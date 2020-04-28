Политолог, журналист Армен Гаспарян поделился своей точкой зрения относительно итогов деятельности Зеленского на посту президента и рассказал об истоках национализма на Западной Украине

- 21 апреля исполнился ровно год, как к власти пришел Владимир Зеленский. Я напомню, на президентских выборах он выиграл у Петра Порошенко, набрав 73% голосов избирателей. Значит, пришло время подводить некие итоги.

Поэтому, Армен Сумбатович, предлагаю вам такой формат интервью: я буду называть сферу экономики, а вы будете отмечать главное достижение Зеленского и главное поражение Зеленского в этом направлении. «Ищем смыслы»: Гаспарян назвал главные ошибки Зеленского на посту президента © Скриншот из видео Украина.ру

— Мы можем упростить задачу и поставить ноль, и на этом все закончится, потому что ни одно из предвыборных обещаний Зеленского не было им реализовано. Ни одного судебного дела по поводу Порошенко как не было, так и нет, а война на Донбассе как продолжалась в момент избрания Зеленского президентом до его инаугурации, вплоть до нашего сегодняшнего дня, все это продолжается. Экономика как была в состоянии глубокой могилы, вырытой еще не до конца, так и есть. Коррупция! Нынешние депутаты Верховной Рады деньги пилят с гораздо большим ожесточением, чем депутаты прошлых созывов.

- Но нельзя же отрицать, что при правлении Зеленского мы увидели некие подвижки по Донбассу. Например, в плане того, что был налажен диалог в "нормандском формате", мы видели обмен пленными, разведение сил, это же в принципе достижения, в формате маленьких шагов. А какие уже недостатки и поражения при урегулировании конфликта, скажите вы.

— Но он не сделал ничего, потому что мы с вами пытаемся разглядеть одну клубничку в глубоком компосте, силимся ее там найти, и если там попадается что-то красное, то мы радостно говорим, что вот это, наверное, точно клубничка. Говорить о подвижках не приходится, потому что редкий день не поступают сводки об очередных обстрелах территории ЛДНР. Обмен пленными — это, конечно, позитивная динамика, но здесь мы ставим двоеточие: первое, что мешает делать это в полном объеме?

Зеленский за это критиковал Петра Алексеевича Порошенко, а сам исполняет ровно все то же самое. Второй момент, вслед за обменом пленных должна начаться разгрузка информационного поля. Ничего этого как не было, так и нет. Третий момент, обмен пленными — это очень хорошая история, но к чему она ведет? Я не очень понимаю. Если бы, условно, был бы отвод сил от линии разграничения, после этого начинается процедура обмена пленными, дальше начинает выстраиваться мирный переговорный процесс.

Ничего этого нет, ну хорошо, обменялись 10 на 9, отлично, и дальше что? Заметим, что это не только я скептически к этому отношусь, я посмотрел украинские средства массовой информации, они тоже очень быстро эту новость в самый, что называется, подвал задвинули, потому что понимают, что это не совсем то, что нужно сегодня.

Но Зеленский — как классический Свирид Петрович Голохвастов из «За двумя зайцами», ему нужно как-то фигурировать в СМИ. Упомянули "нормандский формат", страны Большой семерки пообщались по видеосвязи, стран Большой двадцатки по видеосвязи пообщались. А что помешало провести "нормандский формат" в этой канве?

- А кто или что мешает Зеленскому выполнять Минские соглашения и идти по направлению урегулирования конфликта?

— Отсутствие сильного, крепкого, мужского волевого начала, потому что, если тебе приходится общаться со своими военнослужащими в формате: «я вам не лох, мне 42 года, я президент этой страны!», тогда какую войну ты можешь остановить? Ты не в состоянии даже будешь занять очередь за молоком, так как тебя там пошлют. Мешает прежде всего отсутствие у него сильного характера, потому что Зеленский на телеэкране, т.е. Василь Петрович Голобородько, и Зеленский на посту президента — разные абсолютно истории.

За него голосовали люди, которые искренне верили, что он слуга народа, сейчас он МВФ отправит в ж…, и с коррупционерами разберется, и страна при нём начнет заниматься экономикой, а вместо этого получился кукиш с маслом. К примеру, типичные сообщения с Украины: отрапортовали, что никаких пожаров в зоне отчуждения (Чернобыль — Ред.) нет, с этим я ложился спать. В 6 утра я встаю, первое, что я вижу по сводке — опять в зоне отчуждения пожар. Ребят, вы что там потушили тогда? Или вы где тушили, в "Фейсбуке" Арсена Борисовича Авакова? И вот так вот во всем, с экономикой, с Верховной Радой, с переговорами с международными организациями, вы куда не войдете, в какую сферу жизнедеятельности, вы увидите такой опытный пиар.

