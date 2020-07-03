Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку, доходы украинцев впервые за три года прекратили расти, Кабмин отложил запуск рынка газа для населения. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Доходы украинцев впервые за три года прекратили расти

Последствием экономического кризиса 2020 года станет прекращение роста реальных доходов украинцев. Трехлетний цикл завершился. Об этом говорится в «Отчете о финансовой стабильности» НБУ, опубликованном в понедельник 29 июня. Сырье и люди. На чём зарабатывает Украина © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

В отчете отмечают, что весной 2020 года остановился рост реального располагаемого дохода домохозяйств. В апреле впервые с марта 2016 года реальная зарплата уменьшилась на 0,5% г/г из-за низкой деловой активности и меньшего спроса на рабочую силу. В то же время произошло увеличение объемов социальной помощи. В частности, были осуществлены доплаты к пенсиям из-за коронавируса и их ежегодная индексация.

«Однако это не имело значительного положительного влияния на доходы населения», — сообщают в Нацбанке.

Негативно на доходах сказалось падение зарплаты трудовых мигрантов. В марте — апреле она в долларовом эквиваленте снизилась на 9% г/г, хотя за четыре месяца все еще наблюдался незначительный прирост.

«Таким образом, в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится. Опасения второй волны пандемии коронавируса будут сдерживать восстановление рабочих мест», — отмечают в НБУ.

По данным Нацбанка, «рост зарплат после снятия карантинных ограничений маловероятен», поскольку до начала кризиса стремительный рост расходов на оплату труда сдерживал рост рентабельности. Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).

Половина украинцев потеряли часть доходов во время карантина. Как свидетельствуют данные социсследований, одним из наиболее распространенных на Украине отрицательных финансовых результатов карантина остается общее снижение доходов домохозяйств, которое отметил каждый второй опрошенный (52%).

Киевский международный институт социологии во второй половине апреля и в конце мая — начале июня проводил опросы, как украинцы оценивают благосостояние своей семьи. И если в конце апреля можно было отнести к условно богатым слоям (ответ: могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, как телевизор или холодильник, или вообще что угодно могут позволить себе) 20,5% респондентов, то в начале июня — только 12%.

Глава Нацбанка написал заявление об отставке из-за "политического давления"

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий в среду, 1 июля, написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за «систематического политического давления». Нацбанк без головы. Что означает и к чему приведёт отставка Смолия © Julia Berezovska/ Press office NBU

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами», — объяснил решение Смолий.

Ранее Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на должности главы до конца своей каденции — до 2025 года.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность. Недавно финансовый комитет ВР поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ. На это послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.

В постановлении отмечается, что правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечило поддержания устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики. Также отмечается, что темпы снижения учетной ставки были «неоправданно медлительными».

Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Смолия. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы НБУ. В пятницу, 3 июля, Рада уволила Смолия.

Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.

Из-за отставки главы НБУ Украина отменила размещение новых евробондов на $1,75 млрд с погашением в марте 2033 года. По словам министра финансов Сергея Марченко, Министерство финансов "предоставило достаточно времени" международным инвесторам для оценки влияния возможной отставки главы правления НБУ Якова Смолия на стоимость украинских ценных бумаг. Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке заметно снизился. Курс валют на Украине — кладбищенская стабильность до осени © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

По мнению экс-министра финансов Украины Игоря Уманского, вопрос отставки председателя правления НБУ был лишь вопросом времени.

«Более того, уже было подготовлено для рассмотрения Советом постановление о «недоверии» Смолию. Многомесячные уговоры и убеждения правлением не воспринимались. При этом уговоры не только со стороны Президента, правительства…, а также со стороны МВФ. Поэтому решение об увольнении Смолия было единственно правильным. Сдерживала только возможно негативная реакция того же МВФ. После сегодняшнего заявления МВФ по поводу этой отставки имеем очередное подтверждение, что президента все время вводили в заблуждение. Для МВФ определяющим является принцип работы регулятора, а не персоналии, что его возглавляют.

