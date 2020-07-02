В среду, 1 июля, глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку и предостерег руководство страны от давления на НБУ. Его преемнику придется возглавить Нацбанк в очень непростое время

1 июля пресс-служба Национального банка Украины сообщила об отставке главы НБУ Якова Смолия.

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное исполнение мной как главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я стремлюсь предостеречь от дальнейших попыток подорвать институционные основы центрального банка на Украине», — заявил сам Смолий. МВФ отреагировал на вероятное увольнение главы Нацбанка Украины © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Он подал в отставку по собственному желанию и уже передал своё заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Смолий смог на своей должности пережить смену президентов. Однако и его силам есть предел.

Политика и Нацбанк

Члены правления Национального банка разделяют предостережения Смолия, касающиеся политического давления на регулятор, говорилось в заявлении пресс-службы НБУ от 1 июля.

«Правление призывает президента, правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку выполнять функции, возложенные на Центральный банк Конституцией Украины и законом Украины «О Национальном банке Украины», — среди прочего говорилось в их заявлении.

В свою очередь в Офисе президента заявили, что обеспечение независимости НБУ является приоритетом, о чём неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский. Зеленский внес в Раду постановление на увольнение Смолия © Julia Berezovska/ Press office NBU

«Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма. Национальный банк Украины совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, что будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования», — говорилось в заявлении Офиса президента Украины.

Кроме того, пресс-служба ОП заявила, что дискуссии о деятельности НБУ должны базировать исключительно на принципах профессионализма и быть лишены политической окраски.

Ранее государственный регулятор уже обвиняли в игре по указке МВФ и уничтожении украинской экономики. В самом же НБУ заявляли, что банк атакуют политики, связанные с олигархом Игорем Коломойским.

С уходом Смолия эти разговоры приобрели другой оттенок: теперь сторонники бывшего руководства Нацбанка твердят о катастрофических последствиях ухода Смолия с занимаемой должности, а противники этого руководства, напротив, радуются и убеждают: украинское руководство смогло защитить самостоятельность страны в финансовой сфере.

Доллар по 40 или сбрасывание иностранного ига

Главный редактор украинского издания «Новое время» Виталий Сыч опечален отставкой Смолия.

«Это безумие. Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. Монетарная политика была одной из немногих зон стабильности и компетентности. Независимость НБУ была одним из условий сотрудничества Украины с МВФ, ВБ, G7. Причем, давление на Смолия шло с самого верха. Для многих инвесторов и партнеров это будет красной линией. Стоимость украинских активов упадет», — написал Сыч в Facebook.

Это еще одна из самых сдержанных оценок от сторонников Смолия и его предшественницы на посту главы НБУ Валерии Гонтаревой. Другие оценки гораздо апокалиптичнее. Некоторые прогнозируют Украине курс доллара по 40 грн (около 106 руб. — Ред.). Особенно печалятся журналисты издания «Цензор.Нет», которое не раз уличали в поддержке пятого президента Петра Порошенко. Смолию приготовиться? Кого и почему следующим отправит в отставку Зеленский © Julia Berezovska/ Press office NBU

«Глава Нацбанка Смолий написал заявление об увольнении в связи с «политическим давлением». Ну, что, даешь Людмилу Буймистер, эмиссию и всем по 3 тыщи? Кажется, у коронавируса в Украине свои симптомы», — указал журналист издания Евгений Кузьменко.

Другой журналист «Цензор.Нет», Богдан Буткевич, который в 2014 году называл 1,5 млн населения Донбасса ненужными людьми и призывал к массовым убийствам, заявил, что Коломойский и его соратники якобы не могут простить руководству Нацбанка национализации «ПриватБанка» и всех исков, которые посыпались от государства к бывшим собственникам за причиненные убытки.

«Очевидно, что это станет серьезной проблемой <…> Совсем другие обязательства брала на себя Украина, получая кредиты <…> Это 100% ставит под угрозу получение следующих траншей», — отметил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

С другой стороны, есть и те, кто призывает обратить внимание на подобные реплики, а также на тех, кто их произносит.