- Может быть, дело не в самом Зеленском, а в плане того, что у него нет команды?

— Понимаете, Наполеон в свое время сам себя высек, произнеся фразу "в моё отсутствие кругом творятся одни лишь глупости". Зеленский человек, наверное, образованный, он помимо того, что по КВНам бегал, он какие-то книжки читал, он вообще понимает принцип политики? Принцип власти, что как только ты заступил на пост, уже ты не имеешь права никакого морального списываются все на своих предшественников, потому что ты за все отвечаешь. У тебя был год на то, чтобы все сформировать, а в результате истории, которые киевляне рассказывают, о том, что у них (в команде Зеленского. — Ред.) даже внутри команды постоянные трения: у Баканова с Офисом президента, у Офиса президента с Верховной Радой, у Верховной Рады с правительством, а все они еще параллельно пытаются каким-то образом повлиять на Зеленского, у которого теперь конфликт с губернаторами. А кроме этого что-нибудь делается?

- От вас хотелось бы услышать факты или их опровержение.

— Хорошо. Вот последняя история с медициной: вот Зеленский вышел, словесно разгромил медицинскую реформу, сказал, надо возвращаться к истокам, то есть к 2014 году, то есть пока это более-менее все работало. Кто-нибудь за провалы в медицине отправлен в отставку? Может быть, было проведено расследование прокуратуры по поводу нецелевого расходования средств бюджетных? Ничего этого нет.

Я очень люблю параллели проводить и делаю это регулярного в эфире "Вести.фм", давайте с вами проведем. Так однажды было в ставке Гитлера, вот у нас же все считают, что там был тоталитаризм, и что фюрер сказал, то и было. И однажды Гитлер с удивлением узнал, что его приказ не был выполнен, по той лишь причине, что он противоречил следующему приказу. Ну, поскольку фюрер штамповал приказы, как современные блогеры пишут в Twitter, в результате все запутались и не знают, что надо именно сделать, и в результате на это дело забили. Вот если бы такое было бы при Сталине, вот если бы Иосиф Виссарионович узнал, что его приказ не был выполнен, то поверьте мне, там перестреляли бы десяток людей за измену родине, за работу на разведку Алеутских островов, и так далее. А Гитлер переспросил: «что, мой приказ не выполнен?», и на том все и закончилось.

Обращайте внимание, как действует Зеленский, это ровно все то же самое, разница только в том, что если тогда это была трагедия абсолютная, то, вот то, что сейчас происходит, — это фарс. В истории всегда так бывает, наверно, для комедийного актера фарс — это нормальное явление. И ведь если бы такое было бы где-нибудь в Африке, при всем моем уважении, например, Нигерия, Чад, Мозамбик, мне вообще было бы наплевать, вот правда, но поскольку это происходит в стране, для многих из нас столь же родной как наша родина, то это вызывает, мягко говоря, удивление.

А выражаясь точнее, это вызывает злобу, потому что за итогами вот этой всей деятельности господина Зеленского остаются люди, живые люди, и многие из них эту эпидемию коронавируса не пережили именно благодаря тому, что они все совместными усилиями сотворили с медициной.

Можно, конечно, долго здесь размышлять о том, что это трагедия сейчас не только украинская, что во всем мире гибнут люди, и везде эта хваленая медицина западная не сработала, но это разговоры-то в пользу бедных, мы это прекрасно понимаем. Сейчас они получат урок, его проанализируют и начнут исправлять. А, что будет исправлять Украина? Вот я вчера разговаривал с человеком из офиса президента, он говорит: мы все сидим, ждем, когда будет не следующий транш МВФ обещанный, мы ждем, какие условия они выдвинут после этого транши, и что мы еще должны будем сделать.

- Вот еще одна тема, мне кажется, вам она будет интересна и в целом для оценки деятельности Зеленского. На днях появилось видео в Facebook, где 95-летний ветеран дивизии СС "Галичина" Василий Наконечный зигует во время своего награждения представителями городской власти (действо происходило на Западной Украине. — Ред.). Скажите, на ваш взгляд, почему националистические и фашистские идеи до сих пор остаются популярными на Западной Украине? Почему официальный Киев не борется с этим?

