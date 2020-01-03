МИД Украины в ответ на предложение Британского издания Good Housekeeping совершить туристическую поездку по железной дороге по Керченскому мосту в Крым, призвало журналистов не вводить своих читателей в заблуждение. Об этом 3 января посольство Украины в Великобритании сообщило на своей странице в соцсети Facebook

Посольство Украины опубликовало обширный информационный материал якобы «аннексии Крыма», а также привело похожие справки с внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства. «Good Housekeeping, не вводите в заблуждение своих читателей! Бесспорно, Крым стоит того, чтобы войти в рейтинг исследований самых горячих направлений 2020 года, но это территория под военной оккупацией», — утверждают украинские дипломаты на странице в Facebook. Поезд никуда не идет. Почему Украина никогда не запустит железнодорожное сообщение с Крымом © Facebook, Євген Кравцов Ранее американское посольство распространило заявление, что США осуждают запуск движения пассажирских поездов через Крымский мост.