В Одессе в очередной раз перенесли операцию по подъему затонувшего танкера Delfi: 7 сентября мэр Геннадий Труханов объявил о том, что были выявлены новые трудности, которые помешали убрать судно с пляжа «Дельфин»

«Мы вынуждены перенести финальную часть (подъема танкера) с появлением новых вводных, которые нужно обработать, — устранить течь в машинном отделении», — заявил Труханов.

По его словам, после устранения этой проблемы и откачки воды судно будет отбуксировано в Черноморск (бывший Ильичевск).

Как возникла ситуация с Delfi. Участие судна в контрабанде нефти Курченко

Всю прошлую неделю проводились активные подготовительные работы. Так, судну пытались придать плавучесть, но до вечера 6 сентября попытки оторвать его от морского дна успехом не увенчались.

Напомним читателям, как развивалась ситуация вокруг Delfi. Затопление судна, на котором трюм был полон нефтепродуктами, произошло 21 ноября 2019 года: во время шторма его сорвало с якоря в порту города Южный, унесло в открытое море, а затем прибило к одесскому пляжу «Дельфин». Там его перевернуло от столкновения с волнорезом. Команду, состоявшую из трёх граждан Украины, эвакуировали, а вот корабль остается на месте крушения и поныне.

Официально владельцем танкера являлась британская компания «Mister Drake», зарегистрированная в Лондоне. Кроме того, украинские чиновники называли владельцами фирмы Atenia Holding Ltd и Frio Fondo LP, зарегистрированные там же. Вышеназванные компании и танкер Delfi фигурируют в уголовном производстве, связанном с деятельностью бизнес-группы Сергея Курченко, близкого к экс-президенту Януковичу.

Согласно материалам дела, в течение 2012-2014 годов Курченко организовал схему по контрабандному ввозу на территорию Украины нефтепродуктов. Их оформляли как транзитный груз или даже как украинскую продукцию (Одесского нефтеперерабатывающего завода), хотя на самом деле продавали. Это позволяло уклоняться от уплаты налогов, сборов и платежей.

В схеме были задействованы работники целого ряда частных предприятий, должностные лица госорганов, в том числе сотрудники таможни, а также десятки судов, среди которых и танкер Delfi. Корабль подозревался в участии в контрабандных перевозках до 2018 года, пока у него не произошла поломка в машинном отделении. Тогда его отбуксировали в порт Южного. Там танкер мог исполнять функцию склада нефтепродуктов, в том числе контрабандных. В Одессе спустя почти год после аварии начался финальный этап поднятия танкера «Делфи» © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Это работало следующим образом: судно курсирует между портами, но не заходит в них, чтобы не производить таможенное декларирование грузов. Его прямо в открытом море нелегально разгружают суда, официально не покидающие территориальных вод Украины и не подлежащие поэтому таможенному контролю. Времени для совершения тех или иных махинаций с грузами в таких условиях более чем достаточно.

Администрация морских портов Украины заявляла, что изначально танкер находился в нейтральных водах и не подавал заявки на вход в порты Одесса или Южный. Но позже был подан сигнал о том, что судно терпит бедствие, осталось без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим принявший сигнал спасательно-координационный центр «Одесса» начал предпринимать меры по ликвидации аварийной ситуации.

По данным одесских СМИ, реальным собственником судна оказался экс-депутат Николаевского облсовета Олег Ковтунов. Политик основал почти два десятка компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве. Некоторые из них занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами.

Владельцы судна утверждали, что груз на танкере отсутствует, но это оказалось ложью: экологические службы одесской мэрии уже в декабре прошлого года фиксировали разлив черной жидкости, похожей на нефть. А уже в июне 2020 г. глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный сообщал о превышении в морской воде у места крушения судна предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Общий размер экологического ущерба, по предварительной оценке, составил 410 тыс. грн. (более миллиона рублей).

Противоречия и коррупционный интерес чиновников затянули загрязнение одесского моря

Долгое время ситуация не могла сдвинуться с места. Виной тому несогласованность действий различных инстанций: судовладельцы ссылались на дороговизну и недостаточность собственных сил для подъема, одесская мэрия и ОГА перекладывали ответственность друг на друга.

Не помогло и вмешательство генерального прокурора Ирины Венедиктовой, взявшей 31 марта 2020 г. ситуацию под личный контроль. В начале июля текущего года президент Украины Владимир Зеленский потребовал от местных чиновников убрать судно, угрожая даже уголовными делами. Впрочем, в установленный им дедлайн — до 20 июля — справиться не сумели.

