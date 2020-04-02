Туроператоры пытаются уговорить клиентов не спешить требовать назад деньги за отменённые путевки, попавшие на период с 17 марта до 23 апреля. Предлагают перебронировать путешествия на более поздние даты. Однако люди хотят деньги назад, но вряд ли их получат.
В целом же эксперты туристического бизнеса надеются на улучшение ситуации к маю или началу лета.
Не отдадим
В связи с тем, что эпидемия коронавируса признана в Украине форс-мажором, туроператоры и турагенты имеют право не возвращать деньги, уплаченные за путешествие.
«Туроператоры изменили правила расчета суммы денег при отмене тура по инициативе туриста. Компании могут не вернуть туристу сумму, равную фактически понесенным расходам (ФПР)… Главное неудобство для клиентов в том, что расчет размера ФПР осуществляется в индивидуальном порядке после аннуляции тура. Турист, отменяя путешествие, не знает размер возможной компенсации от туроператора», — пишет издание «Лига».
Почему так? Самые большие проблемы — если смотреть на проблему глазами предпринимателя — попали туроператоры: многие туры не состоялись, но время и финансы на их продажу уже потрачены. Нужно во что бы то ни стало сохранить уже заработанное. Но теряют и турагентства: им надо оплачивать аренду офисных помещений и платить зарплату работникам, когда движение денег остановлено, а валютный курс скачет.
Только дипломатия
Уже просматриваются два дальнейших сценария для отрасли. Первый: если форс-мажор захватит и май, велика вероятность, что у людей не будет денег на отдых после снятия ограничений. И тогда многих игроков туристического рынка ждет банкротство. Второй: после снятия карантина и барьёров граждане все-таки рванут в путешествия, чтобы сбросить накопившееся напряжение.
«Я могу судить только по своим клиентам. Сильной паники не наблюдается, люди все равно хотят отдыхать и верят, что все будет хорошо. Конечно, те, кто не улетел в связи с карантином, уточняют о такой опции, как возврат денег. Но, к сожалению, форс-мажор — ситуация, когда никто никому ничего не должен. И операторы имеют полное право на невозврат средств. В связи с этим вариант переноса дат поездки рассматривается как положительный момент. Пока все вопросы решаем путем переговоров», — комментирует текущее положение эксперт с 13-летним стажем работы в туризме.
Секреты украинских путешествий
И клиенты, и турфирмы могут как-нибудь перекрыть убытки за счет внутреннего туризма. Но здесь есть нюанс: кумовство и коррупция. Турагенту нужно «задружиться» с гостиницами и санаториями, чтобы они не отбивали клиентов, предлагая за его спиной скидку на будущую путевку.
Хотя по всем правилам гостиничные комплексы, заключая контракты с агентствами, держат цену на одном уровне, а агентству дают от неё комиссию.
И поэтому-то отдельные агенты — в том числе вышеназванный эксперт — не хотят и никогда не будут работать с внутренними объектами, которые их так подставляют. Нет смысла делать недобросовестным партнёрам рекламу и продажи.
Больше внутренних поездок
Татьяна, сотрудница одного из украинских туроператоров, соглашается, что создателям отечественного турпродукта нелегко: привилегии здесь достаются по знакомству, предварительным договоренностям и "откатам". Без этого никак. Но есть и плюсы.
«Куда б ни попала с командировкой — везде встретят с радостью», — говорит она.
Девушка много лет специализируется на туризме Закарпатья и утверждает: работы после ввода всеобщего карантина меньше не стало. Спрос на туры по Украине упал не сильно. Главное, естественно, чтобы люди не остались к концу апреля с пустыми кошельками.
«Есть планирование, работа с существующими и потенциальными клиентами. Создание нового продукта, даты на год с маршрутами, рутинные заполнения отчетности. За время карантина мы должны на 100% разработать и подать весь материал для продажи с первых секунд востребованности и спроса», — поясняет эксперт.
Татьяна убеждена, что в ближайшее время поездки по Украине будут у населения в приоритете, так как они несут минимальные риски. Но импортный туризм, предвещает тур-аналитик, запустится работу на приемлемых оборотах не раньше осени. Хотя в целом всё зависит от государственной политики в отношении туркомпаний: как помогут чиновники. И помогут ли вообще.