Несмотря на эпидемию коронавируса, в Германии ни карантина, ни тем более комендантского часа нет. На Украину уехать тяжело – украинские авиакомпании подняли цены на билеты. Об этом изданию Украина.ру рассказала украинка Оксана Бондаренко, живущая с мужем под Берлином

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк - Оксана, какова сейчас ситуация с эпидемией коронавируса в Германии?

— Она понятная: скорость прироста инфицированных, то есть скорость распространения вируса, статистически хорошо отслеживается. Количество зараженных удваивается примерно за каждые пять-шесть дней.

Правительство принимает меры снижения скорости распространения эпидемии. Паника, наверное, есть у тех, кто психически не очень уравновешен.

А так все буднично: дети играют в песочницах и на спортплощадках, владельцы собак выгуливают животных, народ красит заборы и готовится к теплой весне и лету. Соседи что-то сверлят и пилят.

- То есть карантина нет?

— Карантина нет, тем более комендантского часа. Конституция Германии не позволяет ограничивать права граждан на свободу перемещения. Нас ограничивают на две недели в форме этого перемещения — только по одному или два человека за пределами дома и просят (!!!!) без необходимости не покидать жилище. Вот и все.

Комендантский час — это мероприятие военного времени или катастрофы в масштабах федеральной земли и тем более в масштабах всего Бундеса.

- Транспорт работает?

— Передвигаться можно, тем более если это нужно, например, по работе. В Берлине, Бранденбурге и по всей Германии ходят автобусы, трамваи, электрички, поезда, и на вокзалах пассажиры садятся в поезда дальнего следования. Есть конституционное право граждан на свободу перемещения.

- Есть ли зараженные коронавирусом в вашем городке?

— В нашем очень маленьком городке, который находится под Берлином, нет на данный момент зараженных. В городке, который расположен в 25 километрах от нас, зарегистрированы двое больных — семейная пара. Оба находятся в домашнем карантине.

Умерших в нашей земле пока, слава Богу, только один. 81 летний мужчина с рядом хронических заболеваний.

- Вы с мужем на работу ходите или работаете на удаленке?

— На работу мы не ходим. В нашем случае можно сидеть дома.

Экономика важнее. Трамп готов перечеркнуть усилия всего мира по борьбе с коронавирусом © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк - Все ли есть в магазинах?

— Магазины работают, но выбор продуктов стал меньше, но, тем не менее, всего достаточно — и мяса, и молочных продуктов, и алкоголя.

- Требуют ли от украинских граждан возвращения домой?

— Проблем, связанных с иностранным гражданством, в Германии нет. Возвращения домой немецкие власти от украинцев не требуют. Хочется поехать к близким родственникам, но въезд на Украину закрыт самой Украиной, и цены на билеты украинские авиакомпании еще и подняли.

Есть ли больные украинцы или русские, пока неизвестно. Может, кто-то из них болеет, но в статистике нет такой графы — "зараженные по национальностям". К тому же не все зараженные являются больными, тем более когда речь идет о детях, подростках и молодых людях. Про национальность как фактор риска в Германии сегодня спрашивать, ну, вообще неприлично. Берлин — это не Новые Санжары.