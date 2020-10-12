Мифический атаман Черный ворон: несколько раз убит большевиками и провалился в прокате

12 октября 1922 года погиб атаман Черный ворон - один из повстанческих командиров Холодноярской республики, долгое время остававшийся малоизвестным, но в постсоветской Украине популяризированный усилиями писателей и режиссеров.

Сразу же стоит отметить, что личность атамана очень сильно мифологизирована. Однозначно не удалось даже установить его настоящее имя и какие-либо биографические детали. Все из-за того, что сам он в целях конспирации пользовался только псевдонимом, а таких псевдонимов в период гражданской войны было очень много. За самостийну вильну Украину: «главарь уголовной шайки Куравский (Богун)» © скриншот к/ф "Зелёный фургон"

Атаман Черный ворон — это популярный лубочный герой еще со времен 19 века. Черный ворон также был частым героем постановок различных народных театров и балаганов. Словом, был очень знаковым персонажем для крестьянской среды, выходцы из которой наиболее широко были представлены в зеленом движении. Неудивительно, что псевдоним этот встречался в высшей степени часто.

Известно около десяти атаманов, которые именовали себя Черным вороном, большинство из них действовали на территории Украины. Хотя известны и российские. Так, на Дальнем Востоке действовал красный партизанский отряд с аналогичным названием.

В одном только Холодном яре было сразу четыре Черных ворона (Скляр, Черногузько, Лебединский и Черноусов).

Долгое время наиболее известным из них был Николай Скляр — выходец из махновской армии. Некоторое время конкуренцию ему составлял близкий к Тютюннику Виктор Чекирда. Но уже в постсоветской Украине большую известность получил другой холодноярский Черный ворон — Иван Черноусов.

Также существуют версии, что его настоящая фамилия была Черноус или даже Белоус, а Черноусовым он стал ради конспирации. Детали дореволюционной биографии Черного ворона также неизвестны. Предположительно, он являлся уроженцем села Товмач (ныне Черкасская область).

Его земляком и сподвижником был другой известный холодноярский атаман Иван Лютый-Лютенко. В отличие от большинства холодноярцев Лютенко не сгинул, а благополучно перебрался за границу и дожил до 1989 года. День в истории. 7 ноября: казнён петлюровский атаман Хмара © Public domain

Известно, что в 1919 года Черноусов был мобилизован в Добровольческую армию. А в конце того же года, когда началось отступление белых, вместе с группой земляков дезертировал и переметнулся к махновцам, от которых позднее перешел к холодноярцам.

«Холодноярская республика» по факту никакой республикой конечно же не являлась. Скорее это было объединение мелких атаманов, каждый из которых имел небольшой отряд из мужиков одного или нескольких сел. К концу 1920 года основные силы холодноярцев были разбиты, их остатки окончательно ушли в подполье.

Атаманы и их ближайшее окружение жили в лесах, а в налетах к ним присоединялись мужики из сел, имевшие легальный статус при советской власти. Периодически в таких отрядах встречались даже советские милиционеры и руководящие работники из сельсоветов.

Как раз после разгрома холодноярцев в конце 1920 года и гибели Черного ворона — Скляра выдвинулся Черный ворон — Черноусов.

Судя по всему, грозный псевдоним был чем-то вроде переходящего знамени и переходил от одного атамана к другому. Это позволяло сбивать с толку советских агентов в повстанческой среде и самих крестьян, которые начинали верить в существование некоего неуловимого и бессмертного атамана Черного ворона, который уходил от всех облав, воскресал после каждого убийства и мог быть в нескольких местах одновременно.

В пользу этого говорит и тот факт, что Черноусов после начала работы под громким брендом значительно укрепил свои силы. Если поначалу у него был небольшой отряд примерно из 20 человек, то со временем под крышу громкого бренда стали стекаться и еще более мелкие атаманы, приводившие своих людей. Так его отряд разросся до 100-150 человек, что сделало его весьма заметной фигурой в рядах уцелевших к тому времени холодноярцев. День в истории. 14 августа: ликвидирован атаман, спровоцировавший войну петлюровцев и белых © Public domain

Отряд Черного ворона совершал налеты на склады и милицейские участки, однако от полномасштабных боевых столкновений уклонялся. Аналогичным способом действовали и большинство остальных уцелевших холодноярцев.

Большевики пытались подорвать движение амнистией, но большинство атаманов на нее не согласились. Тогда их решили взять хитростью, всех разом. Два завербованных чекистами бывших деятеля УНР вышли на контакт с атаманами и предложили им провести повстанческий съезд. Большинство атаманов купились на эту уловку и приехали на собрание, где и были арестованы чекистами.

Черный ворон, однако, с недоверием отнесся к предложению посетить съезд и отказался покидать родные места, сославшись на то, что он обладает там авторитетом и поддержкой от местного населения и не хочет отрываться от своей базы.

После этого провала Черный ворон де-факто стал одним из двух самых влиятельных атаманом-холодноярцев. Однако дальнейшая его судьба неизвестна.

В советских документах встречается как минимум два упоминания о гибели атамана. Согласно первому, 12 октября 1922 года Черный ворон был убит во время облавы и опознан местными жителями.

Во втором документе указано, что некий отряд Черного ворона был уничтожен в Черкасской области в 1925 году. Но, поскольку псевдоним Черный ворон был крайне популярен среди украинских атаманов и зачастую более мелкие атаманы брали его после гибели более заметных, вероятнее всего, в 1925 году был уничтожен уже другой Черный ворон.

Поскольку однозначно установить судьбу Черноусова не удалось, появились самые разные версии его чудесного спасения, которые периодически публикуются в украинских СМИ.

Так, согласно одной версии, Черноусов сменил фамилию и благополучно легализовался в УССР. Он оставался в живых еще как минимум в середине 60-х и якобы приезжал в родное село, где его узнал кто-то из соседей. День в истории. 20 марта: ликвидирован атаман Чучупак © neskoreni-fest.org.ua

По другой, совсем уж невероятной версии, Черноусов взял имя Геннадий Воронов и так успешно легализовался, что дорос до члена Политбюро. Ни единого аргумента в пользу этой версии не существует, но звучит оригинально.

Долгие годы Черноусов был далеко не самым известным Черным вороном, пока в 2009 году украинский писатель (и популяризатор холодноярцев) Василий Шкляр не сделал его главным героем романа «Черный ворон». Известность книге обеспечили несколько скандалов, связанных с ее выходом, в том числе обвинения в русофобии и антисемитизме.

Шкляр через Ющенко пытался пролоббировать экранизацию книги, причем на роль режиссера звали Ежи Гофмана. Тот, однако, публично отказался, назвав книгу «откровенно расистской и ксенофобной». В итоге идея была похоронена.

Но через несколько лет обстоятельства изменились.

После евромайдана книга Шкляра стала вполне вписываться в мейнстрим, поэтому при Порошенко на съемки выделили казенные средства. Фильм «Черный ворон» вышел в широкий прокат в 2019 году, но особой популярности не снискал. При бюджете в 20 млн гривен он заработал в прокате лишь 4 миллиона.