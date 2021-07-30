Через две недели Соросу 91 год. Особую активность миллиардер проявляет на постсоветском пространстве. В 1993-м Джордж Сорос заявил, что «бывшую Советскую империю теперь называют Соросовской». Хотя в ЕС он потерял «жемчужину в короне империи» - Венгрию, в Восточной Европе он всё ещё влиятелен

Выступая на заседании Европейского совета по международным отношениям в Париже 29 мая 2018 года, Джордж Сорос заявил, что Евросоюз находится в кризисе, угрожающем самому факту его существования: «Это уже не фигура речи — заявлять о том, что Европа находится в опасности, которая угрожает жизни. Это жестокая реальность».

Сорос считает, что «из-за этого многие молодые люди считают Евросоюз врагом, который лишил их работы и благополучного будущего, а политики-популисты использовали эти обиды, чтобы создать антиевропейские партии и движения».

Он подчеркнул, что кризис беженцев и экономические проблемы Евросоюза создают условия для роста влияния таких лидеров, как венгерский премьер Виктор Орбан (выгнавший структуры Сороса из Венгрии. — Прим. автора), который не только сопротивляется общеевропейским структурам власти, но еще и пытается стать «защитником своего видения христианской Европы, бросающего вызов ценностям, на которых основан Европейский союз». Джордж Сорос. Биографическая справка © © РИА Новости. Сергей Гунеев / © РИА Новости. Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Конечно, стоит поблагодарить американского миллиардера за столь явное признание, что основополагающие «ценности» Евросоюза противоположны христианским. Но после таких заявлений неудивительно, что деятельностью Джорджа Сороса недовольны власти Польши. Ведь для правящей там партии «Право и Справедливость» именно христианство является основой идеологии и публичной риторики.

Сорос и Польша: ласковый теленок двух маток сосет

Бывший депутат Великого народного собрания Болгарии Румен Воденичаров в своем расследовании утверждает, что Джордж Сорос ещё с 1979 года выплачивал по 3 миллиона долларов ежегодно польскому профсоюзу «Солидарность», который возглавлял Лех Валенса, будущий президент Польши.

При этом Джордж Сорос установил хорошие отношения и с его главным политическим врагом — коммунистической Польской Народной Республики генералом Войцехом Ярузельским. Именно Ярузельский разрешил Соросу в 1988-м основать в стране Фонд Стефана Батория для поддержки демократии и развития гражданского общества. «Хотел задушить мерзавца»: Жириновский рассказал, как чуть не прикончил Сороса © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Фонд существует до сих пор и занимается всё той же деятельностью. В его отчётах сказано, что затраты на различные проекты в Польше с начала деятельности не превышают 100 миллионов евро, однако независимые источники свидетельствуют, что в распоряжении фонда находится более 800 миллионов евро, переданных ему структурами, непосредственно связанными с Джорджем Соросом.

В мае 2017 года польские власти публично протестовали против финансируемых Фондом Стефана Батория различных проектов, явно направленных на свержение консервативного польского правительства. Ведь с 2015 года фонд выделил около 31,7 млн евро для множества оппозиционных ассоциаций и организаций в Польше.

Согласно сообщениям агентства Bloomberg, «идеологической крышей» этих структур является лозунг «продвижения парламентской демократии».

Кроме того, все эти организации постоянно атакуют консервативные (католические) ценности, которые разделяет большинство населения и правящая партия «Право и Справедливость», а также организовывают акции против проводимой в стране реформы правосудия. Пашинян выгоден. Эксперт о том, правда ли в Армении окончательно установился «соросовский режим» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Структуры Сороса стояли и за «Забастовкой женщин» осенью 2020-го — массовыми протестами против полного запрета абортов. А в ноябре того же года в американском издании Project Syndicate Джордж Сорос лично выступил с программной статьёй, в которой призвал ЕС противостоять Венгрии и Польше, которые «нарушают европейские принципы».

