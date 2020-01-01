Термин «финляндизация» Украины означает, что Киев будет выстраивать отношения с Москвой так же, как Финляндия времен Густава Маннергейма строила отношения с СССР после окончания заключения мира в 1944 году. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко рассказал, почему ДНР/ЛНР вредно пытаться контролировать другие территории © РИА Новости, Нина Зотина

«Такой сценарий действительно был одним из вариантов не просто сохранения, а даже укрепления украинского государства. Он был вполне жизнеспособен, но украинская элита не собиралась реализовывать его ни тогда, ни теперь», — пояснил Ищенко.

Разговоры о «финляндизации», по его мнению, начинаются на Украине именно в силу понимания того, что существование государства в том виде, в котором она существовала до сих пор, невозможно.

Если раньше этот сценарий еще можно было хоть как-то реализовать, то теперь на это не пойдут не только украинское общество и элиты, но и представители российской власти, добавил политолог.