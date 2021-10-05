Мэр Киева Виталий Кличко готовится к парламентским выборам, об этом сказал сам столичный градоначальник. А вот принимать участие в президентских у него желания нет. Вместо этого Кличко хочет сосредоточиться на работе в парламенте. Значит ли это, что один из самых известных политиков страны умерил свои амбиции — узнавала Украина.ру

О желании пойти на выборы Кличко рассказал в интервью изданию РБК-Украина. Причем на этот раз довольно связно.

«Во-первых, касательно президентских выборов — это все разговоры. Во-вторых, я нигде не озвучивал такие намерения. А СМИ, ставя такие вопросы, автоматически вселяют нервозность тем людям, которые следят и анализируют, кто бы мог потенциально принять участие в следующих президентских выборах. У меня сегодня большое количество заданий в городе Киеве. Я уверен, что наша политическая сила — партия УДАР — будет принимать участие в следующих парламентских выборах», — заявил Кличко. Разумков прокомментировал возможный политический союз с Гройсманом и Кличко © Дмитрий Разумков/Фейсбук

На уточняющий вопрос журналиста, кто поведет партию на выборы, не брат ли мэра Киева, Кличко-старший решил ответить однозначно и опять же внятно.

«Спекуляций очень много, я на эту тему не буду много говорить, а четко отвечу на ваш вопрос: я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы», — подчеркнул Кличко.

Впрочем, заниматься своей партией он будет не в одиночку.

Кличко сосредотачивается

Сейчас, по словам мэра Киева, партстроительством его политсилы занимается Артур Палатный. Палатный — кум Кличко. Ряд украинских СМИ называет Палатного «теневым хозяином столицы».

В мае у Палатного прошли обыски. В Киевской городской прокуратуре заявили, что обыски прошли в рамках уголовного производства, касавшегося «крышевания» незаконного бизнеса: торговых точек в подземных переходах в центре Киева.

Сам Палатный заявил тогда о политической расправе.

«Цель банальная — давление и запугивание. Потому что партия УДАР может составить сильную конкуренцию на выборах. И очевидно, они забыли одно «но». Мы уже это проходили. Времена Януковича стали хорошей прививкой от страха и серьезного восприятия таких дешевых шоу. Декорации изменились, методы — перешли по наследству. Разница еще в том, что за окном не 2012-й, и мест, куда было бы хорошо убежать заказчикам этой аферы, не осталось. Потому что ответственность, как показывает практика, все равно догонит. Как бы ни хотелось и какими бы сильными они ни чувствовали себя сегодня, бумеранг справедливости имеет свойство бить очень точно и больно. И тогда ни одна ручная прокуратура не поможет», — написал он в Facebook.

Таким образом, ревизией партии и подготовкой ее к выборам сейчас занимается человек, который кровно заинтересован в прохождении УДАРа в Верховную Раду.

То, что работа по подготовке партии к выборам идет, Кличко заявил в своем интервью.

«Мы сейчас занимаемся развитием наших ячеек, региональных организаций по Украине. И уверен, что присутствие наших депутатов в Верховной Раде — это инструмент для влияния на процессы, на изменения на Украине», — подчеркнул Кличко.

Он заявил, что «хочет жить в своей стране по европейским стандартам».

«И я делаю все для того, чтобы эти стандарты внедрялись. Я в политике только потому, что политика — это инструмент для воплощения изменений», — указал киевский мэр.

Но планы планами, а поход в парламент может стать для партии Кличко довольно нетривиальной задачей. Соцопросы больно бьют по УДАРу.

Возможные союзы

Согласно данным опросов Киевского международного института социологии, рейтинг УДАРа невысок. Так, по результатам опроса 10-15 сентября, за партию готовы были отдать голос 2,1% избирателей из определившихся. Опрос 1-7 июня давал тот же результат — 2,1%. А вот опрос, проводившийся 16-22 апреля, показал сезонный рост популярности УДАРа — тогда за партию готовы были отдать голос 2,8% определившихся избирателей. До этого — в феврале 2021 года — УДАР готовы были поддержать 2,1% определившихся избирателей. Андрей Золотарев: В Украине может сформироваться новая оппозиция вокруг Разумкова, Кличко и Гройсмана © Facebook, Золотарев Андрей

С такими результатами о Верховной Раде можно только мечтать. Поэтому вопрос о союзниках для Кличко и его политсилы — не праздный. Неудивительно, что в интервью РБК-Украина Кличко дал понять: он готов к любым альянсам.

«Я человек неконфликтный. Могу честно сказать, что рад тому, что у меня нет врагов или людей, с которыми я не мог бы коммуницировать. Со всеми людьми, которых вы назвали (журналист спросил о потенциальных союзах с Владимиром Гройсманом или Дмитрием Разумковым. — Ред.), у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать», — заявил Кличко.

Правда, судя по его дальнейшим словам, сотрудничество возможно лишь в рамках партии УДАР. Или после выборов.

«Наша политическая будет принимать самостоятельное участие в следующих парламентских выборах. А уже после достижения довольно хорошего результата мы сможем рассматривать дальнейшее сотрудничество в стенах парламента», — ответил Кличко на вопрос о воссоединение с «Блоком Петра Порошенко», который сегодня называется «Европейской Солидарностью».

Однако некоторые источники уверяют: слова Кличко о самостоятельной борьбе притом исключительно за места в парламенте — лукавство.

«Наш источник в ОП рассказал, что на Банковой есть информация о тактическом союзе Аваков/Разумков/Кличко/Ахметов, цель которого создать единого оппонента для Зеленского», — сообщил 3 октября популярный на Украине Telegram-канал «Резидент».

Такая «синергия» мэра Киева, пока еще спикера Верховной Рады, бывшего № 2 в украинской политике — экс-министра внутренних дел и богатейшего человека Украины может быть весьма неприятна для президента страны Владимира Зеленского.

Ведь таким образом его противники концентрируют в своих руках контроль над столицей, влияние на колеблющихся «Слуг народа», силовой ресурс и фактически неограниченные финансы.

Потягаться с человеком, у которого за спиной будут такие ресурсы, Зеленскому будет весьма непросто. Впрочем, речь может идти не только о человеке, но и о политсиле. И тогда «слугам народа» тоже не позавидуешь.