— Что вы хотите от человека, который принимал присягу в дивизии СС Галичина, проходил подготовку? Потому что это же не просто сброд собрали, одели в форму и сказали: «А теперь вы будете солдатами, вам надо 40 минут противостоять войскам Конева, а потом, кто выживет, добежит до Канады».

Их же сначала дрессировали очень долго. Ну как дрессировали, это было тоже очень своеобразно, потому что, судя по воспоминаниям немецких офицеров, это был, конечно, ад, так как многие были невменяемы, то есть надо было объяснять этим людям, что не надо на посту жрать самогон и закусывать его салом, а потом ходить по ближайшим хуторам и под гармошку петь песни. У Василя Наконечного сработала мышечная память. Старый недобитый клоун вспомнил, что было в сорок четвертом году, он сделал жест, который у него генетически там заложен. Я не знаю, что все напряглись и удивились.

- Речь идет не только об этом старике, а в целом. Ему даже дали звание почетного жителя города Калуша. То есть это в принципе происходит с одобрения местных жителей!

— Вы поймите, что это очень своеобразная территория, Западная Украина, она люто ненавидела всю жизнь всех. Неважно, в какой они были стране. Когда они были в Австро-Венгрии, они недолюбливали австрияков, когда они были составе Речи Посполитой, они ненавидели поляков, потом они ненавидели русских, будучи в составе Советского Союза, соответственно, все вот эти вот борцуны — это национальный герои. Там нет других, и не может быть. Та земля не родила выдающихся философов, та земля, за исключением Голана, не родила выдающихся литераторов, и того они убили сами, топором причем, чтоб не мешал борцунствовать. Та земля не дала великих музыкантов.

- Вы прямо говорите, что там проклятая земля!

— Она не проклятая, просто у этой земли есть своя собственная история, она вот такая. Ее бесполезно переделывать, там что поляки террором прошли и ничего не добились, а потом советская власть это выкорчевывала десятилетиями, а в результате все вот эти Наконечные и Поперечные — отличнейшим образом выжили. Сквозь все репрессии пройдя, прекрасно себя чувствуют даже сейчас. Поэтому то, что для местных жителей эти все старые железнодорожные шпалы являются объектом обожания — это нормально, там нет других героев, поэтому их и делают почетными жителями, их награждают орденами, в их честь называют улицы, открывают мемориалы, ставят памятной доски, и так далее. Это не Центральная Украина, не юго-восток и даже не юг Украины.

А вот что меня поразило, что по поводу этого видео (награждение Наконечного. — Ред.) многие из моих коллег написали: «А это что, у них там есть эта организация людей, которые вот там дивизионников прославляет?» Так я вам открою тайну, у них еще есть общественное движение, которое называется «кадровый резерв дивизии СС Галичина». То есть, несмотря на то, что СС разгромлена, признана преступной организацией, но на Западной Украине в 2020 году все это существует.

- В таком случае имеет ли смысл предпринимать какие-то меры, пытаться перевоспитать это население, или поставить крест на них?

— Я, несмотря на то, что за много лет до того, как это стало модным, стало трендом, говорил о великой единой неделимой России в исторических ее границах, я и тогда говорил, что русские бригады брали галицийские поля, это очень своеобразное место. Я не убежден, что в принципе это население поддаются какому-то воспитанию или дрессировке. Здесь история за них говорит, не стоит рассчитывать на то, что они там по мановению палочки или в результате каких-то лет придут в чувства. Советская власть с 45-го по 90-й год все-таки там была, и чего? Вот все эти Тягнибоки, Вырвизубы, Выбейпечень. Это все откуда эти люди?! Они же все с запада Украины. Заметьте себе, что они же все начали свой движняк, еще будучи комсомольцами.

Вы человек молодой, я вам рассказываю: вы знаете, когда они впервые отметили день рождения Бандеры факельцуком? В 1990 году, то есть еще при советской власти, и этот марш был закамуфлирован под марш в честь украинской национальной культуры. То есть это при ЦК КПСС, при комсомоле, при КГБ, и так далее, они уже тогда отмечали.

Спикер Верховной Рады Парубий, он на тот момент, еще будучи относительно молодым нацистом, был одним из организаторов этой акции. А вы хотите, чтобы сейчас, когда было вбухано столько денег Западом, чтобы они одумались? Одумаются условно со временем Полтава, Житомир, Чернигов, Киев.