Между тем Смолий сделал свое заявление. И именно в той форме, в которой сделал. И именно тогда, когда сделал. Почему именно так и именно вчера? Игра на опережение, с одной стороны. С другой — хлопнуть дверью и попытаться получить статус «принципиального человека» как некий элемент защиты от будущих уголовных дел. Но есть самое главное — расшатать ситуацию. Как на валютном рынке в частности, так и в публичных финансах в целом.

Заявление Смолия вызвало отмену размещения евробондов. «Книги» уже были закрыты, условия зафиксированы — $1,75 млрд под 7,3%. Но размещение пришлось отменить. На этом этапе отмена размещения — это беспрецедентно для долговых рынков! Переоценить негативные последствия такой ситуации невозможно! А это уже, по моему убеждению, подрыв национальной экономической безопасности. Оценку именно в этом контексте эта ситуация должна получить бесспорно!» — написал на свой странице в Facebook Игорь Уманский.

Кабмин отложил запуск рынка газа для населения

Кабинет министров Украины продлил до августа спецобязательства "Нафтогаза" продавать газ для населения по льготной цене (ПСО). Об этом в среду, 1 июля, сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

За этот месяц правительство должно решить проблемы с переходом на газовом рынке, главная из них — определение поставщика газа последней надежды, которого не смогли определить в срок.

1 июля Минэнергетики объявило конкурс по определению поставщика "последней надежды", он продлится до 7 июля. Как сообщал ранее глава Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Валерий Тарасюк, единственное, что было сделано по состоянию на 23 июня, — это то, что НКРЕКУ упростила процедуру смены поставщика газа для населения.

Отмена ПСО с 1 июля — одно из условий Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на $5 млрд. Напомним, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с внедрением карантина из-за распространения коронавируса сроки перенесли на 1 июля.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что полноценный запуск рынка природного газа для населения и конкуренция поставщиков позволит украинским домохозяйствам воспользоваться всеми преимуществами низкой цены на природный газ.

«Вчера Кабмин под шумок объявил очередной конкурс на «выбор» поставщика последней надежды для населения (ПОН). Это тот, который лупит максимальную цену и еще сверху 20%, если свободный от газового рабства украинец вдруг потеряет своего газового лендлорда. Не, поставщика. Хитрая схема «Нафтогаза». Как содрать с украинцев три шкуры и при этом быть другом Байдена © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

У них в забугорье это работает. Это потому как там 30+ поставщиков, большая часть из которых гарантировано-лицензированы и вообще молодцы, вместе с газом приносят вам газеты, чай, греют молоко и красят забор. А у нас все по-другому. Есть по сути облгаз-сбыт и Нафтогаз. Сбыты — это те, которые сейчас. Нафтогаз — тот, который хочет стать таким же, как облгаз. Но в подарок предлагает чашку. И свое монопольное положение. И вот почему.

Первое. Согласно условий конкурса, ПОН должен иметь в газовых хранилищах 3,5 миллиарда кубов газа (!!!). Столько, сколько потребляет вся Украина в зимние месяцы. Такой объем, конечно, есть в наличии только у одной компании — Нафтогаз. Нафтогаз как раз за все предыдущие месяцы забил хранилища супер дорогим газом (пока газ был вдвое дороже, чем сейчас) и, конечно, компания мечтает сбагрить этот газ кому-то. Идеальная схема — стать ПОНом и гарантированно избавиться от чрезмерных дорогущих запасов. Напоминаю: чашка в подарок.

Второе. Уже во вторник Кабмин собирается объявить победителя на статус ПОН. Времени подготовиться к конкурсу Кабмин и не собирался никому давать. Это очевидно из сроков.

И Компот. Все остальные 50 поставщиков газа, которые работают с населением, останутся не у дел. Потому что у нас в стране не открытый рынок газа строится, а рынок газа с одним участником», — написал на своей странице в Facebook эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.