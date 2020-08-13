Во Всемирной организации здравоохранения поприветствовали регистрацию в России вакцины от COVID-19. Россия одной первая в мире зарегистрировала препарат, который поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил президент РФ Владимир Путин

Во вторник, 11 августа, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил о том, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Война вакцин: кто захватит глобальный рынок? © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробней, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый», — отметил Путин.

Эти слова российского президента вызвали среди оппозиционно настроенной части общества сначала шок, а затем — отрицание.

Подвергли критике российскую вакцину, получившую название «Спутник V», и в США. Так, главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил сомнение, что российская вакцина безопасна и эффективна.

«Я надеюсь, что россияне действительно окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна. У меня есть серьезные сомнения в том, что они сделали это», — отметил Фаучи.

По его словам, в США процедура испытания вакцин занимает больше времени. К нему присоединились некоторые коллеги из западных стран.

Однако у Запада может быть свой мотив для того, чтобы не признавать российскую вакцину.

Екатерининский поступок

Говоря об эффективности вакцины, российский президент отметил, что ее использовала и его дочь.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — заявил Путин в ходе совещания с правительством 11 августа. Вакцинация от коронавируса в России начнется уже в сентябре - Мурашко © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Президент России рассказал, что после первой прививки у его дочери была температура 38, а на следующий день — «37 с небольшим и всё».

Директор Центра имени Гамалеи (а именно его вакцина и стала первой) Александр Гинцбург описал предполагаемые обстоятельства вакцинации дочери Путина. Он отметил, что ранее не слышал, что дочь главы государства делала прививку, и не знает, как это произошло.

«Наверное, добровольцем была, я паспорта не смотрел. В лицо всех добровольцев не знаю, это не ко мне», — передавал его слова «Интерфакс».

В общем, дочь Путина ничем не отличалась от других волонтеров, испытывающих вакцину.

Те, кто хорошо знает русскую историю, вспомнили о другой знаменитой вакцинации. 12 октября 1768 один из лучших правителей России за всю её историю — императрица Екатерина ΙΙ — сделала первую прививку от оспы в империи. Мало того, от оспы привили и ее сына — будущего императора Павла Ι.

«Много других оспин появилось, и оспа совсем налилася, по желанию к великому удовольствию», — радостно писал английский врач Томас Димсдейл, который и делал прививку Екатерине ΙΙ и ее сыну в Царском Селе.

Мероприятие держалось в строжайшей тайне, и о прививке узнали постфактум. Как и о прививке дочери Путина.

Подобная «преемственность» в поступках может лишь радовать. Ведь если новую вакцину вводят дочери главы государства, значит, она качественная.

Однако Запад, а за ним и оппозиционные российские СМИ выражают сомнение в эффективности российской вакцины. Причина, по которой на Западе не очень хотят верить в российский успех, может заключаться не только в желании перестраховаться и не подвергать жизни людей опасности от недостаточно проверенного препарата. Есть и другая, более прозаичная, причина — деньги. Стала известна стоимость одной дозы вакцины от коронавируса © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

На вес золота

Во вторник, 11 августа, некоторое время спустя после заявления Путина его американский коллега — Дональд Трамп — объявил о соглашении на закупку 100 миллионов доз вакцины от COVID-19 у компании Μοderna, которая ранее заявляла, что окончательные результаты по её вакцине можно ожидать в октябре 2020 года.

Это заявление Трампа привело к росту акций компании более чем на 10%. При этом компания заявила, что сделка на ее вакцину стоит $1,53 млрд и даст правительству возможность приобрести до 400 миллионов дополнительных доз вакцины.

Неудивительно, что США не в восторге о того, что их опередили в создании вакцины. Тем более, как заявил 11 августа глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, 20 стран направили России запросы в общей сложности на 1 миллиард доз вакцины от COVID-19.

«Мы видим огромный интерес к российской вакцине разработки Института им. Гамалеи за рубежом. Мы получили предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран», — заявил Дмитриев.

Он отметил, что совместно с иностранными партнёрами Россия уже готова обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах.

«Планируем нарастить производственные мощности ещё больше», — указал Дмитриев. В США начались самые массовые испытания вакцины от COVID-19 © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

В общем, «Спутник V» наверняка лишил американскую вакцину весьма прибыльных рынков сбыта. И не исключено, что США будут действовать исходя из привычной им санкционной логики: они попросту не признают российскую вакцину эффективной.

В Европе, которая тоже разрабатывает свои вакцины от коронавирусной инфекции, уже заявили, что российскую вакцину пока к себе не допустят. В Минздраве ФРГ заявили, что российская вакцина от коронавируса пока не может поступить в Европу, так как требует дополнительного подтверждения качества и доказательств эффективности.

Такой исход дел был ясен многим еще до того, как заявили о появлении первой вакцины от COVID-19.

«Я еще два месяца назад говорил, что «вакцинная война» неизбежна. И хрен вы поедете «в эти очаровательные рижские кафешки», пока не сделаете европейскую или американскую вакцину за сотню евро. И чтоб докУмент с круглой печатью! И дважды в год вынь да положь!» — отметил писатель-фантаст Андрей Мартьянов.

В общем, как бы ни были хороши российские вакцины, некоторые страны мира будут препятствовать их распространению.