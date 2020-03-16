Союз грантоедов и нацистов против чиновников. Дело о гибели 8-летней девочки всколыхнуло Запорожье

В Международный женский день 8 марта 2020 года в Запорожье произошла трагедия, которая всколыхнула весь город. В муниципальном парке «Дубовая роща» на 8-летнюю Анну Ждан упала деревянная скульптура «медведя» весом 200 кг. Девочка с черепно-мозговой травмой и переломами рук и ног была доставлена в больницу, где умерла на следующий день

Тогда же на сайте мэрии появился комментарий директора парка «Дубовая роща» Олега Комаренко. Он написал, что родители ребенка сидели в кафе и не присматривали за ней, а рядом с «медведем» находились предупреждающие надписи о том, что на фигуры нельзя залезать. Чуть позже он уточнил, что кафе, в котором «праздновали родители», находилось в 150 метрах от скульптуры. И ни одного слова соболезнования, только объяснение, почему виноваты родители, а не администрация.

Однако выяснилась интересная вещь. Заместитель Комаренко по благоустройству Геннадий Мышьяков сообщил, что данная статуя шаталась и 5 марта, за три дня до трагедии, он ее демонтировал и положил около дороги. На видео с камер наблюдения видно, что группа из 5-6 человек ее подняла и поставила обратно. Директор Комаренко вообще сказал, что скульптуры не были на балансе парка.

Возникает три вопроса. Почему за три дня опасную (и это было известно) скульптуру не смогли снова положить на бок? Откуда взялись предупреждающие таблички, если скульптуры вообще не находились на балансе парка? Каким образом скульптуры могли не оказаться в коммунальной собственности, если их в 2013 году во время проведения местного фестиваля установили на выделенные «Запорожсталью» деньги и затем подарили парку, и кто проявил служебную халатность, не взяв их на баланс?

10 марта мэр Запорожья Владимир Буряк написал у себя в «Фейсбуке», что дал распоряжение о начале служебного расследования и отстранил Комаренко от выполнения служебных обязанностей. Пресс-служба полиции сообщила, что открыты уголовные производства по признакам ч.2 ст.115 (умышленное убийство, с дополнительной правовой квалификацией несчастный случай) и ст.367 (служебная халатность) УК Украины.

Загадочные противоречия в словах Комаренко о веселившихся в кафе родителях и табличках с предупреждением начали разрешаться очень быстро. Один из свидетелей трагедии, мужчина по имени Дмитрий, рассказал, что ни в каком кафе родители не сидели, а все время находились рядом с ребенком.

— Я был буквально в нескольких метрах от случившегося. Стоял боком, гулял со своим ребенком. Вдруг услышал сзади крики, повернулся — смотрю лежит ребенок. Я подбегаю буквально через несколько секунд. Смотрю, у ребенка кровотечение, сильная травма головы. Я спрашиваю: «Есть ли родители?», и сидит мужчина со слезами и говорит, что отец. Я рекомендую ему повернуть голову, чтобы она не захлебнулась. Поэтому увидев в Интернете заявления, что родители пьянствовали где-то… Это все вранье, потому что я был через пять секунд после трагедии — уже в этот момент отец держал ребенка на руках.

Другие очевидцы рассказали, что родители погибшей Ани сидели не в кафе, а на скамейке метрах в 30 от скульптуры.

Так как трагедия вызвала большой общественный резонанс, в соцсетях массово появились сообщения от людей, которые 8 марта и после 8 марта гуляли в «Дубовой роще». На фотографиях от 9 марта на деревьях, на высоте 2,5-3 метра действительно видны белые таблички. А вот на фото от 8 марта и ранее ничего нет. Кроме того, сами таблички выглядят совсем новыми, явно не висевшими на открытом воздухе всю зиму.

