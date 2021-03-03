3 марта 1921 года Польша и Румыния подписали договор, направленный против Советской России. Он также предусматривал борьбу с попытками самоопределения украинцев на захваченных поляками и румынами землях

В ноябре 1918 года Королевство Румыния стало союзником возрождающейся Польши ещё до формального провозглашения Второй Речи Посполитой. Причиной был общий враг — Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР), объявившая о своём суверенитете над территориями Восточной Галичины и Северной Буковины, которые поляки и румыны считали своими. День в истории. Опубликован императорский манифест о федерализации © Public domain

Поляки начали вооружённое противостояние с войсками ЗУНР сразу же после её провозглашения 1 ноября 1918-го во Львове и воевали до середины июля следующего года. А вот румыны заняли всю Буковину практически без единого выстрела.

3 ноября 1918 года в Черновцах, столице австро-венгерского герцогства Буковина, состоялось организованное украинскими политиками «Буковинское вече», которое провозгласило присоединение северной части края к ЗУНР.

6 ноября последний краевой президент Буковины граф Йозеф фон Эцдорф передал власть представителям румынской и украинской общин — Аурелу фон Ончулу и Емельяну Поповичу. Но если Ончул был сторонником раздела края на румынскую и украинскую части, то большинство румынской элиты стремились присоединить всю Буковину к Королевству Румыния.

Ещё 27 октября 1918-го в Черновцах под предводительством богатого помещика Янку Флондора состоялось собрание Румынского национального совета, провозгласившего себя «конституантой Буковины» и объявившего о присоединении всей этой провинции Австро-Венгрии к Румынии.

Естественно, это поддерживали в Бухаресте.

Генерал Якоб Задик, командующий 8-й румынской армией, 6 ноября 1918-го подписал прокламацию, в которой указывалось, что румынская армия вступает в Буковину «согласно высокому приказу короля Румынии Фердинанда І по приглашению Буковинского национального комитета» с целью «охраны жизни, имущества и свободы всех её жителей без различия национальности и веры». В документе также содержалось предостережение населению края (очевидно, украинскому), что неповиновение и неуважение к новым порядкам «будут наказываться со всей строгостью».

Днём ранее румынские войска начали занимать южную часть Буковины, населённую в основном румынами, а 8 ноября вошли и в северную часть края. В вышиванке и женском платье. «Король Украины» Вильгельм фон Габсбург © Public domain

Хотя с октября 1918 года в Черновцах находилась бóльшая часть легиона Украинских сечевых стрельцов (УСС) под командованием Вильгельма фон Габсбурга, защищать украинцев Буковины эти войска не собирались. У князя Вильгельма были свои счёты с поляками — ведь в детстве его воспитывали как будущего короля Польши, потому 9-10 ноября он увёл подразделения УСС в направлении Львова.

Так что немногочисленные румынские войска (3 тысячи солдат и офицеров), которые 11 ноября 1918-го заняли Черновцы и всю Северную Буковину, не встретили никакого сопротивления. Правительство ЗУНР ограничилось лишь заявлением протеста в адрес Румынии, который остался без ответа.

Закрепившись на Буковине, Румыния решила помочь Польше в окончательном решении проблемы ЗУНР — чтобы никто больше не мог оспаривать суверенитет Бухареста над оккупированной северной частью края.

В начале мая 1919-го премьер-министр Румынии Ион Брэтиану предложил начальнику Польши Юзефу Пилсудскому военную помощь в противостоянии войскам ЗУНР — и тот, естественно, согласился. 24 мая 1919 года румынская дивизия под командованием генерала Якоба Задика вступила на территорию Покутья (южная часть Галичины между реками Прут и Черемош с центром в Коломые), через три дня соединившись с польскими войсками в районе Калуша.

