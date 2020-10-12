На Украине разгорелась политическая дискуссия вокруг российской вакцины от COVID-19. На фоне взрывного роста заражений коронавирусом и неготовности системы здравоохранения оказать помощь всем больным, украинские политики начали призывать власти закупить «Спутник-V»

Нардепы от «Слуги народа» будут судиться из-за российской вакцины от коронавируса © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк Александр Качура обратился к однопартийцам с требованием перестать политизировать гуманитарный вопрос, который касается здоровья нации.

«Мы должны будем закупать вакцину от COVID-19, которая докажет свою эффективность и которая будет рекомендована Всемирной организацией здравоохранения, несмотря на страну ее производителя», — считает Качура.

Однако президент Владимир Зеленский дал понять, что не намерен обращаться за вакциной к России и будет ждать помощи от европейцев.

«Ну не может президент запрещать какую-то вакцину против ковид только потому, что эта вакцина сделана и разработана в РФ! — прокомментировала хайп вокруг вакцины политический эксперт Елена Маркосян. — Или потому, что об этом договорился Медведчук. Не может, потому что не имеет такого права! Власть должна создавать условия для людей, а решение должны принимать сами люди. Пусть поставляют в страну вакцины со всех стран, пусть дают к ним сопроводительные документы (где зарегистрирована, где произведена, каковы результаты вакцинации на момент производства вакцины), но запрещать или отказываться от закупки по политическим мотивам — это уже не просто глупость. Это уже преступление перед народом».

Украинские политики ищут каналы неофициальной покупки российской вакцины от COVID-19 - СМИ © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк Алексей Давыденко, который владеет крупнейшей в стране сетью магазинов медтехники.

«Помните, где-то в марте я рассказывал, как известные украинские политики и олигархи начали массово скупать к себе в гаражи ИВЛ, — начал Давыденко. — Теперь у них новая тема. Они обрывают телефоны в поисках российской вакцины от коронавируса. Последние дни ко мне все чаще поступают звонки с одинаковым вопросом:

— Алексей, а где можно достать российскую вакцину в Украине?!

— А зачем вам?

— Хочу вколоть себе и своей семье.

— Ее здесь нет и быть не может.

— Да ладно тебе. За деньги можно купить всё. Лучше посоветуй, у кого можно ее достать.

Знаете. Это так мелко, так мерзко и так низко. Отвечаю всем и сразу: Я считаю лучший способ вам вакцинироваться российской вакциной — это сменить гражданство. И чем быстрее, тем лучше».

«Пусть украинцы умрут»: Качура заявил, что нужно отложить спекуляции о российской вакцине © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Елена Лукаш раскритиковала усилия власти по борьбе с коронавирусом в условиях пандемии. Точнее отсутствие усилий.

Лукаш убеждена, что в условиях, когда граждане не имеют доступа к ИВЛ и бесплатным тестам, когда не построено ни одного специализированного госпиталя, а антиковидный фонд растрачен, отказываться от российской вакцины — преступление.

«И знаете, я не могу понять, о чём спор о вакцине. Ели бы речь шла о государственной программе БЕСПЛАТНОГО И ПОВСЕМЕСТНОГО вакцинирования и выбора поставщика вакцин, я бы еще могла понять. Но об этом речи не идет, — написала Лукаш на своей странице в Facebook. — ЛЮБУЮ поступившую вакцину мы будем покупать по коммерческим ценам сами. И риски нести сами. И преимущества получать также сами.

Так почему нам просто не дают возможности самим выбрать: вакцинироваться русской вакциной или нет? Допустите ее ввоз и дайте возможность гражданам самим решать, что с ней делать: использовать или игнорировать. Все риски всегда и во всем на нас. Вы же НИ ЗА ЧТО не несете ответственность. Разве нет? Хоть кто-то из чиновников ответил за осложнения после АКДС вакцины индийского производства? Хоть кто-то ответил за рост больных туберкулезом после запрета БЦЖ-вакцин российского производства?

НИКТО. Потому что все риски вакцинирования или отказа от него лежат на нас.

Так на каком основании власть, во всей красе проявившая свою тупость и беспомощность, ограничивает нас в выборе способа защиты? И я по-прежнему утверждаю, что лучшая антиковидная защита — выгнать всю зе-команду. Не промахнитесь на избирательном участке. Мародерам карантина нужна украинская прививка».