Сорос и Румыния: человек, назначавший премьер-министров

Румыния — это страна, в которой элиты и гражданское общество практически полностью укомплектованы выпускниками неправительственных организаций Джорджа Сороса.

Официально Сорос стал заниматься румынскими делами в последние дни 1989 года, после падения режима Чаушеску. Но некоторые факты говорят, что его работа в этой стране началась задолго до падения коммунистического режима, — к примеру, тот факт, что одной из главных движущих сил протестов против Николае Чаушеску было венгерское национальное меньшинство, которое «гений Карпат» лишил автономии.

Собственно, формальным поводом для событий, которые завершились государственным переворотом и смертью Чаушеску 25 декабря 1989 года, стали попытки румынских спецслужб выселить из его дома в Тимишоаре венгерского пастора Ласло Тёкеша — кстати, ныне депутата Европарламента от Румынии.

Учитывая то, что Сорос основал свою первую структуру в Румынии, «Группу для социального диалога» (GDS), 31 декабря 1989 года, а Фонд Сороса — в первые дни 1990 года, вероятно, что участники его движения были подготовлены со времен режима Чаушеску. Титулованная любительница Сороса: соцсети о кадровых назначениях в «Нафтогазе» © Facebook, Світлана Заліщук

Позже название фонда было изменено на «Фонд Открытого общества» (FSD), за время своей деятельности он потратил в Румынии около 200 миллионов долларов. Хотя формально в 2012 году миллиардер принял решение прекратить институциональную поддержку своих структур, работающих в странах ЕС и FSD официально закрылся в июле 2017-го (даже сайт не работает), на самом деле это было лишь переформатирование их деятельности — создавались новые «независимые» НПО и т. п.

В ноябре 2016 года газета Cotidianul привела список из 197 румынских организаций, которые получали деньги от Сороса, — и большинство из них продолжают работать, например фонд «Образование для Открытого общества».

Среди руководства этих организаций можно легко найти бывших министров, советников премьеров и президентов, директоров государственных учреждений, влиятельных журналистов. Примечательно, что трое из четырех румынских президентов имели советников из числа людей, входящих в сеть Сороса.

Первым прямым представителем Джорджа Сороса в Румынии была Сандра Пралонг, которая эмигрировала из страны в 70-х годах и вернулась сразу же после того, как Чаушеску был свергнут. Сандра Пралонг была советником президента Румынии Эмиля Константинеску, а ныне является советником действующего президента страны Клауса Йоханниса. Расколотый «Голос». Почему в Раде развалилась фракция «соросят» © Facebook, Голос

Одним из лучших примеров работы подопечных Сороса является карьера Михая Развана Унгуряну, который в 2007-2016 годах был главой Службы внешней разведки Румынии (с перерывом на работу премьер-министром в 2012-м), а до того — министром иностранных дел Румынии (2004-2007).

А началась карьера домнула Унгуряну в 1997 году в FSD. Позже по поручению Сороса Унгуряну сотрудничал с Оксфордским центром еврейских исследований, вел курсы в «Школе НАТО» в Обераммергау (Германия), а в 2003 году работал в «Центре исследований безопасности Джорджа К. Маршалла» в Гармиш-Партенкирхене (Германия).

Правда, ныне румынские СМИ обвиняют Михая Унгуряну в коррупционной связи с австрийской нефтяной компанией OMV во времена премьерства, что может стоить бывшему политику комфортной жизни в Вене.

В столице Австрии Унгуряну сначала работал в различных международных структурах, тесно связанных с Соросом, — типа Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы или Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе, а ныне занимает скромную должность профессора одного из вузов Вены.

Вот только его жена Даниела, анестезиолог по профессии, долгое время была членом совета директоров румынского филиала OMV и получала от этой компании по 7 тысяч евро в месяц.

Другой премьер-министр Румынии (2015-2017) Дачиан Чолош, бывший комиссар ЕС по сельскому хозяйству, в молодости был членом ассоциации «Друзья Европы», финансируемой «Фондом Открытого общества». Сорос будет платить украинским блогерам и СМИ © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

Его кабинет в румынской прессе часто называли «правительством Сороса» в связи с тем, что оно было почти полностью сформировано из бывших активистов НПО, стипендиатов Сороса, менеджеров многонациональных корпораций и ярых атлантистов.

