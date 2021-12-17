Руководитель морского порта в литовской Клайпеде Альгис Латакас сообщил, что его объект готовится с начала 2022 года полностью прекратить транзит удобрений из Белоруссии. Прекращение транзита белорусского калия, который ранее шел через Клайпедский порт и приносил заметную долю денег в литовский бюджет, вызвано западными санкциями против Белоруссии

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Такая ситуация вызвала скандал в литовских элитах — премьер-министр республики Ингрида Шимоните анонсировала вероятную отставку правительства, а министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис даже покинул свой пост. Вильнюс оказался в не самом удобном положении: с одной стороны, он с самого начала политического кризиса в Белоруссии был в фарватере борьбы с режимом Александра Лукашенко, а с другой — подвёл Запад, не перекрыв транзит «санкционной» продукции.

Выход нашли радикальный: все-таки прекратить транзит через Клайпеду. Правда, пока неясно, каким образом это провернут, если Белоруссия уже оплатила аванс. Ранее в литовском правительстве заявили, что «начали искать способы вернуть Минску средства, уплаченные наперёд».

Выгодный транзит

Транзит белорусских калийных удобрений для Литвы — источник значительного заработка. Причем не только для морского порта в Клайпеде, но и для республиканского бюджета в целом.

Так, белорусские грузы составляют около 32% от грузооборота Клайпедского порта. По словам директор по инфраструктуре Клайпедского порта Видмантаса Паукште, в случае прекращения транзита из соседней республики объект потеряет 18 миллионов евро.

«Дирекция порта получает доходы от судовых сборов, то есть от тех судов, которые заходят в порт. Если не будет грузов, будет меньше судов, дирекция порта получит гораздо меньше доходов», — сообщил чиновник в одном из интервью.

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«Фиксируя уменьшение потока белорусских грузов, а также готовясь к полному прекращению транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт, мы пересмотрели функции сотрудников дирекции порта», — прокомментировал это событие руководитель морского порта в литовской Клайпеде Альгис Латакас.

По этой же причине летом 2021 года, когда активно обсуждался один из предыдущих пакетов западных санкций против Минска, Вильнюс занял удивительную для своего радикализма «пацифистскую» позицию по отношению к калийной отрасли. Там считали, что Евросоюзу не следует вводить санкции в отношении белорусских удобрений. Об этом свидетельствует, в частности, переписка между офисом президента республики и Министерством иностранных дел, опубликованная в местных СМИ.

Однако санкции против «Беларуськалия» все-таки ввели.

На пороге кризиса

Но дела катятся по наклонной не только у Клайпедского порта. Так, «Литовские железные дороги» сообщили, что они обанкротятся без транзита, который давали белорусские товары. Но тысячи рабочих мест окажутся под угрозой не только в данной компании, а в целом в транспортной сфере. Ситуацию усугубляет и пандемия — дела в логистической отрасли и так хуже некуда.

Огромное значение здесь будет иметь и ухудшение китайско-литовских отношений, вызванное принципиальной позицией Вильнюса по Тайваню. Пекин наверняка будет экономически давить Литву. Так, Китай уже не пускает литовские товары. В будущем давление может быть расширено и на западные компании, работающие в республике.

Все это может вызвать рост социального напряжения в Литве. При этом ресурсы не позволят правительству поддерживать нынешний уровень жизни после финансовых потерь.

Погорячились с санкциями

Американские клещи для Литвы: США бьют Пекин и Минск, а больно Вильнюсу © AFP, HANNIBAL HANSCHKE

В Вильнюсе наверняка не рассчитывали на такие последствия. На пике массовых протестов и западные элиты, и белорусская оппозиция, бросившая квартиры и рабочие места на Родине и перебравшаяся в Польшу и Литву, полагали, что противостояние с официальным Минском не затянется на такое длительное время. До этого опыт подобных политических кризисов в экс-СССР почти всегда приводил к победе протестующих.

Литва также хочет ощущать свою значимость как «форпоста Запада в борьбе с Востоком», «демократии в борьбе с авторитаризмом». Провал «блицкрига» в Белоруссии и грядущие экономические потери, как видно, были очень болезненно восприняты литовским правительством — вплоть до добровольных отставок.

Пока же порт в Клайпеде продолжит инвестировать в инфраструктуру и попытается хоть как-то отбить часть финансовых потерь. Например, директор по инфраструктуре Видмантас Паукште ранее указывал журналистам, что сейчас начинается реализация четырехлетнего стратегического плана. В частности, планируется начать производство и установку в порту ветряных электростанций. Но полноценной заменой белорусским грузам это не станет.