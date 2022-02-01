Во вторник, 1 февраля, вступило в силу решение правительства Литвы о запрете транзита белорусского калия через территорию республики. Минск грозит ответными мерами, которые могут нанести прибалтийской республике серьезный ущерб. Кроме этого, дело может дойти до Суда Евросоюза

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко" Марюс Скуодис заявил: «Оценив все обстоятельства, правительство решило, что договор между "Беларуськалием" и Литовскими железными дорогами не соответствует интересам национальной безопасности, и с 1 февраля он перестанет действовать».

Причины, которыми продиктовано указанное выше решение, озвучил президент Литвы Гитанас Науседа. Политик указал, что транзит белорусских удобрений «вредит репутации его государства», ведь США уже ввели санкции против «Беларуськалия», а «Литовские железные дороги» продолжают транзит белорусской продукции через территорию своей страны.

Вильнюс попал в не самое удобное положение еще в конце прошлого года: с одной стороны, литовское руководство с самого начала политического кризиса в Белоруссии был в фарватере борьбы с режимом Александра Лукашенко, а с другой — подвело Запад, не перекрыв транзит санкционной белорусской продукции. В то время как Брюссель и Вашингтон приняли более жесткие меры против «Беларуськалия».

Министр иностранных дел республики Габриелюс Ландсбергис даже подал по этому поводу в отставку.

Запрет транзита калия. Белоруссии и Литве грозит Суд ЕС из-за санкций © скриншот видео Dmitriy Antchak / Барановичский Грузовой Центр Транспортной Логистики

Последствия для обеих сторон

Транзит белорусских калийных удобрений для Литвы — источник значительного заработка. Причем не только для железных дорог и морского порта, которые и держались-то в основном за счет этого, но и для экономики республики в целом. Так, белорусские грузы составляют около 32% от грузооборота Клайпедского порта. По словам директора по инфраструктуре Клайпедского порта Видмантаса Паукште, в случае прекращения транзита из соседней республики объект потеряет 18 миллионов евро.

Но политическая солидарность с ЕС и США, как видно, оказалась важнее собственной экономики. Портить отношения с Брюсселем и Вашингтоном и проявлять себя как «ненадежного партнера» для Вильнюса оказывается дороже.

Для Минска логистическая цепочка через Литву была самой удобной для транзита калия. Стороны строили долгосрочные планы, и Белоруссия даже внесла предоплату за перевозку своей продукции через Литву в ближайшем будущем. Потери из-за изменений логистических цепочек на менее выгодные республика определенно понесёт. Но точно оценить их размер сложно, потому что неизвестно, какие альтернативы уже продумал Минск.

Поэтому тот факт, что грядущие экономические потери из-за политического давления Литвы белорусское руководство не оставит без ответа, было понятно сразу. При том, что у Минска для этого есть юридические основания. И действительно — президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 января поручил принять меры против Литвы.

«Если, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, значит буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались относительно самой Литвы […] Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются», — заявил политик.

Чем ответит Минск?

Американские клещи для Литвы: США бьют Пекин и Минск, а больно Вильнюсу © AFP, HANNIBAL HANSCHKE

При таком развитии событий Вильнюсу предстоит защищаться в Суде Евросоюза и доказать там, что сделка с Минском, не мешавшая нацбезопасности Литвы много лет, вдруг стала ей угрожать. И далеко не факт, что это удастся: Евросоюз и его страны-члены уже проигрывали в своем же суде не один раз.

У Белоруссии есть также возможность запретить в ответ транзит литовского экспорта через свою территорию. Если Вильнюс не сможет пользоваться территорией соседней республики для транспортировки своих товаров, затраты сильно увеличатся, так как ей придется искать обходные пути, что увеличит время и стоимость транспортировки грузов. Вкупе с потерями от прекращения транзита белорусского калия через свою территорию, это может вызвать серьезные экономические проблемы для Вильнюса.

Россия как транзитная альтернатива Литве

Белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов в интервью для Украина.ру выразил уверенность, что судебное разбирательство действительно будет, но оно может затянуться надолго, а доходы у белорусской экономики будут выпадать уже сейчас:

«Теоретически шансы выиграть дело у белорусской стороны неплохи, так как, если смотреть на дело в логике "спора хозяйствующих субъектов", Литва действительно не права и нарушила взятые на себя обязательства. Но всем достаточно очевидно, что отказ от транзита белорусских удобрений — решение политически мотивированное, и в этом контексте все европейские инстанции могут оказаться на стороне Литвы».

Что касается белорусских контрмер, эксперт считает, что они достаточно очевидны и лежат на поверхности: перекрыть транзит литовских товаров, закрыть белорусский рынок для литовской продукции, в первую очередь, продовольствия и сельхозпродуктов: «Однако эти меры, в конечном счете, ударят и по самой Белоруссии — точно так же, как и перекрытие транзита бьёт по Клайпедскому порту, Литовской железной дороге и в целом наносит урон репутации Литвы как транзитера».

Шимов считает возможным, что Минск попытается организовать давление на Вильнюс через литовских экономических игроков, которые понесут ущерб от разрыва связей с Белоруссией, однако вряд ли это будет эффективно.

«Литва уже принимала политически мотивированные и экономически невыгодные решения — такое, как закрытие Игналинской АЭС. Однако это не привело к каким-либо изменениям политического курса Литвы и не вызвало значимого внутреннего недовольства.

Литовская экономика маленькая и может всегда рассчитывать на европейские субсидии, что называется, "на поддержание штанов". А высвобождающаяся рабочая сила будет абсорбирована другими, более успешными экономиками ЕС. Те же работники Клайпедского порта, лишившись, работы, не будут протестовать, а молча соберут вещи и переедут куда-нибудь в Гданьск или Гамбург», — добавил политолог.

По поводу того, сможет ли Белоруссия безболезненно для своей экономики восполнить потерю транзита калия через Литву, эксперт заявил: «Это возможно, но потребует довольно длительной подготовки. Россия ранее предлагала Белоруссии вариант переориентировать транзит из Литвы на свою территорию и даже готова была предоставить льготы на перевозки белорусских грузов по своим железным дорогам. Но в Минске, видимо, считали, что литовский транзит у них в кармане и никуда не денется, а соображения экономической выгоды всегда перевесят политические мотивы».

По мнению Шимова, теперь Белоруссия оказалась в состоянии форс-мажора, когда литовский транзит может схлопнуться одномоментно, а альтернативные маршруты не готовы.

«Теоретически часть грузов можно перенаправить на другие прибалтийские порты — например, Эстония уже перехватила транзит белорусских нефтепродуктов. Но это тоже временное решение, к тому же, чреватое теми же политическими рисками, что и в случае с Литвой — в Эстонии уже возник ажиотаж вокруг белорусского транзита, а значит, и этот маршрут может быть в ближайшее время перекрыт», — заключил политолог.