К началу июня 1919-го войска генерала Задика полностью заняли Покутье, вынудив отступить в Подкарпатье и сдаться чехословацким войскам два подразделения армии ЗУНР (1-ю горную бригаду и группу «Глубокая»). Власти Западно-Украинской Народной Республики не оказывали военного сопротивления румынским войскам, ограничившись лишь декларациями протеста. Румынская оккупация Покутья продолжалась до начала августа 1919 года, после чего эта территория была передана полякам.

Кстати, некоторые румынские ура-патриоты требовали не отдавать Покутье полякам, поскольку эта земля долгое время находилась в составе Молдавского княжества. Битва за Покутье. Как поляки остановили молдавскую экспансию в Галичину © Public domain

Кроме этого, в апреле-мае 1919 года румыны пропустили через подконтрольные им Бессарабию и Буковину 4-ю польскую стрелковую дивизию под командованием генерала Люциана Желиговского.

Это было единственное крупное польское военное формирование, принявшее участие в Гражданской войне в России и сумевшее вернуться в Польшу в качестве действующего соединения. Эта дивизия сыграла важную роль в остановке последнего наступления армии ЗУНР — «Чортковской офензивы», разбив украинские части у посёлка Язловец (ныне Тернопольская область).

Таким образом, Румыния была единственной соседней страной, которая в 1918-1919 годах поддержала Польшу военной силой.

В тот период польская дипломатия совершенно серьёзно претендовала на получение Польшей статуса регионального лидера. Однако это было непосильной задачей. С Литвой и Чехословакией у Второй Речи Посполитой были территориальные споры. С Венгрией же у Польши не было общей границы. Попытки заключить трёхсторонний союз, включив в него Румынию, также не увенчались успехом, поскольку в Будапеште не могли смириться с переходом Трансильвании и Баната под власть Бухареста.

После победы польских войск над большевиками под Варшавой и подписания перемирия между Польшей и Советской Россией в октябре 1920 года в Бухаресте опасались наступления большевиков на Румынию — ведь в Москве не признавали принадлежность Бессарабии этой стране. Тем более что к тому времени советские войска победили остатки сил белой армии и ликвидировали сопротивление петлюровцев на Украине.

Министр иностранных дел Румынии Такэ Ионеску обратился к польской стороне с предложением заключить направленный против Советской России союз в рамках так называемой «Малой Антанты» — формирующегося блока Чехословакии, Королевства сербов, хорватов и словенцев (в будущем Югославия) и Королевства Румынии. День в истории. 7 июня: украинцы последний раз попытались отбить у поляков Львов © Public domain

Но в Варшаве отказались от этого предложения, не желая взаимодействовать с чехословацкой дипломатией. Со своей стороны, глава МИД Польши Евстахий Сапега в конце ноября 1920-го предложил подписать двусторонний союзный договор между Польшей и Румынией.

Проект Сапеги состоял из политической, военной и торгово-экономической частей, а также секретного протокола.

В политическом договоре гарантировалась нерушимость восточных границ обоих государств, описанных отдельно для Польши и Румынии, а также согласование международной политики обеих стран, в особенности с восточным соседом.

Обе стороны обязывались немедленно оказать военную помощь союзнику в случае нарушения границ «чужими военными силами». Военный договор определял условия сотрудничества армий Польши и Румынии в мирное время и конкретизировал объёмы и способ военной помощи в случае войны, а также предусматривал общее решение об объявлении войны и подписании мира.

Торгово-экономический договор носил рамочный характер, а вот в тайном протоколе были отмечены нерушимость границ уже между Польшей и Румынией и взаимная нейтрализация союзниками любых попыток обособления или отделения Восточной Галичины.

Последний момент вполне устраивал Бухарест, поскольку там считали действия украинских организаций на Буковине инспирированными и поддерживаемыми как раз из Галичины.