В мае 2019 года возглавляемый Чолошем либеральный «Альянс 2020» набрал 22,28% голосов на выборах в Европарламент, получив 8 мест в этом органе. На парламентских выборах в Румынии в декабре 2020-го его либерально-популистский блок USR-PLUS набрал более 15%, а самого Дачиана Чолоша называли одним из главных кандидатов в премьеры — как и ещё одного «птенца Сороса», главу Службы внешней разведки Румынии с 2016 года Эдуарда Хельвига.

И хотя ставший в конце декабря 2020 года премьером Румынии финансист Флорин Кыцу, в отличие от Хельвига и Чолоша, не связан с Джорджем Соросом, он похож на американского миллиардера в плане методов ведения бизнеса.

Так, в 2008 году, когда Кыцу работал в румынском отделении нидерландского банка ING Direct, его подозревали в участии в спекулятивной атаке на румынский лей. После неё в Румынии значительно возросли процентные ставки по кредитам в леях, что затруднило возврат долгов банкам. В результате валютный резерв Национального банка за месяц сократился более чем на 1 млрд евро. Кнырик сказал, как сделать так, чтобы Украина не душила аналоги российских «фондов Сороса»

Совет по конкуренции Румынии начал расследование против Кыцу, но закрыл его в 2013 году за недостаточностью улик.

Албания, Болгария, Словакия… Но не Россия

Балканы, которые Уинстон Черчилль образно называл «мягким подбрюшьем Европы», являются излюбленным местом деятельности структур Джорджа Сороса — хотя в других странах региона ему не удалось достигнуть таких успехов, как в Сербии, Македонии или Румынии.

Однако олигарх вынашивает далеко идущие планы относительно этой части континента: в июне 2018 года в статье для New York Times Сорос предложил создать на Западных Балканах некий союз по модели Европейского, чтобы подготовить страны к вступлению в ЕС и в дальнейшем принимать их все вместе. Именно эту стратегию и реализует Брюссель, что подтвердил и прошедший 5 июля 2021 года саммит «Берлинского процесса» — инициированной Ангелой Меркель структурой для укрепления сотрудничества между Евросоюзом и странами Западных Балкан.

Парадоксально, но в Албании Сорос поначалу поддерживал не оппозиционеров, а власти. Так, в 1992 году именно из сотрудников Сороса была составлена комиссия, которая провела чистку среди преподавателей Тиранского университета — главного оплота оппозиции тогдашнему проамериканскому президенту Сали Берише.

Хотя Бериша получал гранты от Сороса, он ранее был видным коммунистом и преподавателем этого же университета. «Я ваш настоящий президент»: СБУ вступилась за Сороса © © РИА Новости. Сергей Гунеев / © РИА Новости. Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В январе 2011 года советник Сороса Йонас Ролетт отправляет по электронной почте письмо советнику госсекретаря США Хиллари Клинтон письмо, в котором подробно излагает свое видение политического кризиса, накрывшего в тот момент Албанию из-за вскрывшихся фактов коррупции премьер-министра страны — причём все рекомендации Сороса были выполнены.

Кстати, именно тогда структуры Сороса начали сотрудничать с лидером оппозиционной Социалистической партии Албании, который в 2013-м стал премьер-министром страны.

В 2018 году в Конгрессе США было обнародовано расследование, согласно которому фонд Сороса «Открытое общество — Албания» подготовил «весьма спорный проект» правовых реформ в Албании, и все преобразования были направлены на передачу премьер-министру страны Эди Раме полного контроля над судебной властью страны.

Реформы были реализованы, и после парламентских выборов в апреле 2021-го Эди Рама в третий раз стал премьером Албании.

Если в Албании Джордж Сорос воспользовался существующим кризисом, то в Болгарии в 1996 году он сумел спровоцировать финансовый кризис сам.

