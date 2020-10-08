В среду, 7 октября, стало известно, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская попала в базу данных разыскиваемых людей в России. Саму Тихановскую, а также поддерживающие её государства это не обрадовало

В среду, 7 октября, стало известно о включении лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в базу данных разыскиваемых в РФ людей. Как указывалось на сайте МВД России, основанием для межгосударственного розыска послужило уголовное дело против Тихановской в Белоруссии.

Сама Тихановская была удивлена. «Ошеломлен»: глава МИД Латвии отреагировал на объявление Тихановской в розыск в России © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Надо проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Беларуси [замешана], а тем более в России», — заявила она в интервью изданию Белсат.

По словам Тихановской, в последнее время у нее был слишком насыщенный график, и новости о своем розыске она не слышала.

Позже за белорусскую оппозиционерку вступился ряд государств.

Слова поддержки и осуждения

В штабе Тихановской информацию об объявлении её в розыск в России восприняли спокойно.

«Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще это малоинтересно», — сообщили в штабе агентству «Интерфакс».

А вот в той же Латвии, которая, несмотря на поддержку Тихановской, поначалу отказывалась признавать её президентом (а на том, что она президент, настаивали протестующие в Белоруссии), объявление лидера белорусской оппозиции в розыск восприняли с горечью.

«Ошеломлен, узнав, что Россия объявила в розыск Светлану Тихановскую. Она не совершала никакого преступления. Это прямое и неоправданное вмешательство во внутренние дела Белоруссии, которое еще больше снижает возможность политического диалога», — написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Stunned to learn that #Russia has issues arrest warrant for Svetlana #Tsikhanouskaya, she committed no crime. This is direct and unjustified interference in the internal affairs of #Belarus and further impairs possibility for political dialogue — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 7, 2020

​Примечательно, что сама Тихановская в среду, 7 октября, также заявила о вмешательстве России в дела Белоруссии.

«Я сказала бы, что мы хотим перемен, что мы являемся независимой страной и хотим ею оставаться. Я бы сказала: не вмешивайтесь», — заявила она в интервью изданию Deutschlandfunk, отвечая на вопрос, что бы она сказала президенту РФ Владимиру Путину. Тихановскую удивила информация о розыске в России © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Лидер белорусской оппозиции призвала российского президента «тратить в своей стране» те деньги, «которые идут на режим».

Позже, во время конференции 7 октября, Тихановская смягчила формулировки. Более того, она заявила, что хотела бы пригласить Путина для того, чтобы «он был медиатором вместе с лидерами других государств, чтобы простимулировать диалог между нынешними белорусскими властями и народом. Мы хотим решить эту проблему, но мы хотим решить ее сами».

Что касается вопроса о том, что бы она сказала Путину при встрече, она была мягче.

«Я все еще верю в то, что можно собраться и поговорить друг с другом. Я бы сказала: «Господин Путин, я понимаю, что господин Лукашенко как президент для вас вполне удобен. Но мы — самостоятельная, суверенная страна. Мы с вами дружим, и эта дружба останется. Но нам нужен другой президент, тот, который работает не для себя, а на благо страны и народа. Но это ничего не изменит в наших отношениях с Россией», — заявила Тихановская, отвечая на вопрос журналиста Die Tageszeitung.

Правда, всё это она сказала до известий о розыске. Впрочем, объявление Тихановской в розыск в России не свидетельствует о вмешательстве РФ в дела Белоруссии. Это следствие существующих договоров между государствами, уверяют юристы.

Обычная практика

По словам российского адвоката Дмитрия Аграновского, российское Министерство внутренних дел объявило Тихановскую в розыск в рамках противодействия преступности в Союзном государстве.

«В России, насколько я знаю, против нее не возбуждено уголовных дел, а в Белоруссии ее обвиняют в призывах к захвату власти. <…> В случае задержания на территории России ее передадут Белоруссии для уголовного преследования по предъявленным обвинениям», — заявил он в комментарии РИА Новости.

При этом адвокат отметил, что это не первый случай, когда РБ обращается к РФ за розыском своих граждан. Да и бывает, что Москва обращается к Минску с той же просьбой.

«Это обычная уголовно-правовая практика», — подытожил юрист.

За примерами далеко ходить не надо. В середине августа ещё один из лидеров белорусской оппозиции — бывший претендент на пост президента РБ Валерий Цепкало — был объявлен в межгосударственный розыск в России.

Как пояснил тогда в комментарии РИА Новости экс-советник ГУМВД по ЦФО Антон Цветков, политик находился в розыске одновременно в двух странах по стандартной процедуре, применяющейся в рамках противодействия преступности в Союзном государстве.

С Тихановской — та же история. Тихановская объявлена в розыск на территории РФ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В данной практике нет ничего удивительного. Так как у нас Союзное государство и выстроено хорошее взаимодействие с Белоруссией по противодействию преступности, мы видим, кого они разыскивают, они видят, кого разыскиваем мы. Это совершенно нормально. При прозрачных границах по-другому быть не должно, иначе совершенно безнаказанное и легкое пересечение границы помешало бы реализации главного принципа — неотвратимости наказания», — отметил Цветков, комментируя РИА Новости объявление в розыск уже Тихановской.

Он также описал алгоритм действий при обнаружении такого лица. В зависимости от тяжести преступления злоумышленника задержат для передачи инициатору розыска, либо, взяв объяснения и оформив обязательство о явке к инициатору, отпустят, если это не противоречит закону обоих государств.

Тихановская — инициатор создания Координационного совета оппозиции. В Белоруссии в связи с созданием этого органа было возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, — ст. 361 Уголовного кодекса. Максимально по этой статье можно получить срок лишения свободы до пяти лет.

Впрочем, вряд ли Тихановская в обозримом будущем отправится в Россию. Сейчас она пытается заручиться поддержкой Запада: Тихановская уже встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. У Франции и ФРГ с Россией в последнее время — не лучшие отношения: недавно французский и немецкий министры иностранных дел призвали ввести новые санкции в отношении РФ.

«Неприемлемое по содержанию и своей тональности заявление двух министров сигнализирует о категорическом нежелании Парижа и Берлина считаться с фактами, которые неоднократно излагались российскими представителями. Вместо должного сотрудничества с Российской Федерацией в интересах прояснения обстоятельств произошедшего с блогером, правительства ФРГ и Франции теперь переключились на угрозы и попытки шантажа в наш адрес. Призывают Евросоюз одобрить новые санкции против российских физических и юридических лиц», — прокомментировала это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В общем, в России Тихановская будет нескоро. А что касается белорусской оппозиции, то часть её и до поддержки Россией легитимного руководства РБ была настроена весьма скептично по отношению к РФ, если не сказать русофобски. Те же, кто в Белоруссии симпатизирует России, не могут не понимать, что объявление Тихановской в межгосударственный розыск — процедурный вопрос, обусловленный существующими договорами двух государств.