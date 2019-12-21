Ранее Козак заявил, что в пятницу переговоры по газу завершились взаимовыгодными решениями для России, Украины и ЕС. По его словам, транзит через Украину продолжится, до Нового года ожидается подписание нового пятилетнего контракта.
Также вице-премьер РФ отметил, что стороны урегулировали все взаимные претензии, и новых судебных исков и споров больше не будет.
Эксперт пояснил, что условием взаимных отказов от исков как раз было новое соглашение по транзиту, и таким образом получилось снять основные противоречия и избежать катастрофических для Украины решений.
По его оценке, успеху на переговорах также поспособствовал приезд в Россию лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
«Понятно, что либо успехов в переговорах по транзиту газа достигла бы украинская делегация официальная, либо такие предложения мог привезти Медведчук. Тогда это было бы очень серьезным и пиарным, и не только ударом по действующему украинскому президенту», — рассуждает Коктыш.
Поэтому сам факт приезда Медведчука сыграл очень позитивную роль в том смысле, что Россия продемонстрировала готовность в любом случае договариваться с Украиной и не только с ее официальным представителем, добавил политолог.