С 1 ноября 2019 года цена на газ для населения Украины повысилась на 23,5% и составила около $300 (18,6 тысяч рублей) за тысячу кубометров, что привело к росту цен на коммунальные услуги.
«По данным Государственной службы статистики, общая сумма задолженности населения за ЖКХ в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем выросла на 8 миллиардов гривен (20,9 миллиардов рублей — ред.) — до 60,1 миллиарда гривен (156,8 миллиардов рублей- ред.) (то есть немного больше чем на 15%). И это за один месяц», — сообщил Медведчук.
По его словам, рост задолженности наблюдается в основном по двум позициям — поставкам газа и отоплению. Так, в ноябре украинцы заплатили за ЖКХ только 7,4 миллиарда гривен (19,3 миллиардов рублей), тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 15,3 миллиарда гривен (39,9 миллиардов рублей).
«Люди, которые вынуждены выбирать между покупкой продуктов питания, лекарств и оплатой ЖКХ, выбирают покупку еды и лекарств», — подчеркнул депутат.
С 1 января минимальная зарплата на Украине повысилась на 11% и составила 4 723 гривен (12,3 тысячи рублей). Однако минимальный размер пенсий остался неизменным на уровне декабря 2019 года — 1 638 гривен (4,3 тысячи рублей). Следующий этап их повышения запланирован на 1 июля: тогда минимальная пенсия составит 1 712 гривен (4,5 тысячи рублей), а с 1 декабря — 1 769 гривен (4,6 тысячи рублей).