Утром 2 июля в Турции завершилось заседание Государственного совета, посвященное статусу собора Святой Софии. В течение ближайших 15 дней Госсовет должен огласить решение: оставаться ли собору Святой Софии музеем или снова стать мечетью, как это было во времена Османской империи

В 10.07 по Анкаре и Москве завершилось заседание Государственного совета Турции — высшего административного суда этой страны — по пересмотру статуса собора Святой Софии. Сейчас эта христианская святыня — музей, но власти государства намерены превратить ее в мечеть, которой Айя-София (так собор называют турки) и была 481 год — с момента захватами турками Константинополя в 1453 году и до подписания отцом современной Турции Мустафой Кемалем Атататюрком правительственного декрета в 1934 году. «Здесь будет мечеть». Турецкие власти отвергли требования США по Святой Софии © РИА Новости, Юрий Кавер | Перейти в фотобанк

Представитель стороны, выступавшей за обратное превращение собора из музея в мечеть, на слушаниях в Госсовете заявил: собор являлся собственностью завоевателя Константинополя султана Мехмеда ΙΙ, который он передал вакфу (фонду).

«Согласно турецким законам Кабмин, не может принимать решения в отношении собственности фондов. Потому решение Кабмина от 1934 года незаконно. Его нужно отменить», — цитирует его журналист Яшар Ниязбаев в своем Telegram-канале «Повестка дня Турции».

В ответ прокурор заявил, что решение от 1934 года было принято законно, поэтому в пересмотре дела стоит отказать.

«Преобразование собора Святой Софии в мечеть возможно при принятии обратного решения кабинетом министров, т.е. вопрос находится на усмотрении президента», — отметил прокурор.

Что касается Госсовета, то этот высший административный суд свое решение озвучит позже. Ожидается, что это будет в течение одного-двух дней, хотя в целом у Госсовета на это по закону есть 15 дней.

Примечательно, что сами прения, по данным CNN Turk, заняли 17 минут.

В самой Турции уже мало кто сомневается, что скоро собор станет мечетью, ведь таково желание самого президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ускоренная османизация

В пятницу, 29 мая, в соборе Святой Софии прошло чтение отрывков из Корана. Днем ранее это анонсировал президент Турции.

«Завтра в Святой Софии будут молиться, а также будет прочитана сура Аль-Фатх в годовщину завоевания Стамбула», — заявил тогда Эрдоган.

Выбор суры не случаен. «Аль-Фатх» по-арабски — это победа. Эта сура рассказывает о победе, достичь которую Аллах помог пророку Мухаммаду, о её огромном значении в распространении ислама, возвышении мусульман и усилении их мощи.

Султан, который завоевал Константинополь, известен среди прочего и как Мехмед Аль-Фатих — Мехмед Завоеватель.

Чтение Корана в соборе Святой Софии возмутило Грецию.

«Сегодняшнее чтение отрывков из Корана в соборе Святой Софии, всемирном объекте, который защищается ЮНЕСКО как часть всемирного культурного наследия и является музеем с 1935 года, является недопустимой попыткой изменить характер этого памятника, а также бросить вызов религиозным чувствам христиан во всем мире. Эта акция оскорбляет международное сообщество и вновь разоблачает Турцию, которая обязана уважать как конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия, так и ЮНЕСКО, членом которой она является», — заявил МИД Греции 29 мая. Эрдоган проиграл, но он еще может начать войну с Россией – эксперт © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Для греков собор Святой Софии — память об их истории и олицетворение могущества Византии, а также одна из важнейших христианских святынь. Одно из чувств, которое испытывают рядовые греки, говоря об этом соборе, — горечь утраты.

Ровно эти же чувства испытывали до недавнего времени и многие турки. Согласно опросам, около 79% населения выступают за превращения музея в мечеть. Уже не раз в турецкой прессе звучали голоса турок, ссылавшихся на своих родителей и их родителей, которые ждали возобновления мусульманских служб в Святой Софии.

«Ататюрк сделал Айя-Софию музеем и первым посетил её в этом статусе, Эрдоган сделает из музея мечеть, и совершит там намаз. Учитывая то, что большая часть турок считает Айя-Софию памятью и аманатом (вверенное на хранение — религиозный термин) Фатиха Султана Мехмета это решение турецкого президента (если он его примет) будет историческим и положительно сыграет на рейтинг», — писал журналист Яшар Ниязбаев о сложившейся ситуации.

