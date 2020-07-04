По состоянию на 19:00 4 июля в мире зафиксировали почти 11 миллионов 124,7 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 526 тысяч человек скончались, свыше 5 миллионов 905,3 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12.00 4 июля США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 2 миллионов 808 тысяч человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 129 476.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено свыше 1 миллион 539 тысяч случаев заражения, почти 61,9 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Россия. Здесь зафиксировано более 674,5 тысяч случаев заболевания COVID-19, свыше 10 тысяч человек скончались.

В Индии заболели порядка 648,3 тысячи человек, а умерли более 18,6 тысячи пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает третье место в мире — 674 515. По состоянию на 19:00 в стране зафиксировано 10 027 скончавшихся и 446 879 выздоровевших.

С начала пандемии в России проведено более 20,7 миллиона тестирований на коронавирус. Как уточнили в Роспотребнадзоре, сейчас под медицинским наблюдением в стране остается более 280 тысяч человек. За прошлые сутки в России выявлено 6,7 тысячи новых случаев заражения.

В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко ответил на вопрос о том, сколько врачей в России умерло от COVID-19. По его словам, наиболее верную информацию о числе погибших дают данные о произведенных страховых выплатах, а их было произведено всего 40. В то же время Мурашко отметил, что по ряду случаев расследование еще продолжается. В конце мая в Минздраве сообщали о более 100 умерших из-за COVID-19 медиках.

Роспотребнадзор до конца 2020 года установил для школ, детских садов и лагерей особые санитарные правила. Детям в обязательном порядке рекомендовано измерять температуру, в школах и детских садах запрещены массовые мероприятия.

Также в связи с сохранением угрозы распространения COVID-19 глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом запретил принимать — как для отдыха, так и для оздоровления — организованные группы детей из других регионов России.

При этом в Крыму опровергли информацию о повышении стоимости номеров в отелях на 100% по сравнению с 2019 годом — по их данным, рост цен не превышает 15%. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на экспертов туротрасли сообщил, что отели Крыма и Краснодарского края повышают цены на 50-100% на фоне ажиотажного спроса, вызванного снятием внутри России ограничений и невозможностью выезда туристов за границу.

Неудивительно, что туризм не вошел в число отраслей, которые, несмотря на сохранение угрозы COVID-19, в июне «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета. По данным Сбербанка, таких секторов уже десять: страхование, производство одежды, производство бумаги и бумажных изделий, лесоводство и лесозаготовки, издательская деятельность, информационные технологии, разработка программного обеспечения, производство текстильных изделий, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, торговля автотранспортом.

Что касается развлечений, то глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин допустил открытие кинотеатров в Москве в начале августа. По его словам, окончательное решение об открытии кинотеатров будут принимать региональные власти.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 48 628 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1243 стали летальными. В то же время 21 907 пациентов выздоровели.

В их числе — супруга президента Елена Зеленская. Ее выписали из больницы. Зеленской требуется дальнейшее лечение из-за двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19. Долечиваться она будет дома.

Тем временем Киев и семь областей (Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Черниговская) по-прежнему не готовы к ослаблению карантина. Так, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости — 376,89%.

А в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях, по данным главы Минздрава Максима Степанова, растет уровень госпитализации пациентов с коронавирусом, в связи с чем ведомство готовит больницы для второй и третьей волны.

Также в Кабинете министров разъяснили украинцам, как утилизировать использованные маски и перчатки. Глава Минэкологии Роман Абрамовский, считает, что в данном вопросе более эффективными станут не административно-регуляторные меры, а достаточно простые в исполнении рекомендации.

«Мы рекомендуем такие отходы складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях не менее 72 часов», — отметил чиновник.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В свою очередь экс-министр экономики Тимофей Милованов рассказал о плачевных последствиях карантина для экономики Украины. По его словам, государство не способно быстро адаптироваться и использовать механизмы, которые используют другие страны. Например, в США людям на счета сразу перечислили помощь. На Украине на такой шаг не пошли.

«Нам нужен системный подход, а не чтобы в критические моменты общество рывками объединялось и совершало героические поступки. Это очень эмоционально и показывает качество общества, но нужна системная работа государства», — заявил эксперт.

Ситуация в мире

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан считает, что единственным обнадеживающим противовирусным препаратом против COVID-19 является ремдесивир. По ее словам, пациенты с коронавирусом, которые принимали лекарство, поправлялись быстрее тех, кто не использовал его (11 дней против 15-ти).

В свою очередь коллега Сваминатан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан прокомментировал предположения властей стран и экспертов относительно приближающейся второй волны коронавируса COVID-19.

«Уверенности в том, что придет вторая волна, нет»,- сказал он, отметив, что новый рост числа заразившихся, фиксируемый в разных странах, следует рассматривать не как вторую волну, а как второй пик. Новый пик связан с тем, что ранее вирус была подавлен не до конца.

При этом наличие симптомов у вылечившихся от коронавируса пациентов вызывает беспокойство, сказал немецкий профессор эпидемиологии Тобиас Курт. По его словам, от долгосрочных симптомов вируса не застрахованы даже здоровые молодые люди.

«Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими или они исчезнут со временем», — сказал специалист.

По мнению Курта, низкая смертность в ФРГ от COVID-19 может быть связана с низким уровнем заражений среди пожилых людей. В Германии, по его оценкам, ситуация стабильна, по мере открытия стран возможны новые вспышки.

А вот в США зарегистрирован новый рекорд: за сутки коронавирусом заразились 57,5 тысяч человек — это самый высокий прирост с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 2 июля, тогда COVID-19 заразились 55,2 тысячи человек.

Вспышка заболеваемости произошла и в Испании. Из-за роста заражения коронавирусом COVID-19 органы власти Каталонии ограничили въезд в район Сегрия и выезд из него, где проживает более 200 тысяч человек. При этом глава кабинета министров автономии Ким Торра не уточнил, как долго продлится это ограничение.

Тем временем власти Ирана с 5 июля вводят обязательное ношение масок в общественных местах. Президент страны Хасан Роухани заявил, что предоставление услуг во всех секторах, особенно в государственном секторе, должно регулироваться медицинскими протоколами и оказываться только при наличии масок.