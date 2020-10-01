Проект поддержали вице-канцлер Германии, министр финансов Олаф Шольц, а также министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. У Меркель с ними разногласий нет, сообщили в правительстве Германии

Санкции США против немецких компаний, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2», не являются явным нарушением международного права. К такому выводу пришла Научная служба Бундестага (парламента) ФРГ, сообщило немецкое агентство dpa утром в понедельник, 28 сентября. В её докладе отмечается: несмотря на чёткую позицию Германии и ЕС, что экстратерриториальные санкции нарушают международное право, «не стоит полностью игнорировать аргументацию США».

Компания Uniper затруднилась назвать срок возобновления строительства «Северного потока – 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

При условии, что США будут действовать «умеренно» и аргументировать свои действия защитой интересов безопасности, а также негативными воздействиями на экономику, «международное право мало что может противопоставить принятию экстерриториальных санкций», говорится в докладе Научной службы Бундестага.

В Берлине и Брюсселе ранее неоднократно отмечали, что применение экстерриториальных санкций США к проекту «Северный поток — 2» является спорным, поскольку эти санкции не защищают напрямую ни территорию, ни граждан, ни предприятия вводящей их страны. В августе сенаторы США впервые заговорили о конкретных санкциях, которые могли бы быть применены в отношении немецкого порта Мукран, играющего важную роль в постройке газопровода. При этом международное рейтинговое агентство Fitch считает весьма вероятным, что новые американские санкции против РФ осенью 2020 года будут введены только против проекта «Северный поток — 2».

Как отметил старший директор по суверенным рейтингам агентства и ведущий аналитик по российскому рейтингу Эрих Ариспе, введение ограничений против газопровода отражает консенсус между законодательной и исполнительной ветвями власти в США, в то время как по другим санкционным предложениям такого согласия нет.

Реагируя на обнародование упомянутого выше доклада Научной службы Бундестага, официальный представитель Кабинета министров Германии Штеффен Зайберт на брифинге 28 сентября заявил: «У правительства серьезные сомнения о соответствии международному праву таких экстратерриториальных санкций. Мы детально изучим и оценим этот доклад».

В тот же день вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия получает газ разными путями, и в этом смысле проект «Северный поток — 2» не повысит, а, напротив, скорее снизит зависимость страны в вопросах поставок этого вида топлива.

Западные СМИ: пора разделить газ и политику, достроить «Северный поток — 2» © REUTERS, Hannibal Hanschke

Как считает Шольц, газопровод будет играть важную роль «для будущего энергоснабжения Германии и не только для неё».

«Вопреки тому, что многие думают, Германия не зависит от поставок российского газа», — подчеркнул вице-канцлер.

Он указал на то, что ФРГ получает газ «из трубопровода, проходящего по территории Украины», через Польшу, через трубопровод из России («Северный поток — 1»), из Норвегии, Нидерландов.

«Есть ещё небольшие источники снабжения в английской акватории Северного моря. У нас есть собственные, пусть и маленькие, источники газа», — добавил Шольц и отметил, что Германия соединена с европейской трубопроводной сетью.

«Что нужно сказать относительно конкретно этого проекта, это то, что он не повышает зависимость Германии, но сокращает её», — подчеркнул вице-канцлер.

На минувшей неделе ещё один член правительства Германии, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, в интервью немецкой деловой газете «Хандельсблат» отметил, что «Северный поток — 2» был задуман на десятилетия, и проблематично каждый раз ставить под вопрос реализацию подобных проектов.

«Северный поток — 2» — это проект, в котором участвуют компании из самых разных европейских стран. Газ, который будет поступать, предназначен не только для Германии, но и для многих стран ЕС», — указал он.

«Таким образом, тема «Северного потока — 2» волнует всю Европу и Запад в целом», — констатировал министр.

Альтмайер отметил «непоследовательность» тех, кто критикует реализацию проекта. По его мнению, многие из них попросту связывают «Северный поток — 2» с импортом российского газа в Европу в целом, хотя он уже поступает в ЕС разными путями, в частности, транзитом через Украину и по «Северному потоку — 1».

«Мы все исходим из того, что объемы газа, который должна импортировать Европа, будут расти», — сказал глава Минэкономики ФРГ, добавив, что «мы должны задаться вопросом, откуда в будущем брать газ».

«Я всегда считал и считаю, что проблематично раз в пару месяцев ставить под вопрос проекты, которые задуманы на несколько десятилетий, — подчеркнул министр. — Иначе частные инвесторы больше не будут готовы к участию в них. У нас были широкие и активные дискуссии о «Северном потоке — 2», когда участвующие компании запускали этот проект, и предстояло принимать решение по нему. Теперь прошло много лет, в результате были выданы разрешения со стороны органов различных европейских стран», — напомнил Альтмайер.

Министр подчеркнул, что Германия, тем не менее, должна быть «в состоянии в случае возникновения сомнений найти замену российскому газу». Он напомнил, что с этой целью на севере Германии частные операторы построят терминалы по приему СПГ, а власти страны также работают над дальнейшим развитием альтернативных источников.

Выступление Альтмайера в защиту российско-немецкого газопровода было настолько резонансным, что даже вызвало вопросы о том, нет ли конфликта между канцлером Ангелой Меркель и другими членами правительства ФРГ по поводу проекта. Позиция Берлина по вопросу дальнейшей реализации проекта «Северный поток — 2» не изменилась, а точки зрения канцлера ФРГ Ангелы Меркель и членов её кабинета по данной теме не расходятся, сообщила в минувшую пятницу на брифинге представитель правительства Германии Мартина Фиц.