Глава одесской ОГА Максим Куцый для этого даже был вынужден обратиться к своему оппоненту — совладельцу порта ТИС Андрею Ставницеру, с которым у него были противоречия со времени начала пандемии COVID-19. В итоге придумали такую схему: поднять судно с помощью пневматических подушек, поставить его с бока на киль и отбуксировать в порт. Процесс должен был занять около двух недель, но у буксиров дважды лопнул трос.

Затянувшаяся эпопея во многом объяснялась интригами местных чиновников, замешанных на коррупционном интересе: администрация Одесского порта хотела распилить танкер по частям, а затем вывезти, выставив счет владельцу за проделанную работу. На нее должны были потратить бюджетные деньги, а до 50% суммы чиновники банально хотели положить себе в карман. Впрочем, когда от подобной инициативы судовладелец отказался, ему стали ставить палки в колеса по линии департаментов экологии ОГА и Одесской мэрии, мотивируя это усилением разлива нефтепродуктов.

Ситуация высмеивалась многими как в Одессе, так и за ее пределами. По сути Delfi стал памятником разрухе и бесхозяйственности. При надлежащей организации убрать корабль должны были максимум за месяц-два, вместо этого он отравлял одесское море в разгар курортного сезона.

26 июля проблема с затонувшим танкером Delfi определена как чрезвычайная ситуация местного уровня, а по просьбе Куцего правительство передало полномочия по ее ликвидации в Администрацию морских портов Украины (АМПУ).

6 августа Приморский суд Одессы приговорил 59-летнего капитана «Delfi» Анатолия Слынько к одному году ограничения свободы условно. Основным нарушением суд признал недостаточный экипаж танкера — вместо минимальных пяти членов экипажа в момент аварии и крушения им управляли всего три человека. Также в вину капитану поставили то, что он не подал сигнал «SOS» после начала шторма, не начал спасательную операцию и отказался от предложенной ему капитаном порта «Южный» помощи.

Кроме того, ни экипаж, ни сам капитан не знали, где на судне находятся спасательные жилеты. С танкера Delfi возле Одессы снова произошла утечка нефтепродуктов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Буксиры «агрессора» спешат на помощь

ГП «АМПУ» 10 августа подписало договор с компаниями ООО «Краншип» и ООО «Бруклин-Киев» на проведение операции по подъему танкера Delfi. В связи с этим в украинской прессе поднялся нешуточный скандал: «Краншип» оказалась связана с другой компанией под названием «Трансшип». А последняя привлекла к этому процессу российские буксиры «DIAMOND N» и «TOPAZ N». Они принадлежат ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и вошли в украинскую акваторию в конце июля.

Владелец группы «Трансшип» Андрей Иванов неоднократно был связан с обслуживанием российских судов в Крыму. Ежегодно, по данным СМИ, в Керченском проливе только с танкерами, которые транспортируют нефтепродукты, суда «Трансшип» проводят более 300 швартовых операций. А это запрещено по украинскому законодательству. Создалась весьма комичная ситуация, в которой для ликвидации мелкого ЧП пришлось просить помощи у «государства-агрессора».

В обмен на участие в кампании по подъему Delfi Иванов потребовал восстановить в должности капитана одесского порта Александра Антонова.

«Кирилл Цюпко, назначенный капитаном порта от непонятной структуры — государственной службы морского и речного транспорта Украины, фактически таковым не является. Согласно кодексу торгового мореплавания (статья 77), капитан порта назначается приказом министра инфраструктуры. Мы никогда не взялись бы выполнять работы до назначения легитимного капитана порта, каковым являлся Антонов. Основная функция капитана — это надзор за безопасностью мореплавания. Без утверждения плана капитаном порта мы ничего не смогли бы делать. Александр Антонов был восстановлен в должности по нашему требованию — он легитимный капитан порта и мы начали подписывать документы с его участием», — цитировали Иванова местные СМИ.

В связи с этим со стороны промайданных СМИ и «патриотической общественности» даже посыпались обвинения в «российской аннексии» государственного порта. Тем не менее, в финальной части по эвакуации Delfi российские буксиры примут непосредственное участие.

Поднятие Delfi — яблоко раздора между местной и центральной властью

Интересно, что и ныне ситуация с Delfi стала объектом политической борьбы — как местные, так и киевские чиновники попытались пропиариться, приписав себе основную заслугу в успешном исходе дела.

