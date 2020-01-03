Посольство Украины опубликовало обширный информационный материал якобы «аннексии Крыма», а также привело похожие справки с внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.
«Good Housekeeping, не вводите в заблуждение своих читателей! Бесспорно, Крым стоит того, чтобы войти в рейтинг исследований самых горячих направлений 2020 года, но это территория под военной оккупацией», — утверждают украинские дипломаты на странице в Facebook.
Столь болезненную реакцию украинских дипломатов вызвал очерк в журнале для путешественников под названием «Неизведанная Европа: попробуй что-то новое в 2020 году», в котором рассказывается о том, как можно попасть в Крым на поезде через Россию по недавно открытому Керченском мосту.
Ранее американское посольство распространило заявление, что США осуждают запуск движения пассажирских поездов через Крымский мост.