«Разногласий нет, нового положения дел, о котором я могла бы сообщить, не имеется», — добавила Фиц, отвечая на вопрос о том, расходятся ли позиции канцлера и её министров по «Северному потоку — 2».

Правда, в чём состоят эти позиции, уточнено не было.

Санкции США законны? Кабмин ФРГ поспорил с Бундестагом о «Северном потоке-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Герхард Шрёдер (занимал этот пост с 1998 по 2005 год), а ныне председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG — оператора строительства газопровода «Северный поток — 2», высказался резко против прекращения реализации проекта. Шрёдер в интервью немецкой газете Die Zeit, опубликованном в среду, 30 сентября, отметил, что проект никак не связан с ситуацией вокруг Алексея Навального.

«Одно никак не связано с другим», — сказал Шрёдер.

Он указал на то, что если проект будет остановлен, то будут потеряны 10 миллиардов евро инвестиций, вложенных в него. К тому же, по его словам, вопрос ответственности за происшедшее с Навальным до сих пор не прояснен.

«То, что сейчас происходит, в сущности спекуляции, поскольку точных фактов ведь нет», — заявил Шрёдер.

Он также отметил упомянутые выше заявления вице-канцлера, министра финансов Олафа Шольца и министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера.

«Я надеюсь, что правительство ФРГ будет и впредь придерживаться этой позиции, ведь она в интересах Германии», — подчеркнул Шрёдер.

Он высказался за продолжение энергетического партнерства Германии с Россией.

«Мы должны обеспечить наше энергоснабжение. И я не вижу, как мы это можем сделать по разумным ценам без России», — отметил бывший канцлер ФРГ.

В свою очередь, российская газета «Коммерсант» считает, что остановка «Северного потока — 2» будет иметь не только экономические, но и значительные политические последствия. Если проект, вопреки договоренностям 2015 года между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, не будет завершен, это не только обречёт «Газпром» на новые переговоры с Украиной, но и поставит точку в истории особых отношений между ФРГ и Россией, отмечает издание в материале «Санкции на потоке».

Поскольку «Северный поток-2», видимо, последний большой российский газопровод в Европу просто потому, что ЕС рассчитывает сократить потребление газа, из отношений Германии и России должна уйти важная тема совместных энергетических проектов. Это само по себе будет иметь политические последствия, однако, если «Северный поток — 2» как проект будет отменён, последствия будут очень быстрыми и явными.

Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин считает, что ситуация вокруг Алексея Навального ставит точку в Ostpolitik, и «особая роль, которую ФРГ и ее канцлер играли в последние годы, ушла в прошлое».

«Теперь Германия по отношению к России — как все остальные в Западной Европе», — пишет он в своей статье, опубликованной на сайте центра.

«С коммерческой точки зрения и в контексте надежности поставок партнерство с Россией по-прежнему существенно. А вот политически оно стало скорее бременем — экспансионистские устремления ЕС умерились, а трения внутри Евросоюза из-за России осложняют Берлину политику на других направлениях», — полагает Федор Лукьянов, председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике.

Фактор Навального не сработает. Добыча газа в Европе сокращается, трубопровод «Северный поток–2» будет достроен © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Пока что Ангела Меркель публично не отреклась от «Северного потока — 2», но она покинет пост канцлера осенью 2021 года. Если проект не удастся завершить к этому сроку, его судьба станет крайне туманной.

При этом, несмотря на «подвешенный» статус проекта, «Газпром» продолжает модернизацию судна, способного достроить морской участок «Северного потока — 2», — трубоукладчика «Академик Черский». Ныне судно находится в немецком порту Мукран, и на нём производится замена электроники, навигационного и управляющего оборудования, меняются основные узлы и механизмы у каждого из трёх имеющихся на судне кранов.

Устанавливаются новые лебедки и якоря для стабилизации судна — всего восемь комплексов, испытательная и сварочная техника. Монтируются дополнительные генераторы энергии, усиливается шумоизоляция машинного отделения. Модернизируются даже каюты экипажа.

Стоит отметить, что персонал, занимающийся модернизацией «Академика Черского», проживает на двух баржах в порту Засниц, находящихся под постоянной охраной. Никто из занятых на проекте специалистов не общается с журналистами и никак не комментирует ситуацию.

Как сообщило 29 сентября польское издание BiznesAlert.pl со ссылкой на свои источники, в начале октября «Академик Черский» должен выйти на морские испытания нового оборудования в районе Калининграда. Испытания, которые главным образом касаются системы якорной стабилизации судна, будут продолжаться около двух недель. Именно для участия в них в немецкий порт прибыло оборудованное системой динамического позиционирования многофункциональное ледокольное судно «Владислав Стрижов», которое находится в эксплуатационном управлении компании «Газпром флот» с 2006 года.

После испытаний «Академик Черский» вернётся в Мукран для завершения модернизации оборудования, на что потребуется ещё несколько недель, и тогда судно будет окончательно готово к прокладке труб «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря. Польское издание отмечает, что именно выход «Академика Черского» в море для продолжения строительства газопровода может стать потенциальным триггером конкретных действий американцев по отношению к проекту, однако в действительности всё будет зависеть от результатов президентских выборов в США.