотобанк

Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.

Как ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский, тела погибших украинцев будут доставлены на родину 19 января.