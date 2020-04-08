Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру рассказал, чего ожидать от предстоящей встречи ОПЕК+, как поведут себя США и какая цена на нефть в ближайшее время может считаться реальной

- Дмитрий, 9 апреля должны состояться переговоры ОПЕК+ относительно сокращения объемов добычи нефти. Почему России и Саудовской Аравии не удалось договориться ранее? Какой результат там может быть достигнут, до чего договориться не удастся?

— Разные позиции были в отношении продления сделки. Разные предложения исходили от двух сторон, Россия и Саудовская Аравия по-разному видели продолжение сделки ОПЕК+.

Доживем до понедельника. Что происходит с ценами на нефть и каковы позиции США и России © REUTERS, Todd Korol/File Photo

С другой стороны, тут позиция Штатов еще интересная — они не хотят присоединяться к этой сделке, и это один из факторов, который будет влиять на происходящее.

Мне кажется, что вероятность договоренности достаточно высока, потому что все увидели, насколько драматическим может быть падение цены, и какие последствия могут ожидать рынок в целом и бюджеты нефтедобывающих стран.

- Как сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на свои источники, страны ОПЕК+ достигнут соглашения только при условии, что и США сократят добычу, но Трамп уже заявил, что Штаты не обязаны это делать. Как может разрешиться это противоречие?

— Мне все-таки кажется, что будут пытаться договариваться, потому что цены в $20 за баррель это еще не предел — очередное обрушение может произойти в случае факта отсутствия договоренностей на предстоящей встрече.

Но вряд ли кого-то это сильно устроит, поэтому будут пытаться искать какой-то компромисс.

Но Штаты с высокой степенью вероятности не будут участвовать в этой сделке.

— Не является ли нынешняя ситуация конфликта между Россией и Саудовской Аравией игрой этих стран против США с их сланцевой нефтью, которой у США много, но себестоимость которой значительно выше традиционной добычи?

— Так тоже можно рассматривать, но вопрос в уровне цен. Ни Россию, ни Саудовскую Аравию уровень цен $20-25 не устраивает.

И в Штатах добыча сланцевой нефти тоже резко не остановится, потому что это целый производственный процесс, вложены значительные капиталы. Это такая долгоиграющая история.

Думаю, что даже уровень цен в пределах $35-40 более устроил бы участников сделки, потому что российский бюджет посчитан под $43, если не ошибаюсь, и такой уровень уже создает проблемы для сланцевых добытчиков.

А $25 не устраивает вообще никого. Поэтому будут пытаться договориться.

- Если соглашение будет достигнуто, до какого уровня восстановятся цены на нефть? Устроит ли это саудитов, которым нужны цены на нефть на уровне $84 за баррель?

— $84 это нереально — вы видите, что происходит в мировой экономике? Поэтому у саудитов будет большой дефицит бюджета, это очевидно.

Проблемы с исполнением этого бюджета уже есть. Думаю, им придется корректировать свой бюджет, снижать расходы.

Цена на нефть на уровне $50-60 устроила бы крупнейших игроков, и нефть выйдет на этот уровень, если мировая экономика начнет как-то восстанавливаться.

- РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что Россия запретит импорт нефтепродуктов, чтобы защитить свой рынок топлива. Насколько это эффективная мера, как она скажется на экономике, по кому из импортеров ударит сильнее всего?

— Насколько я понимаю, это в основном коснется белорусских производителей, некий элемент противостояния с Минском. Россия сама много производит бензина и много экспортирует.

Это может ударить по двум белорусским НПЗ, и я бы рассматривал ситуацию именно в таком ключе.

— Какие перспективы с окончанием строительства и запуском «Северного потока-2»? Какие новые препятствия возникли в последнее время?

— Я думаю, что с высокой степенью вероятности он будет введен в строй в обновленные сроки — конец текущего года.

«Атака на газопровод — это как военное нападение на страну». Эксперты о действиях США по «Северному потоку – 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Судно-трубоукладчик уже движется в Балтийское море, и в обозримом будущем оно продолжит укладку этих оставшихся 130 км трубопровода.

Возможно, вся эта история с коронавирусом, падение цен на энергоресурсы немного отсрочит реализацию «Северного потока-2», но вряд ли речь будет идти о годах.

Слишком много усилий приложено, средств потрачено и так далее. Все прекрасно понимают, что вложить миллиарды долларов и оставить недостроенным всего 130 км, — такие планы никто из участников проекта не строит.