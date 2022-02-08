Западные СМИ с прошлого года нагнетают военную истерию, угрожая «неминуемым вторжением» России на Украину. Тем не менее, между двумя странами растет товарооборот, а Украина становится все более зависимой от российских поставок, попутно именуя соседнюю страну агрессором

Очевидно, что если бы РФ была намерена вторгаться, то не поставляла бы потенциальному противнику необходимые ресурсы.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот России и Украины в 2021 году вырос на 23% — до $12 млрд 284,3 млн с $10 млрд в 2020 году. По мере наращивания двусторонней торговли, увеличивается и торговый дисбаланс, причем отнюдь не в сторону Киева.

Объем экспорта России на Украину по итогам прошлого года составил $8 млрд 129,5 млн, что на 28,8% больше, чем в 2020 году ($6 млрд 310,5 млн). Импорт России из Украины также увеличился — на 12%, до $4 млрд 154,8 млн с $3 млрд 694,2 млн, говорится в сообщении ФТС. Иными словами, РФ продает Украине почти в два раза больше, чем покупает.

Украинская таможня приводит несколько иные цифры, но в целом тоже показывающие рост товарооборота и дисбаланса. Согласно данным Гостамослужбы Украины, в минувшем году товарооборот между странами вырос на 38,7% — до $10,09 млрд с $7,28 млрд. В том числе импорт увеличился на 45,9% — до $6,65 млрд с $4,56 млрд, тогда как экспорт — на 26,5%, до $3,44 млрд с $2,71 млрд.

И поскольку Украина ввела ряд санкций на товары из РФ, многие из них приобретаются формально через третьи страны. Среди основных товаров следует отметить так называемый «словацкий газ» и «белорусскую нефть». Если учитывать и эти товары, то объем торговли окажется еще большим, как и дисбаланс в ней.

Заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев в конце прошлого года на пресс-конференции отметил рекордный рост товарооборота Украины и Белоруссии, несмотря на введенные Киевом санкции.

«Республика Беларусь после санкций Запада стала самым активным образом в экономическом плане сближаться с Украиной. И за прошедшие месяцы внешний торговый оборот с Украиной вырос на 60 процентов. А с Россией за десять месяцев — на 38%… Что касается торговли с Украиной, только один пример: две трети торговли нефтепродуктами идёт на Украину, а это основной экспортный доход Белоруссии. Это и дизель, и бензин, и так далее. Несмотря на то, что сейчас политическая атмосфера испортилась, Киев не признал Лукашенко президентом, торговые отношения с Украиной не испортились, электричество поставляют до сих пор в том же объёме», — говорил Фадеев.

Данных Госстата Украины за 2021 год еще нет, но по итогам 2020 года, РФ входила в тройку крупнейших торговых партнеров Украины. Первое место последние годы занимает Китай.

Продажи «агрессору»

Основой украинского экспорта в РФ остаются металлы (33,3%). Еще на 24,8% экспортируется оборудование и машины. Продукция химпрома составляет тоже около четверти общего объема украинского экспорта в РФ. Продуктов питания Украина уже почти не экспортирует — ей самой их не хватает. Их доля занимает лишь 1,7%, но даже среди них основу составляет не украинская продукция. Как ни удивительно, но среди продуктов питания Украина продает России больше всего какао, которое, естественно, выращивается и производится в тропических странах.

Украинский финансист и экономист Андрей Мовчан подчеркивает, что торговые отношения между двумя странами совсем не похожи на конфликтные. «Мы так же получаем оттуда сырье для производства титана, продуктовый товарооборот происходит, машиностроительную продукцию продаем. Как бы «драки»-то и нет, идет взаимодействие. И никто не собирается это останавливать», — говорит Мовчан.

Закупки у «агрессора»

Основная статья российского экспорта на Украину — энергоресурсы (38,96% российских поставок), по данным за первые 9 месяцев прошлого года. На втором месте — продукция химпрома. Здесь основу составляют удобрения, без которых «аграрной сверхдержаве» никак не состояться, а в их производстве до 90% стоимости — природный газ. Затем следуют машины и транспортные средства.

И как ни странно, закупает бывшая житница Европы российскую сельскохозяйственную продукцию — она на четвертом месте. По данным за 9 месяцев 2021 года, Украина приобрела продуктов питания на $611 млн. В их числе мясо и мясопродукты ($86 млн), а также напитки, включая алкоголь ($55 млн). Проще говоря, даже традиционное украинское застолье с салом и горилкой без российской продукции уже не обходится, хотя эти же товары Украина закупает еще и в Польше. В прошлом году по украинским СМИ разлетелась также «зеленая зрада». Как оказалось, Украина начала импортировать огурцы из России, что было выгодно даже с учетом 10% пошлины. Еще недавно Украина сама продавала в РФ огурцы. Параллельно импорт огурцов Украина нарастила из Белоруссии и Турции.

«Вторжение» без вторжения

Зависимость экономики Украины от поставок из РФ стала настолько очевидной, что их возможное прекращение глава МИД Германии в понедельник 7 февраля сравнивала с вторжением войск. «Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака», — заявила Анналена Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник.

Война войной, а без горючего украинские танки оставлять нельзя, как бы говорит глава МИД Германии. Несомненно, госпожа Бербок немного лукавит. Ее беспокоит, прежде всего, продолжение поставок энергоресурсов в Германию через Украину, поскольку политической воли и независимости у Германии не хватает, чтобы сертифицировать альтернативные маршруты. Однако в данном случае она еще пытается переосмыслить само слово «нападение», из чего следует, что прекращение поставок электроэнергии из Украины в Крым в 2014 году тоже можно считать нападением.

Тем не менее, слова госпожи Бербок подтверждают, что РФ совершенно не обязательно вторгаться на Украину танковыми колоннами, так как прекращение поставок может быть для Киева даже страшнее.

На этом же недавно акцентировал внимание украинский телеведущий Макс Назаров.

«Каждый из вас наверняка знает, что Украина в громадных объемах покупает у России нефть, нефтепродукты, ядерное топливо и кучу другого стратегического блага в товарообороте на 10 миллиардов долларов ежегодно. Кроме того, аварийную электрику из «вражеской» Беларуси, которая «слилась в экстазе» с такой же вражеской Россией. Внимание вопрос: зачем Путину со своими танками прямо куда-то там нападать через Чернигов, Херсон и прорывать уже существующую линию разграничения? Полного эмбарго было бы достаточно, чтобы хаос накрыл Украину так же быстро, как и прекращение поставок электрики, сжиженного газа, бензина и ядерного топлива для АЭС», — пишет Назаров.

Курс на евроинтеграцию и Ассоциация с ЕС в свое время способствовали уничтожению украинской промышленности. Конфликт вокруг «Северного потока 2» способствовал резкому росту цен на газ на европейских биржах, сделав невыгодным производство многих продуктов на Украине. Европейские товары обычно не по карману простым украинцам или украинским предприятиям. В итоге, несмотря на санкции и политические разногласия, Украина наращивает торговлю с Россией, Китаем и Белоруссией. Импорт из этих стран стал критически важным для украинской экономики и самого существования государства, власти которого ежедневно клянут «агрессора», на словах обещают порвать все торговые связи с ним, но больше всего этого опасаются.