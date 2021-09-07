Есть веские основания предполагать, что Россия не останется в стороне от гражданской войны на востоке Украины и придет в случае активных действий ВСУ на помощь ЛДНР, считает глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Александр, на прошлой неделе состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, где он встречался с американским президентом Джо Байденом. В итоговых заявлениях, что американских, что украинских, наблюдатели нашли упоминание нормандского формата, а вот упоминания Минских соглашений нет. Некоторые эксперты интерпретировали это таким образом, что американцы разрешили украинцам Минские соглашения не соблюдать. Мало того, они считают, что Зеленскому, таким образом, выдана индульгенция на наступление на Донбассе. Такие предположения фантасмагория или действительно можно говорить о том, что в ближайшее время стоит ожидать войны в Донбассе? Александр Бородай: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

— Война может быть. Может быть, даже этой осенью. Проблема не в том, что кто-то разрешил Зеленскому, дал индульгенцию. Он холоп, раб, слуга. Слуге не дают разрешений, ему дают приказ. Если у Зеленского есть приказ наступать, то он будет наступать, и понятно, что Зеленскому и американцам абсолютно до фонаря все остальные соглашения. Минские, нормандские или какие-то еще. Наши западные партнеры вообще склонны, это прямо исторически заложена у них такая склонность, те соглашения, которые им кажутся невыгодными, легко и непринужденно пересматривать.

Они много раз это доказали, действуя в качестве жандарма в мире и в частности в Европе. Достаточно вспомнить о Сербии, Косово и т.д. То есть любые соглашения, которые их не устраивают по каким-то параметрам, они пересматривают просто по щелчку пальцев. Нет проблем, как говорится. Поэтому это может произойти и с Минскими соглашениями.

Ситуация на Украине у Зеленского критическая. У Зеленского как у человека, который изображает из себя правителя определенной территории. Уже ему на этой территории больше совсем никто не верит, что он ее правитель. Конечно, надо совершать какие-то действия, а пока все последние годы Зеленский занимается тем, что он болтает.

Болтает и болтает, болтает и болтает. Только меняется его риторика. Если она в самом начале его правления, особенно во время предвыборной кампании, была крайне миролюбивой по отношению к Донбассу, России, вообще ко всей этой ситуации, то сейчас она крайне агрессивна. Ну, конечно, это напоминает о подготовке к войне.

Есть и другие, как говорится, технические детали. Накопление войск, передвижение техники, которые позволяют предполагать, что наступление противника возможно.

- Хорошо. В таком случае какие должны быть или будут ответные действия Донбасса, Донецкой и Луганской республик? Какие будут ответные действия России и «Союза добровольцев Донбасса»?

— С действиями «Союза добровольцев Донбасса» все понятно. С действиями республик тоже. Республики будут защищаться и по мере возможностей, естественно, оказавшись в соответствующих условиях, наступать, освобождая свои оккупированные территории. Я напомню, часть территории республики, и немалая, я сказал бы, даже большая, если брать территории, а не населения, города, большая часть территорий обоих республики являются оккупированными территориями.

«Союз добровольцев Донбасса», все русские добровольцы их, естественно, в этом поддержат. «Союз добровольцев Донбасса» прибудет на Донбасс и поддержит республики всеми возможностями, которые имеются в распоряжении.

Что касается позиции России, то я, не будучи государственным чиновником, не могу отвечать за позицию Российской Федерации. Я могу сделать ряд предположений, которые не являются позицией официальной российского государства, российского правящего истеблишмента.

Предположения мои состоят в том, что Россия в стороне не останется. На Донбассе живут российские граждане в количестве нескольких сотен тысяч человек, порядка семисот тысяч человек.

И в любом случае российские граждане или нероссийские граждане, на Донбассе живут русские люди, какими бы они ни были русскими — великороссами или малороссами, не суть важно, или вообще принадлежали к другим этносам — они могут быть греками, евреями, кем угодно.

Но это в целом русские люди, которые хотят жить в России, и Россия не может остаться как государство безучастным к их трагической судьбе. Да и не оставалось безучастным российское государство все эти годы.

Поэтому у меня есть веские основания предполагать, не утверждать, а именно предполагать, что Россия как государство в стороне тоже не останется и окажет помощь республикам Донбасса. Помощь, я думаю, высокоинтенсивную.

- Завтра 8 сентября — День освобождения Донбасса. Ты и твои коллеги и соратники будут в этот момент в ДНР, на Саур-Могиле. Что там будет происходить?

— Мероприятие в этом году серьезное. Юбилейное. Я, конечно, не могу говорить обо всей программе, тем более что я не организатор этого мероприятия, наш «Союз» не организатор. Мы приглашенные, мы гости, которые будут принимать в этом мероприятии участие. Там будет много важных лиц, прежде всего российских политических деятелей.

Там будет какое-то театрализованное представление. Для нас очень важно то, что часть наших ветеранов, тех, кто воевал на Саур-Могиле, я предполагаю опять-таки, получат государственные награды Донецкой Народной Республики. Для нас это важная честь, важный элемент этого празднования, потому что это и правильно, и заслужено теми людьми, которые на Саур-Могиле непосредственно стояли в схватке с нашими противниками. Это для нас большая честь, и поэтому мы это мероприятие с удовольствием посетим.

А что касается Саур-Могилы — место действительно символическое. Там дрались на самом деле всегда, это же Донбасс, это Дикое Поле, там дрались в незапамятные времена — это главная высота посреди огромного куска степи. За эту высоту дрались всегда, и во время Гражданской войны, и в 1941 году, когда наши войска обороняли Саур-Могилу от немцев, дрались и в 1943-м, когда наши наступали и забирали ее.

Это место, которое кровью русской, и не только русской, полито очень щедро. Очень символичное место. В конце концов, это место нашей победы. Мы Саур-Могилу обороняли, мы ее сдали, и потом мы ее обратно отбили.

- Сейчас идут восстановительные работы на мемориальном комплексе Саур-Могила. В сети идут дискуссии по поводу того, как он в итоге должен выглядеть. Есть три большие группы, на которые разбились дискутирующие. Первая группа считает, что нужно всё оставить как есть, потому что руины сами по себе оставляют сильное эмоциональное впечатление. Поэтому они и есть память о погибших русских ополченцах. Вторая: нужно полностью восстановить советский комплекс. Третья: надо восстановить советский комплекс, но и добавить объекты, которые бы увековечивали подвиг русских ополченцев. Ты какой позиции придерживаешься?

— Я к мемориальной теме имею очень скромное отношение, сразу говорю, поэтому я прошу мое мнение, мои слова не рассматривать как мнение эксперта в данном вопросе. Что касается меня лично, то навскидку мне кажется, я бы, приведя этот мемориал в порядок, оставил бы его в том виде, в котором он находится сейчас. Потому что дело же не в высоте памятника, не в тех деньгах, которые в это вложены. Дело, собственно, в памятном месте, и след войны, который прошел по этому месту в 2014 году, он все равно остался.

И этот памятник в том виде, в котором он есть, он сейчас очень настоящий, сильно эмоционально влияющий на людей, памятник войне, памятник человеческому, русскому героизму. Но это мое мнение, оно, во-первых, ни на что в этом процессе не влияет, а, во-вторых, я совершенно не уверен в том, что оно компетентно и обосновано. Как будет — так и будет.