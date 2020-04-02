Украинский бизнес в условиях коронавирусного карантина продолжает угасать. Кроме рестораторов и рекламщиков, убытки терпит и сфера туризма: туристические операторы и агенты, продающие путешествия

Туроператоры пытаются уговорить клиентов не спешить требовать назад деньги за отменённые путевки, попавшие на период с 17 марта до 23 апреля. Предлагают перебронировать путешествия на более поздние даты. Однако люди хотят деньги назад, но вряд ли их получат.

В целом же эксперты туристического бизнеса надеются на улучшение ситуации к маю или началу лета.

Не отдадим

В связи с тем, что эпидемия коронавируса признана в Украине форс-мажором, туроператоры и турагенты имеют право не возвращать деньги, уплаченные за путешествие.

«Не сможем купить еду и лекарства». Восемьдесят процентов жителей Украины боятся длительного карантина - опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк пишет издание «Лига».

Почему так? Самые большие проблемы — если смотреть на проблему глазами предпринимателя — попали туроператоры: многие туры не состоялись, но время и финансы на их продажу уже потрачены. Нужно во что бы то ни стало сохранить уже заработанное. Но теряют и турагентства: им надо оплачивать аренду офисных помещений и платить зарплату работникам, когда движение денег остановлено, а валютный курс скачет.

Только дипломатия

Уже просматриваются два дальнейших сценария для отрасли. Первый: если форс-мажор захватит и май, велика вероятность, что у людей не будет денег на отдых после снятия ограничений. И тогда многих игроков туристического рынка ждет банкротство. Второй: после снятия карантина и барьёров граждане все-таки рванут в путешествия, чтобы сбросить накопившееся напряжение.

«Я могу судить только по своим клиентам. Сильной паники не наблюдается, люди все равно хотят отдыхать и верят, что все будет хорошо. Конечно, те, кто не улетел в связи с карантином, уточняют о такой опции, как возврат денег. Но, к сожалению, форс-мажор — ситуация, когда никто никому ничего не должен. И операторы имеют полное право на невозврат средств. В связи с этим вариант переноса дат поездки рассматривается как положительный момент. Пока все вопросы решаем путем переговоров», — комментирует текущее положение эксперт с 13-летним стажем работы в туризме.

Секреты украинских путешествий

Аваков рассказал, когда Украина выйдет из карантина и вернется к нормальной жизни © Yulia Babych | Yulia Babych | Перейти в фотобанк

Хотя по всем правилам гостиничные комплексы, заключая контракты с агентствами, держат цену на одном уровне, а агентству дают от неё комиссию.

И поэтому-то отдельные агенты — в том числе вышеназванный эксперт — не хотят и никогда не будут работать с внутренними объектами, которые их так подставляют. Нет смысла делать недобросовестным партнёрам рекламу и продажи.

Больше внутренних поездок

Татьяна, сотрудница одного из украинских туроператоров, соглашается, что создателям отечественного турпродукта нелегко: привилегии здесь достаются по знакомству, предварительным договоренностям и "откатам". Без этого никак. Но есть и плюсы.

«Куда б ни попала с командировкой — везде встретят с радостью», — говорит она.

Девушка много лет специализируется на туризме Закарпатья и утверждает: работы после ввода всеобщего карантина меньше не стало. Спрос на туры по Украине упал не сильно. Главное, естественно, чтобы люди не остались к концу апреля с пустыми кошельками.

«Есть планирование, работа с существующими и потенциальными клиентами. Создание нового продукта, даты на год с маршрутами, рутинные заполнения отчетности. За время карантина мы должны на 100% разработать и подать весь материал для продажи с первых секунд востребованности и спроса», — поясняет эксперт.

Татьяна убеждена, что в ближайшее время поездки по Украине будут у населения в приоритете, так как они несут минимальные риски. Но импортный туризм, предвещает тур-аналитик, запустится работу на приемлемых оборотах не раньше осени. Хотя в целом всё зависит от государственной политики в отношении туркомпаний: как помогут чиновники. И помогут ли вообще.