Санкции США против немецких компаний, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2», не являются явным нарушением международного права. К такому выводу пришла Научная служба Бундестага (парламента) ФРГ, сообщило немецкое агентство dpa утром в понедельник, 28 сентября. В её докладе отмечается: несмотря на чёткую позицию Германии и ЕС, что экстратерриториальные санкции нарушают международное право, «не стоит полностью игнорировать аргументацию США».
По мнению авторов документа, принцип защиты национальных интересов, который применяет США, может «выглядеть надуманным», но его применение является следствием политических решений, для которых не существует юридических ограничений. Кроме того, в международном праве нет объективных критериев, которые бы регулировали применение указанного принципа.
При условии, что США будут действовать «умеренно» и аргументировать свои действия защитой интересов безопасности, а также негативными воздействиями на экономику, «международное право мало что может противопоставить принятию экстерриториальных санкций», говорится в докладе Научной службы Бундестага.
В Берлине и Брюсселе ранее неоднократно отмечали, что применение экстерриториальных санкций США к проекту «Северный поток — 2» является спорным, поскольку эти санкции не защищают напрямую ни территорию, ни граждан, ни предприятия вводящей их страны. В августе сенаторы США впервые заговорили о конкретных санкциях, которые могли бы быть применены в отношении немецкого порта Мукран, играющего важную роль в постройке газопровода. При этом международное рейтинговое агентство Fitch считает весьма вероятным, что новые американские санкции против РФ осенью 2020 года будут введены только против проекта «Северный поток — 2».
Как отметил старший директор по суверенным рейтингам агентства и ведущий аналитик по российскому рейтингу Эрих Ариспе, введение ограничений против газопровода отражает консенсус между законодательной и исполнительной ветвями власти в США, в то время как по другим санкционным предложениям такого согласия нет.
Реагируя на обнародование упомянутого выше доклада Научной службы Бундестага, официальный представитель Кабинета министров Германии Штеффен Зайберт на брифинге 28 сентября заявил: «У правительства серьезные сомнения о соответствии международному праву таких экстратерриториальных санкций. Мы детально изучим и оценим этот доклад».
В тот же день вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия получает газ разными путями, и в этом смысле проект «Северный поток — 2» не повысит, а, напротив, скорее снизит зависимость страны в вопросах поставок этого вида топлива.
«Северный поток — 2» — это коммерческий проект с привлечением частных инвестиций, в котором участвует много компаний со всей Европы», — напомнил он журналистам.
Как считает Шольц, газопровод будет играть важную роль «для будущего энергоснабжения Германии и не только для неё».
«Вопреки тому, что многие думают, Германия не зависит от поставок российского газа», — подчеркнул вице-канцлер.
Он указал на то, что ФРГ получает газ «из трубопровода, проходящего по территории Украины», через Польшу, через трубопровод из России («Северный поток — 1»), из Норвегии, Нидерландов.
«Есть ещё небольшие источники снабжения в английской акватории Северного моря. У нас есть собственные, пусть и маленькие, источники газа», — добавил Шольц и отметил, что Германия соединена с европейской трубопроводной сетью.
«Что нужно сказать относительно конкретно этого проекта, это то, что он не повышает зависимость Германии, но сокращает её», — подчеркнул вице-канцлер.
На минувшей неделе ещё один член правительства Германии, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, в интервью немецкой деловой газете «Хандельсблат» отметил, что «Северный поток — 2» был задуман на десятилетия, и проблематично каждый раз ставить под вопрос реализацию подобных проектов.
«Северный поток — 2» — это проект, в котором участвуют компании из самых разных европейских стран. Газ, который будет поступать, предназначен не только для Германии, но и для многих стран ЕС», — указал он.
«Таким образом, тема «Северного потока — 2» волнует всю Европу и Запад в целом», — констатировал министр.
Альтмайер отметил «непоследовательность» тех, кто критикует реализацию проекта. По его мнению, многие из них попросту связывают «Северный поток — 2» с импортом российского газа в Европу в целом, хотя он уже поступает в ЕС разными путями, в частности, транзитом через Украину и по «Северному потоку — 1».
«Мы все исходим из того, что объемы газа, который должна импортировать Европа, будут расти», — сказал глава Минэкономики ФРГ, добавив, что «мы должны задаться вопросом, откуда в будущем брать газ».
«Я всегда считал и считаю, что проблематично раз в пару месяцев ставить под вопрос проекты, которые задуманы на несколько десятилетий, — подчеркнул министр. — Иначе частные инвесторы больше не будут готовы к участию в них. У нас были широкие и активные дискуссии о «Северном потоке — 2», когда участвующие компании запускали этот проект, и предстояло принимать решение по нему. Теперь прошло много лет, в результате были выданы разрешения со стороны органов различных европейских стран», — напомнил Альтмайер.
Министр подчеркнул, что Германия, тем не менее, должна быть «в состоянии в случае возникновения сомнений найти замену российскому газу». Он напомнил, что с этой целью на севере Германии частные операторы построят терминалы по приему СПГ, а власти страны также работают над дальнейшим развитием альтернативных источников.
Выступление Альтмайера в защиту российско-немецкого газопровода было настолько резонансным, что даже вызвало вопросы о том, нет ли конфликта между канцлером Ангелой Меркель и другими членами правительства ФРГ по поводу проекта. Позиция Берлина по вопросу дальнейшей реализации проекта «Северный поток — 2» не изменилась, а точки зрения канцлера ФРГ Ангелы Меркель и членов её кабинета по данной теме не расходятся, сообщила в минувшую пятницу на брифинге представитель правительства Германии Мартина Фиц.
