Национальный банк ухудшил прогноз падения ВВП Украины на 2020 год до 6%, промышленность продолжила падение, "Нафтогаз" повышает цену на газ для населения. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

На Украине повысили цену на газ для населения

В июле оптовая цена на природный газ для населения и других защищенных потребителей выросла на 7% по сравнению с июнем. Об этом в среду, 22 июля, сообщила пресс-служба "Нафтогаза". Сырье и люди. На чём зарабатывает Украина © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

"В июле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), возросла на 16 копеек до 2,30 грн (5,92 руб.) за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая цена на 7% больше по сравнению с июнем 2020 года.

В целом с начала года цена ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости голубого топлива составило 53%.

"Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением. В частности, по состоянию на июль в ПХГ Украины накоплено более 21 млрд куб. м газа, что на 42% выше показателей прошлого года", — добавили в "Нафтогазе".

Впрочем, председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами. По его словам, во втором полугодии в разгар отопительного сезона стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам — на 20, а то и на 30%.

Напомним, Кабмин Украины продлил спецобязательства НАК "Нафтогаз Украины" по поставке газа для нужд населения еще на один месяц — до 1 августа 2020 года. В Минэнерго это объяснили тем, что для стабильного функционирования рынка газа при отмене ПСО необходимо определить поставщика последней надежды. Поставщик "последней надежды" — компания, которая обязана в течении 60 дней поставлять газ потребителю, если он остается без поставщика газа. Компания должна иметь резерв газа в объеме 3,514 млрд куб. м, что соответствует максимальному месячному объему потребления в отопительный сезон. 22 июля Кабмин утвердил "Газопоставляющую компанию "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на газовом рынке.

В августе 2020 года "Нафтогаз" повысит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 0,2% (на 8,4 грн) по сравнению с ценой текущего месяца — до 3,578 тыс грн (9,21 руб.) за тысячу кубометров (с НДС). Новый глава НБУ, легальный игорный бизнес, ухудшение бизнес-ожиданий. Главное в экономике Украины 11-17 июля © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

Украинская промышленность продолжила падение

По итогам первого полугодия 2020 года падение промышленного производства на Украине составило 8,3% по сравнению с первым полугодием 2019-го, сообщила Государственная служба статистики в среду, 22 июля.

Самые высокие темпы падения в первом полугодии 2020 года зафиксированы в машиностроении — минус 22,2%. В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 6,3%, в перерабатывающей промышленности — 9,6%, текстильное производство сократилось на 16,9%, металлургия — на 14,2%, деревообработка — на 11,3%, производство резиновых и пластмассовых изделий — на 10,4%, поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 6,5%.

Самые высокие темпы роста в первом полугодии зафиксированы в химической промышленности — на 7,8%. В фармацевтическом производстве рост составила 4,5%, в производстве кокса и нефтепродуктов —1,3%.

При этом промпроизводство в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года снизилось на 5,6%, тогда как в мае падение составило 12,2%, апреле — 16,2%, марте — 7,7%.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в июне 2020 года было меньшим — 7,1% против 11,7% в мае.

Госстат указывает, что к маю этого года промышленное производство в июне выросло на 4,1%, однако с учетом сезонной корректировки — на 3,4%.

В перерабатывающей промышленности в июне-2020 к июню-2019 падение составило 6,2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 4,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 4%. Напомним, промышленное производство на Украине в 2019 году упало на 1,8% по сравнению с 2018 годом.

НБУ ухудшил прогноз падения ВВП на 2020 год до 6%

Нацбанк Украины (НБУ) ухудшил прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 5% до 6% и снизил прогноз роста ВВП на 2021 год с 4,3% до 4%, а также оставил на уровне 4% прогноз на 2022 год, сообщается на сайте Центробанка в четверг, 23 июля. Ограбление по-европейски. Как и кто использует Украину © Corum

"Национальный банк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом, с 5% до 6%. Глубокое падение осталось позади — во втором квартале", — указано в сообщении.

Отмечается, что во втором полугодии 2020 года украинская экономика начала восстанавливаться, в частности, смягчение карантина повлияло на оживление деловой активности.

"К полноценной работе уже вернулось большинство предприятий, наиболее пострадавшего во время коронакризиса сектора услуг. Ситуация на рынке труда хотя и остается хуже докризисной, впрочем, демонстрирует признаки стабилизации. Стимулирующие меры НБУ, кредитные каникулы, налоговые льготы и расширение бюджетной помощи по безработице дополнительно поддержали бизнес-активность и частное потребление", — уточнил Центробанк.

Вместе с тем Нацбанк подчеркнул, что темпы восстановления экономики будут сдерживаться подавленным потребительским и инвестиционным спросом.

"Во время кризиса граждане существенно снизили расходы на товары не первой необходимости, а бизнес приостановил воплощение планов развития, пересмотрел штатные расписания и зарплатные фонды. Учитывая высокий уровень неопределенности относительно распространения коронавируса, граждане и предприятия, вероятно, и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях", — пояснил регулятор.

Указывается также, что медленный выход из кризиса других стран, включая торговых партнеров Украины, также ограничивает возможности ускорения восстановления экономики.

Центробанк отметил, что в 2021 и в 2022 годах украинская экономика будет расти благодаря монетарным и фискальным стимулам и усилению внешнего спроса, а главным драйвером экономического роста будет частное потребление.

Согласно сообщению, ключевым предположением соответствующего макропрогноза является продолжение сотрудничества с МВФ в соответствии с меморандумом об экономической и финансовой политике. "Соблюдение условий новой программы stand-by с МВФ, в частности в части проведения последовательной фискальной и монетарной политики, позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления экономики", — поясняется в сообщении. «Из эпохи бедности в эпоху нищеты». Что на самом деле происходит с Украиной © president.gov.ua

Отмечается, что поддержка МВФ является важной с точки зрения финансирования бюджетных расходов на преодоление последствий пандемии, своевременных и полных расчетов по государственному долгу, сохранения доступа на международные рынки капитала, а также заинтересованности международных инвесторов в украинских активах.

"Финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет существенно нарастить международные резервы Украины. По итогам этого года они вырастут до около $30 млрд, а в последующие годы — до $32-33 млрд", — добавил Центробанк.

Согласно сообщению, главным риском соответствующего прогноза является длительный срок пандемии коронавируса и потенциальное возвращение к более жестким карантинным мероприятиям, как на Украине, так и в мире. "Это может привести к существенному и продолжительному охлаждению как глобальной, так и украинской экономики", — пояснил НБУ.

Указывается, что актуальными рисками для макрофинансовой стабильности также остаются негативное влияние судебных решений, эскалация военного конфликта на востоке страны и увеличение волатильности мировых цен на продукты питания с учетом глобальных изменений климата и риска усиления протекционизма в мире.

Напомним, в январе-мае 2020 года реальный ВВП Украины сократился на 5,9%, по уточненным данным Госстата, в I квартале 2020 года падение экономики составило 1,3%.

Реальный валовой внутренний продукт в I квартале 2020 упал на 1,3% (в предварительном прогнозе Госстата ожидалось 1,5%).

Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Минэкономики ожидает восстановления роста экономики Украины в октябре — декабре 2020 года.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.