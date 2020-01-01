Таким образом, продолжил эксперт, Финляндия обладала полным внутренним суверенитет вплоть до совершенно иного социально — экономического устройства, но во внешней политике фактически подпадала под протекторат Советского Союза.
«Такой сценарий действительно был одним из вариантов не просто сохранения, а даже укрепления украинского государства. Он был вполне жизнеспособен, но украинская элита не собиралась реализовывать его ни тогда, ни теперь», — пояснил Ищенко.
Разговоры о «финляндизации», по его мнению, начинаются на Украине именно в силу понимания того, что существование государства в том виде, в котором она существовала до сих пор, невозможно.
Если раньше этот сценарий еще можно было хоть как-то реализовать, то теперь на это не пойдут не только украинское общество и элиты, но и представители российской власти, добавил политолог.