В Бухаресте на эти предложения Варшавы согласились не сразу. День в истории. 29 декабря: Румыния аннексировала Буковину © commons.wikimedia.org, otisarchives2

Во-первых, премьер Александр Авереску побаивался, что Румыния будет втянута в формально не закончившуюся польско-большевистскую войну — тем более что в декабре 1920-го народный комиссар иностранных дел Советской России Георгий Чичерин направил Румынии ноту о мирных намерениях Москвы.

Во-вторых, не один Авереску побаивался польско-венгерского сотрудничества, которое в Румынии считали потенциально опасным для своей страны, хотя глава МИД Румынии Такэ Ионеску настаивал на активизации переговоров с Польшей. С другой стороны, в Варшаве опасались, что договор с Румынией втянет Польшу в возможные конфликты на Балканах.

Как отмечают польские историки, на протяжении всего времени на переговорах царила атмосфера взаимного недоверия, но в конце концов общий страх перед большевиками взял верх.

28 февраля 1921 года в Бухарест прибыла делегация Польши во главе с главой МИД, и 3 марта того же года союзный договор между Румынией и Польшей был подписан Евстахием Сапегой и Такэ Ионеску.

Отражая антисоветские устремления польской и румынской реакции, он предусматривал взаимную военную поддержку сторон в случае войны между одним из участников договора и Советской Россией, координацию их политики во взаимоотношениях с Москвой и обязательство не вести переговоров о сепаратном мире в случае войны с большевиками.

Предусматривалось также заключение польско-румынской военной конвенции — её скрепили подписями генералы Тадеуш Розвадовский и Константин Кристеску. Договор был составлен на французском языке и позже был зарегистрирован в секретариате Лиги Наций, как это предусматривал Версальский мирный договор. Станет ли Венгрия великой вновь? К 100-летию Трианонского договора © AFP, ATTILA KISBENEDEK

Польско-румынский союзный договор был подписан на пятилетний срок, и 27 марта 1926 года он был продлён на следующие 5 лет.

При этом в его текст были внесены некоторые изменения, имевшие целью затушевать его антисоветскую направленность: согласно заключённой новой военной конвенции Румыния обязывалась выставить в помощь своей союзнице 19 дивизий в случае польско-советской войны, если в ней примет участие Германия, и 9 дивизий, если Германия останется нейтральной. Польша же брала на себя обязательство послать на фронт 9 дивизий в случае войны Румынии с Венгрией или Болгарией.

В 1931 году и 1936 году договор пролонгировался на очередные пятилетки.

Опираясь на союз с Румынией, польские военные разработали план создания «румынского плацдарма» на случай войны с Германией — речь шла о концентрации оставшихся боеспособными польских войск в районе рек Стрый и Днестр на границе с Румынией. Там были размещены склады боеприпасов и отработаны линии снабжения армии через румынский порт Констанца. Согласно планам Генштаба Польши, войска в условиях естественных линий защиты могли продержаться зиму и дождаться обещанного французского наступления против Германии.

Собственно, ещё 14 сентября 1939-го главнокомандующий польской армией маршал Рыдз-Смиглы приказал уцелевшим войскам отходить к румынской границе. Однако начавшийся через три дня Польский поход Красной армии нарушил все надежды на «румынский плацдарм». 80 лет пакту Молотова—Риббентропа. Возвращение в родную гавань или топор в спину Польше? © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Хотя Польша так и не обратилась к Румынии за военной помощью в рамках договора от 3 марта 1921 года, именно через территорию несостоявшегося «румынского плацдарма» в Румынию и Венгрию отошли около 120 тысяч польских солдат и офицеров.

Президент Польши Игнаций Мосцицкий, премьер Фелициан Складковский и другие члены правительства Польши, а также маршал Рыдз-Смиглы со штабом польской армии вечером 17 сентября 1939 года пересекли польско-румынскую границу на мосту через реку Черемош в посёлке Куты и оказались на территории Северной Буковины.

А уже в следующем году эта граница стала административной — между Станиславовской и Черновицкой областями УССР.