«Записывайте, плз, фамилии тех, кто пугает вас сегодня долларом по 30-50-100 из-за отставки Смолия. Это все его подельники и финансовые преступники», — написал у себя в Facebook народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, которого недоброжелатели обвиняют в связях с Коломойским, Дубинский работал на канале олигарха «1+1», где выходила его программа журналистских расследований.

Он также записал видео, в котором объяснил, почему отставка Смолия — благо.

«Все эти соросята, соросеныши, соросятские СМИ — паразитировали на действиях Национального банка <…> У них это кормушку в виде этого дедугана отнимают <…> Я хочу максимально поприветствовать это решение, которое, я уверен, Смолий принял под влиянием президента Зеленского — это эпохальный момент, мы сделали первый шаг для отказа от иностранной зависимости, от внешнего управления <…> c помощью которого управляется украинская экономика», — отметил Дубинский.

Видео 18+

Он поздравил с этим шагом президента Зеленского и заявил, что всё у Украины будет хорошо.

Конечно, Дубинского можно было бы назвать агентом Коломойского и на том успокоиться. Однако реакция на отставку Смолия из-за рубежа является весьма показательной.

МВФ не велит

Влиятельнейшее деловое издание Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung обеспокоено отставкой главы Нацбанка.

«Если президент Владимир Зеленский примет отставку главы Нацбанка, это может поставить под угрозу кредит в $5 млрд от Международного валютного фонда, который был согласован в прошлом месяце. Независимость центрального банка является условием предоставления финансовой помощи. Зеленский сказал, что сохранение этого было для него абсолютным приоритетом», — писало оно после известий о заявлении Смолия.

Тогда о реакции МВФ на отставку главы Нацбанка известно не было. Фонд отреагировал чуть позже.

«Мы приняли во внимание заявление об увольнении, представленное главой НБУ Смолием. Под его руководством в Украине были достигнуты существенных свершений в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике. Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы», — гласило заявление пресс-службы МВФ.

Впрочем, тем, кто радуется отставке Смолия, делать это рано. Дубинский обматерил Смолия, отреагировав на иск Нацбанка о «воровской банде» © Facebook/Александр Дубинский

«Это (отставка Смолия. — Ред.) возможно. Сначала мы рассмотрим заявление на нашем комитете. А потом действительно на фракции. В первую очередь нужно пообщаться с главой НБУ. Он будет в Раде, будет докладывать. После этого Рада должна будет принять его заявление об отставке», — заявил глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев в комментарии РБК-Украина.

Таким образом, отставку Смолия может не принять Верховная Рада.

Кроме того, верно замечание Виктории Страховой — бывшего корпоративного секретаря «ПриватБанка», а затем — члена «Слуги народа», которую прочили даже в главы украинского Минфина или Нацбанка.

«Повторю ранее мною сказанную фразу «Как бы это горько и больно ни звучало, не важно, кто и как ушёл, важно, кто и как придет на смену». Я уверена, что если отставка Якова Васильевича будет принята, на смену придет профессионал, который будет воспринят и профессиональным и международным сообществом <… > Рынки переварят новость и вернутся не круги своя», — подчеркнула она.

Сейчас Страхова — советник главы Офиса президента по банковским вопросам. Она также прокомментировала заявление Смолия о политическом давлении.

«Меня расстраивает заявление о политическом давлении, но это право каждого на свободу мысли и восприятие каждого. Я считаю команду Валерии Алексеевны [Гонтаревой] и в дальнейшем Якова Васильевича [Смолия] — профессионалами в кризис-менеджменте, они смоги преодолеть все вызовы 2015-2016 годов, тушили пожары и смогли обеспечить макроэкономическую стабильность. Были ли ошибки? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но, возможно, от эпохи кризис-менеджмента стоит перейти к эпохе развития. И несовпадение взглядов не может считаться давлением. У нас парламент независим, так же, как и суды, например, уже использующие антиколомойский закон», — указала Страхова.

Свою запись она завершила просьбой ко всем сохранять спокойствие и работать на благо Украины.

Будет ли на благо Украины работать новое руководство Нацбанка — покажет время.