Вице-премьера РФ Дмитрия Козака можно поздравить с прорывом на переговорах по газу с Украиной. Такое мнение выразил доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России Кирилл Коктыш 20 декабря в комментарии РИА Новости

Володин и Медведчук переведут «нормандский формат» в парламентское измерение © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Также вице-премьер РФ отметил, что стороны урегулировали все взаимные претензии, и новых судебных исков и споров больше не будет.

Эксперт пояснил, что условием взаимных отказов от исков как раз было новое соглашение по транзиту, и таким образом получилось снять основные противоречия и избежать катастрофических для Украины решений.

По его оценке, успеху на переговорах также поспособствовал приезд в Россию лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Понятно, что либо успехов в переговорах по транзиту газа достигла бы украинская делегация официальная, либо такие предложения мог привезти Медведчук. Тогда это было бы очень серьезным и пиарным, и не только ударом по действующему украинскому президенту», — рассуждает Коктыш.

Поэтому сам факт приезда Медведчука сыграл очень позитивную роль в том смысле, что Россия продемонстрировала готовность в любом случае договариваться с Украиной и не только с ее официальным представителем, добавил политолог.