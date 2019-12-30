Украинское правительство разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашение об урегулировании газовых споров и договор о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина 30 декабря

Газовые контракты стали концом проекта Украины как «Анти-России» — Землянский © Facebook, Валентин Землянский

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, «Газпром» заключит с «Нафтогазом» договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

При этом, согласно протоколу, компании должны подписать мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, все эти договоренности для «Газпрома» стали лишь «отступлением, а не катастрофой», так как на данный момент российская компания выиграла себе время и в перспективе сможет переиграть все в свою пользу.