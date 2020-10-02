Главная тема дня — состояние здоровья президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом. За месяц до голосования ему придётся на 14 дней приостановить предвыборные мероприятия, а его соперник Джо Байден тем временем увеличивает отрыв

Коронавирус добрался до самых до верхов

1 октября глава государства Дональд Трамп узнал, что у его советницы Хоуп Хикс обнаружен коронавирус, и сразу сдал тест. То же самое сделала и его супруга Меланья Трамп. В ожидании результатов чета решила самоизолироваться.

Ближе к полуночи президент написал в своём Twitter: «Сегодня первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Мы начнём карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдём через это вместе!»

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Этот твит «взорвал» интернет, в течение получаса его перепостили 330 тысяч раз, лайкнули 320 тысяч пользователей, а количество комментариев достигло 110 тысяч. Встрепенулись и мировые рынки: начали падать мировые цены на нефть, курс доллара по отношению к йене снизился, медь дешевеет, а стоимость золота, наоборот, выросла, падение произошло на американских и европейских биржах. Японские и австралийские по итогам торгов закрылись в минусе.

Лечащий врач президента Шон Конли сообщил, что Дональд и Меланья Трамп чувствуют себя хорошо и останутся в Белом доме на период лечения.

«Можете не сомневаться, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев во время выздоровления», — подчеркнул он.

Это подтвердил и заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир. На вопрос журналистов, передаёт ли Трамп временно какие-либо свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу (по Конституции США, вице-президент берёт руководство страной в свои руки, если президент не может выполнять свои полномочия сам), ответил кратко и чётко — «нет».

Сам Пенс написал в Twitter: «Мы с (моей супругой. — Ред.) Карен шлём любовь и молитвы нашим дорогим друзьям президенту Дональду Трампу и первой леди Меланье Трамп. Мы присоединяемся к миллионам людей по всей Америке, которые молятся об их полном и быстром выздоровлении».

Заражение COVID-19 в администрации были и раньше, в частности, у помощника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена и пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер, но с ними Трамп не контактировал, в отличие от Хоуп Хикс — она сопровождала главу государства на первых теледебатах 29 сентября в Кливленде.

Как сообщил телеканал CNN, признаки заболевания у женщины появились вечером 30-го числа, но носителем инфекции она могла быть уже во время дебатов, поскольку инкубационный период после заражения может составлять до 48 часов. Трамп и Байден перед началом словесной дискуссии не обменивались рукопожатием из эпидемиологических соображений, выступали они без масок, соблюдая социальную дистанцию.

После завершения дебатов на сцену поднялись супруги политиков, Джилл Байден, в отличие от Меланьи Трамп, была в маске.

Несмотря на то что в группу повышенного риска заражения из-за возраста входят оба кандидата в президенты, ведут себя они по-разному: демократ предпочитает лишний раз без надобности не появляться на публике, за что Трамп постоянно упрекает его в том, что прячется в подвале своего дома в Делавэре, сам республиканец активно разъезжал по штатам в рамках предвыборной программы и давал пресс-конференции журналистам во дворе Белого дома. Ищенко сказал, как Трамп мог больно ударить Байдена, но не воспользовался этим шансом © REUTERS, Morry Gash/Pool

«Мы связались с предвыборным штабом Байдена для того, чтобы узнать их реакцию на новости о заражении президента Трампа, — заявила в эфире корреспондент телеканала CNN. — В штабе бывшего вице-президента нам сообщили, что он проходит тестирование на наличие коронавируса на еженедельной основе. Они заявили, что если у него подтвердится коронавирус, они сообщат об этом».

Байден прокомментировал новость о болезни главы государства чуть позже в своём Twitter: «Джилл и я желаем президенту Трампу и первой леди Меланье скорейшего выздоровления. Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи».

Коронавирусный фактор президентских выборов

Теперь политтехнологам главы государства придётся пересматривать стратегию, все 14 мероприятий, запланированных на сегодняшний день, в том числе предвыборный митинг в колеблющемся штате Флорида, пришлось отменить, он примет участие только в телефонной конференции, посвящённой оказанию помощи пожилым людям в условиях пандемии. Очень символично.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что болезнь станет проблемой для Трампа, потому что он на 14 дней практически выпадает из президентской кампании, а ведь его сильная сторона — это прямой контакт с избирателями. Политик опасается, что из-за потери такого большого временного отрезка — до выборов остаётся всего 4,5 недели — может не хватить для победы.

Двухнедельный срок изоляции истечёт как раз к дате вторых теледебатов кандидатов в президенты, назначенных на 15 октября в Майами (штат Флорида).

«Очевидно, что ему придётся отменить дебаты. Всё-таки Трамп мог надеяться, что он наберёт какие-то очки на дебатах, несмотря на очевидную неудачу первых дебатов, мог рассчитывать на последующих дебатах добиться победы. Состояние здоровья Трампа, откровенно, под угрозой. У него довольно специфическая комплекция, понятно, что будет сделано всё, чтобы он выздоровел, но опасность довольно большая», — предупредил американист Борис Межуев.