Примечательно, что еще год назад Эрдоган весьма осторожно высказывался по этому вопросу. Когда его накануне выборов спросили о превращении Святой Софии в мечеть, он ответил, что для начала нужно заполнить молящимися находящуюся напротив Голубую мечеть.

Но спустя год все изменилось. Примечательно, что почти за три недели до чтения Корана в музее — 10 мая — руководитель управления по связям с общественностью администрации Эрдогана Фахреттин Алтун сделал сенсационную запись в Twitter.

«Соскучились. Чуть-чуть терпения. Вместе мы это сделаем», — написал он, снабдив сообщение фотографией собора Святой Софии.





Özledik!

Ama az daha sabır.

Birlikte başaracağız… pic.twitter.com/XEX7k7XDCz — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 9, 2020

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А уже после чтения Корана в музее Эрдоган поручил проработать вопрос превращения его в мечеть. Однако этот шаг Турции может озлобить ее союзников.

Когда два противника едины

«Ласковое теля двух мамок сосет», — гласит украинская народная поговорка. Турция сегодня чем-то напоминает ласкового теленка из этой поговорки. Несмотря на вражду США и России, Турция поддерживает деловые отношения с обеими странами, извлекая максимальную выгоду для себя там, где это можно. Турки покупают российские С-400, но не «бьют вдребезги» горшки с США. При этом Турция остается членом НАТО, что не мешает ей весьма плодотворно сотрудничать с Москвой.

Однако вопрос Святой Софии может объединить двух, казалось бы, непримиримых противников. Путин, Эрдоган и бесконечный Ближний Восток © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Мы призываем власти Турции оставить собор Святой Софии музеем. Это продемонстрирует готовность Турции уважать традиции, связанные с религией и многоликую историю турецкого государства. Необходимо, чтобы все имели доступ в собор», — заявил в среду 1 июля госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, такой музей — пример моста между разными традициями и культурами, его статус позволял людям всего мира любоваться им.

«Мы намерены работать с властями Турции над вопросами, вызывающими общий интерес, включая сохранение религиозных и культурных объектов», — отметил Помпео.

До этого Российское историческое общество обратилось к турецким коллегам с призывом занять взвешенную позицию по вопросу о статусе собора Святой Софии в Стамбуле.

«Поддерживаем усилия всех конструктивных сил, направленные на сохранение этого уникального памятника и обеспечение равного доступа к нему», — сказано в официальном заявлении РИО.

А некоторые российские депутаты еще несколько лет тому назад и вовсе предлагали туркам передать собор Святой Софии христианам.

Хотя турецкая повестка не основная в российском информационном пространстве, но превращение собора Святой Софии в мечеть снова возобновит споры о том, насколько Турция — друг России. Тут скептики припомнят и поддержку Турцией исламистов в современной Сирии, и то, как турки сбили российский самолет, а протурецкие боевики убили пилота Олега Пешкова, и то, как Турция сегодня поставляет Украине беспилотники, при помощи которых убивают русских Донбасса.

При этом некоторые на Украине да и в России, испытывая горечь, и позлорадствуют: Константинопольский патриарх Варфоломей, который так рьяно вмешивался в дела русского православия и спровоцировал своим томосом волну нападений на православные приходы Украины, оказался посрамлен.

Он так активно вмешивался в дела других, что упустил из виду то, что происходит у него под носом. При этом Варфоломей показал и свое малодушие: он не стал сразу высказывать свою позицию по превращению музея в мечеть, а дождался слов представителей государств мира. И лишь после этого выразил свое отношение. Юсин: В ожидании переговоров в Москве Эрдоган шантажирует Европу © Владимир Трефилов

«Превращение собора Святой Софии в мечеть разочарует миллионы христиан по всему миру, а собор Святой Софии, который благодаря своей святости является жизненно важным центром, где Восток встречается с Западом, расколет эти два мира, особенно в то время, когда человечество, на которое обрушилась смертельная пандемия нового коронавируса, нуждается в единстве и общем направлении», — заявил Варфоломей.

Патриарх, который претендует на вселенский статус, оказался неспособным повлиять на судьбу одной из значимых для православных святынь.

Возвращаясь к Эрдогану, стоит отметить, что пока он на подъеме. Однако решение по собору Святой Софии может сплотить и его противников — кемалистов, выступающих за светский характер турецкого государства.

В любом случае пока слово за Госсоветом Турции.