Когда болгарский лев упал до 2800 за доллар, продал 40 миллионов долларов. Это вызвало повышение курса болгарской валюты до 1600 — и тогда Сорос выкупил доллары обратно. Так что часть своих затрат на содержание фонда «Открытое общество — Болгария» миллиардер точно отбил.

Для своих проектов в этой стране Сорос привлекает и деньги бюджета ЕС: в 2004 году с подачи Джорджа Сороса Еврокомиссия провозгласила в Болгарии программу «Десятилетие ромского включения в общество», под неё были созданы сразу 49 цыганских НПО. Однако её результаты оказались противоположными провозглашенным: цыгане, узнав о поддержке влиятельного американца, усилили свою криминальную и антиобщественную деятельность, а болгары не могут понять, куда делись деньги, выделенные на реализацию этой программы.

В Болгарии Сорос финансирует целую сеть НПО: кроме фонда «Открытое общество — Болгария», это Центр либеральных стратегий, Центр социальных практик, Институт рыночной экономики, Центр исследования этнических взаимодействий. Ищенко VLOG: когда «соросят» выгонят из Украины?

Два бывших министра, Петр Димитров и Миглена Тачева, — многолетние сотрудники соросовских структур. В Болгарии, несмотря на её членство в ЕС, деятельность структур Сороса даже формально не прекращена, а лишь сокращена.

А «сокращение» выглядит следующим образом: бюджет Фонда «Открытое общество — Болгария» в 2017 году составил всего 825 тысяч евро, однако фонд стал национальным оператором Active Citizens Fund (страны-доноры — Норвегия, Исландия и Лихтенштейн) с бюджетом… 15,5 миллионов евро!

Именно структуры Сороса в Болгарии помогали президенту этой страны Румену Радеву организовывать в 2020-2021 годах массовые протесты против его главного политического противника, премьера Бойко Борисова. Одним из теневых координаторов этой кампании был живущий на Западе гражданин Болгарии Христо Грозев, известный в России и на Украине как «лицо» антироссийских «расследований» организации Bellingcat.

В своё время Грозев окончил Американский университет в Софии, финансируемый Соросом.

А в Словакии, где фонд «Открытое общество» тратит на свои проекты около 1,8 миллиона евро ежегодно, он привлёк внимание по совсем другому поводу.

В марте 2018 года премьер-министр этой страны Роберт Фицо подал в отставку. Случилось это после убийства журналиста, связанного со структурами… Джорджа Сороса, и последовавших за этим массовых демонстраций протеста.

Аналитики сразу же обратили внимание, что Фицо был одним из самых лояльных к России политиков в Евросоюзе. А конспирологи вспомнили об интервью Джорджа Сороса Financial Times в январе 2018-го, где он назвал именно Россию источником большей части ведущихся против него атак по всему миру, увязывая это с личной неприязнью между ним и главой РФ.

«Путин меня не любит», — заявил тогда Сорос, который явно отвечает президенту России взаимностью. Джорджа Клуни в Венгрии обвинили в работе на Сороса © скриншот видео YouTube

Однако дело не в личном отношении Сороса к Путину, а в том, что Россия, как позже Венгрия, стала для американского миллиардера страной, где его «Открытое общество» просто… закрыли.

В конце ноября 2015 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в стране фонда «Открытое общество» и института «Открытое общество — фонд содействия», и она была прекращена. С тех пор Джордж Сорос неоднократно пытался восстановить хоть какое-то влияние в России через другие организации и проекты, но безуспешно.

Так, 21 июня 2021 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией американский «Бард-колледж», сотрудничавший с Санкт-Петербургским государственным университетом. Это первое образовательное учреждение, попавшее в российские черные списки, и причиной стало его финансирование «Бард-колледжа» со стороны структур Сороса.

Это случилось через пять дней после того, как Госдума России одобрила поправки к действующему закону, нацеленные на дальнейшее усиление уголовной ответственности за участие в деятельности «нежелательных» иностранных или международных НКО.