«Разногласий нет, нового положения дел, о котором я могла бы сообщить, не имеется», — добавила Фиц, отвечая на вопрос о том, расходятся ли позиции канцлера и её министров по «Северному потоку — 2».
Правда, в чём состоят эти позиции, уточнено не было.
А вот бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал этот пост с 1998 по 2005 год), а ныне председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG — оператора строительства газопровода «Северный поток — 2», высказался резко против прекращения реализации проекта. Шрёдер в интервью немецкой газете Die Zeit, опубликованном в среду, 30 сентября, отметил, что проект никак не связан с ситуацией вокруг Алексея Навального.
«Одно никак не связано с другим», — сказал Шрёдер.
Он указал на то, что если проект будет остановлен, то будут потеряны 10 миллиардов евро инвестиций, вложенных в него. К тому же, по его словам, вопрос ответственности за происшедшее с Навальным до сих пор не прояснен.
«То, что сейчас происходит, в сущности спекуляции, поскольку точных фактов ведь нет», — заявил Шрёдер.
Он также отметил упомянутые выше заявления вице-канцлера, министра финансов Олафа Шольца и министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера.
«Я надеюсь, что правительство ФРГ будет и впредь придерживаться этой позиции, ведь она в интересах Германии», — подчеркнул Шрёдер.
Он высказался за продолжение энергетического партнерства Германии с Россией.
«Мы должны обеспечить наше энергоснабжение. И я не вижу, как мы это можем сделать по разумным ценам без России», — отметил бывший канцлер ФРГ.
В свою очередь, российская газета «Коммерсант» считает, что остановка «Северного потока — 2» будет иметь не только экономические, но и значительные политические последствия. Если проект, вопреки договоренностям 2015 года между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, не будет завершен, это не только обречёт «Газпром» на новые переговоры с Украиной, но и поставит точку в истории особых отношений между ФРГ и Россией, отмечает издание в материале «Санкции на потоке».
Поскольку «Северный поток-2», видимо, последний большой российский газопровод в Европу просто потому, что ЕС рассчитывает сократить потребление газа, из отношений Германии и России должна уйти важная тема совместных энергетических проектов. Это само по себе будет иметь политические последствия, однако, если «Северный поток — 2» как проект будет отменён, последствия будут очень быстрыми и явными.
Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин считает, что ситуация вокруг Алексея Навального ставит точку в Ostpolitik, и «особая роль, которую ФРГ и ее канцлер играли в последние годы, ушла в прошлое».
«Теперь Германия по отношению к России — как все остальные в Западной Европе», — пишет он в своей статье, опубликованной на сайте центра.
«С коммерческой точки зрения и в контексте надежности поставок партнерство с Россией по-прежнему существенно. А вот политически оно стало скорее бременем — экспансионистские устремления ЕС умерились, а трения внутри Евросоюза из-за России осложняют Берлину политику на других направлениях», — полагает Федор Лукьянов, председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике.
Ключевой вопрос, по мнению издания «Коммерсант», будет ли Берлин выполнять свое обещание, данное в момент старта «Северного потока — 2», несмотря на очевидные расхождения с Москвой во взглядах по другим проблемам. Если да, то по крайней мере это позволит «Газпрому» нарастить поставки в Европу в ближайшие годы и избавит от зависимости от Украины, а в политическом плане докажет возможность российско-немецкого диалога по ограниченному кругу тем. Если же проект будет похоронен, то под вопрос будет поставлена сама возможность диалога.
Пока что Ангела Меркель публично не отреклась от «Северного потока — 2», но она покинет пост канцлера осенью 2021 года. Если проект не удастся завершить к этому сроку, его судьба станет крайне туманной.
При этом, несмотря на «подвешенный» статус проекта, «Газпром» продолжает модернизацию судна, способного достроить морской участок «Северного потока — 2», — трубоукладчика «Академик Черский». Ныне судно находится в немецком порту Мукран, и на нём производится замена электроники, навигационного и управляющего оборудования, меняются основные узлы и механизмы у каждого из трёх имеющихся на судне кранов.
Устанавливаются новые лебедки и якоря для стабилизации судна — всего восемь комплексов, испытательная и сварочная техника. Монтируются дополнительные генераторы энергии, усиливается шумоизоляция машинного отделения. Модернизируются даже каюты экипажа.
Стоит отметить, что персонал, занимающийся модернизацией «Академика Черского», проживает на двух баржах в порту Засниц, находящихся под постоянной охраной. Никто из занятых на проекте специалистов не общается с журналистами и никак не комментирует ситуацию.
Как сообщило 29 сентября польское издание BiznesAlert.pl со ссылкой на свои источники, в начале октября «Академик Черский» должен выйти на морские испытания нового оборудования в районе Калининграда. Испытания, которые главным образом касаются системы якорной стабилизации судна, будут продолжаться около двух недель. Именно для участия в них в немецкий порт прибыло оборудованное системой динамического позиционирования многофункциональное ледокольное судно «Владислав Стрижов», которое находится в эксплуатационном управлении компании «Газпром флот» с 2006 года.
После испытаний «Академик Черский» вернётся в Мукран для завершения модернизации оборудования, на что потребуется ещё несколько недель, и тогда судно будет окончательно готово к прокладке труб «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря. Польское издание отмечает, что именно выход «Академика Черского» в море для продолжения строительства газопровода может стать потенциальным триггером конкретных действий американцев по отношению к проекту, однако в действительности всё будет зависеть от результатов президентских выборов в США.