Начал это министр инфраструктуры Владислав Криклий, который специально приехал в Одессу. У борта Delfi было проведено оперативное совещание с участием самого министра, а также главы Одесской ОГА Максима Куцего и первого вице-мэра Одессы Сергея Подгайного. В первой половине дня 6 сентября он написал о начале финальной части подъема Delfi, в частности, о начале откачки из судна той воды, которую подали в него специально для стабилизации корпуса на дне во время волнения в море накануне.

Затем настал черед главы ОГА Максима Куцего. Он подчеркнул, что достигнутые результаты произошли чуть ли не исключительно благодаря «командной работе», в которую входила, разумеется, областная администрация.

Ближе к вечеру эстафету подхватил мэр Геннадий Труханов. На его официальной странице в Facebook появился пост, который кратко описывал техническую суть процесса подъема танкера и мнение о том, что судоподъемную операцию надо было проводить раньше, не затягивая процесс. Также Труханов выразил удовлетворение тем, что подъемом занимаются специалисты, а не политики.

Первым же комментарием было мнение самого министра инфраструктуры Владислава Криклия с ехидным вопросом: «Товарищ мэр, а при чем здесь вы?»

Далее развернулась длительная дискуссия между сторонниками и противниками мэра, которые совершенно не стеснялись в выражениях ни относительно мэра, ни относительно министра, ни относительно системы власти и сложившейся ситуации вообще. «Товарищ мэр, при чем здесь вы?»: министр инфраструктуры высмеял самопиар главы Одессы © Facebook Владислав Криклий

На следующий день Криклий обвинил мэра Одессы в «предвыборном безумстве», настаивая, что тот не имеет отношения к поднятию танкера.

«Прямо сейчас, один местный политик, который сильно хочет быть вновь переизбран, делает видеосъемку возле затонувшего Делфи. Убежден, что будет рассказывать как сильно работал чтобы поднять затонувшее судно (кто знает, возможно мысленно), и без него вообще ничего бы не произошло, но мы хорошо понимаем, что его интересует исключительно поднятия собственных рейтингов, а не танкера», — написал министр в Facebook.

Сейчас многие так или иначе стремятся приписать себе заслугу в данной ситуации, забывая, что именно их бесхозяйственность привела к продолжительному отравлению одесского моря нефтепродуктами. По информации телеграм-канала «Легитимный», сейчас принят новый дедлайн — 20 сентября, а именно через Криклия данный кейс курирует Офис президента. Поднятие танкера должно быть приурочено к новому визиту Зеленского, чтобы он смог презентовать одесскую команду «Слуги народа», идущую на местные выборы.

«На данный момент Труханова отодвинули от темы подъема танкера Delfi — этот кейс полностью курирует Министерство инфраструктуры. Наш источник сообщает, что Труханов злой на «информационные выпады» министра инфраструктуры Владислава Криклия. В штабе Труханова принято решение частично «чистить» комментарии и доливать «своими» под этими публикациями, а также сейчас политтехнологи мэра думают игнорировать эту тему или подготовить официальный ответ, а также подключить ЛОМов, которые начнут «торпедировать» министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Геннадий Труханов не ожидал, что у «импотентной власти», как он считает «зеленную команду», хватит смелости что-то заявить по «зашкваренному» кейсу Delfi. Хватит ли теперь смелости у Труханова ответить Криклию, и готов ли мэр Одессы к информационной войне против министра инфраструктуры?» — отмечает «Легитимный».

По версии канала «Резидент», атака на Труханова — личная инициатива Криклия, не согласованная в ОП.

«Атаку на Геннадия Труханова организовал министр инфраструктуры по просьбе главы Одесской ОГА, который не хочет отдавать этот кейс мэру города. Вопрос не согласовывали в Офисе президента, Криклий захотел перехватить аппаратную победу в борьбе за Delfi и лично отчитаться президенту о своих успехах, когда Зеленский приедет в Одессу», — полагают авторы канала.

Впрочем, учитывая, что именно АМПУ, находящаяся в подчинении Мининфраструктуры, в свое время и способствовала затягиванию кейса с Delfi, министру уж явно вещать о грандиозной «перемоге» стоило бы в последнюю очередь. Ибо ущерб с точки зрения экологии и репутации Украины как морской державы был нанесен значительный.