Газета The Guardian приводит мнение реаниматолога больницы Святого Винсента в Мельбурне Барри Диксона о том, что возраст и избыточный вес могут осложнить течение болезни Трампа. То, что сейчас президент чувствует себя хорошо, вовсе не означает, что так будет и дальше. По словам врача, обычно на первой неделе у пациентов очень незначительные симптомы, а на второй может проявиться пневмония. Профессор по инфекционным заболеваниям в больнице Канберры Питер Коллиньон также не исключил, что состояние Трампа, скорее всего, ухудшится в период от 5 до 7 дней.

В том, что ни второй, ни третий раунд теледебатов не состоятся из-за болезни Трампа, уверен директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов, и это, по его словам, выгодно Байдену — менее мощному дебатёру.

«С другой стороны, первые дебаты были настолько чудовищны, что все вздохнут с облегчением. Я думаю, что принципиально ничего не изменится. Вообще кампания такая, что по всем опросам подавляющее большинство американцев уже определились и менять своё мнение не собираются», — добавил политолог. Впервые в истории. Америку ждут уникальные и непредсказуемые выборы президента © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Как показал опрос телекомпании CNBC и исследовательской службы Change Research, после первых дебатов своё мнение изменили всего 2% респондентов, политические предпочтения 98% остались прежними.

Реакцию избирателей на заболевание Трампа предсказать очень сложно. По словам экспертов, американцы либо будут воспринимать его как бойца, который, несмотря ни на что, продолжает работать (так, скорее, будет размышлять республиканский электорат), либо говорить, что меры властей по борьбе с COVID-19 настолько не эффективны, что заразился даже президент (эта позиция ближе демократам).

«Тактика Трампа — полагаться на свою интуицию, делать так, как подсказывает чутьё, часто оказывалась самой верной для действующего президента. Сам факт того, что Трамп поступил именно так, по идее, должно быть положительно воспринято сторонниками. При этом он прекрасно понимает, что конкурентное поле очень узкое. Проблема в том, что колеблющийся электорат, представителей которого не устраивает ни Трамп, ни Байден, может и не прийти голосовать. И такая ситуация не исключена», — считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН Виктория Журавлёва.

Не прийти на избирательные участки может и часть электората одной и другой партии, люди зададутся вопросом, а стоит ли участие в выборах того, чтобы подвергать свою жизнь опасности. Такой сценарий невыгоден Трампу, поскольку его избиратели собирались голосовать лично, а вот демократы прислушались к своему кандидату и преимущественно подали заявки на голосование по почте.

К радости бывшего вице-президента, за последние 3 дня он увеличил отрыв от оппонента: с 6,1% перед дебатами до 7,2%. Впрочем, Байдену, как и Трампу, нужно думать, как мобилизовать свою группу поддержки, поскольку, например, афроамериканцы обычно не демонстрируют высокую явку на выборы.

Тем не менее, уверена Журавлёва, у Трампа всё же есть основания чувствовать себя уверенно: «Пандемия привела к сумасшедшим цифрам по безработице, которые сейчас выравниваются. Экономика постепенно открывается, и Трампу, как это ни удивительно, можно говорить о «постпандемийных достижениях». Ему удалось выровнять социально-экономическую ситуацию».

Несмотря на рекордный обвал ВВП — 32% по итогам второго квартала, — как показали опросы в колеблющихся штатах, в вопросах экономики американцы доверяют Трампу больше, чем Байдену. В начале года, когда шансы президента на переизбрание не вызывали сомнения, главным аргументом, почему люди собирались голосовать за него, была экономика.

Как диагноз Трампа и его вынужденный карантин повлияет на исход голосования, покажет время, а пока мировые лидеры желают американскому коллеге скорейшего выздоровления. В своей телеграмме президент РФ Владимир Путин написал: «Уверен, что присущие Вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом».

Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавшего первую и пока единственную в мире вакцину от COVID-19, Александр Гинцбург выразил готовность помочь в лечении Трампа, если американская сторона обратится с такой просьбой к российским властям. Война вакцин. США, проигрывая гонку за вакцину от COVID-19, ввели санкции против разработчиков из России © CC0, Pixabay

«Хорошо бы его было провакцинировать (российской вакциной. — Ред.), между прочим!» — добавил микробиолог.

Он также посоветовал сделать прививку от COVID-19 и ближайшим соратникам президента США, например, Майку Пенсу. Как сообщили американские СМИ, вице-президент и его супруга сдали тест в пятницу утром, и он дал отрицательный результат. Провериться решил и госсекретарь Майкл Помпео, который последний раз контактировал с Трампом 15 сентября на церемонии подписания документов о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, так называемых Авраамских соглашений, — коронавирус у него тоже не обнаружили.

Трамп несколько раз называл сроки появления американской вакцины, но они уже прошли, на дебатах президент заявил, что до этого события «остаются недели». Однако глава биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель признал, что до президентских выборов вакцина готова не будет, а реальный срок — 25 ноября. Впрочем, возможно, к обозначенному Трампом сроку успеют другие разработчики.