11 марта полиция вручила подозрение по ч. 2 ст.275 УК Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) заместителю директора «Дубовой рощи» Геннадию Мышьякову:

«Во время досудебного расследования полицейскими установлено, что один из заместителей директора парка отдыха не выполнил возложенные на него обязанности по контролю за соблюдением в надлежащем состоянии территории парка, а именно не переместил демонтированную деревянную скульптуру с территории парка в безопасное место хранения. В результате это привело к трагическим последствиям».

Данная статья УК предполагает лишение свободы от двух до пяти лет.

Однако 12 марта представитель интересов родителей ребенка адвокат Владимир Ляпин сообщил, что в ходе следственных действий замдиректора парка Мышьяков дал показания о том, что директор Комаренко вынудил его подписать документ о демонтаже деревянных скульптур задним числом.

— 9 марта 2020 года я пришел на работу в 07:00 и начал выполнять свои обязанности, — показал Мышьяков следователям, — по распоряжению директора мне нужно было явиться к нему в 14:00. Я явился в назначенное время. Сначала в устной форме он приказал мне подписать какие-то бумаги, но вначале директор подписал их сам, а после начал мне говорить о необходимости составления определенных документов, после трагедии, которая произошла 8 марта 2020 года, когда погибла девочка на месте расположения «Поляны сказок» (деревянных скульптур). Я доверял этому человеку и действительно поверил ему, так как он руководитель и не должен был меня обмануть. После беседы уже в кабинете юриста продолжал обманывать и обещать, и чтобы я не переживал ни за что. Когда я начинал что-то спрашивать, он мне не отвечал, а давал на подпись документы (приказ и акт). Когда я просил сфотографировать их, директор сказал: сначала подпись, потом фото документов. Все происходило под психологическим давлением со стороны директора Комаренко О. Г. в напряженной обстановке.

По словам адвоката Ляпина, в лице Мышьякова нашли козла отпущения, чтобы снять ответственность с директора парка, но не предусмотрели, что заместитель на захочет брать всю вину на себя.

— По мнению стороны защиты, уголовное дело сливают в угоду руководителя парка Олега Камаренко и лиц мэрии, которые заинтересованы в освоении более 20 млн гривен (такая сумма выделена на реконструкцию парка в 2020 г. — Прим. редакции). Ответственность пытаются повесить на замдиректора по неправильной квалификации. Мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы довести дело до логического завершения и правильной квалификации действий не только зама, но всех виновных в данной трагедии. По предварительной информации, данная статуя была приобретена под патронажем заместителя мэра Анатолия Пустоварова в рамках программы «Запорожстали» «Мы это город», документов о принятии ее на баланс в коммунальном предприятии нет. Благодаря посту в социальных сетях нашлись свидетели, которые подтвердили, что родители не праздновали в кафе, как это было представлено руководством парка, а находились рядом с местом трагедии, а также подтвердили инциденты с падением медведя задолго до 8 марта 2020 года. Особые чувства вызывают руководители инспекции по благоустройству, которые на протяжении длительного времени не выявили никаких нарушений в коммунальном предприятии и которые тыкают друг на друга пальцами, уходя от ответственности.

Несмотря на то что на сайте мэрии сказано о выделении родителям погибшей Ани 100 000 гривен помощи, сами родители от этих денег принципиально отказались.

В сложившейся ситуации помимо юридических вопросов неизбежно встали и политические, поскольку все оппозиционные мэрии политические силы и общественные организации подключились к информационной кампании. Уж с ежом прекрасно скрещиваются, когда можно заработать политические баллы на горе людей и примазаться к благородному делу выяснения истины. Так, в полицию с письмом с требованием проведения полноценного расследования вместе пришли представители таких, казалось бы, разных структур, как грантоедская либерально-евроинтеграционная «Сила людей», радикально националистическая партия «Свобода» и террористическая неонацистская группировка С14. И люди снова, как и во время Майдана, оказываются в дурацком положении, когда их по сути вынуждают встать на сторону либо выступающих за мир и дружбу, но завравшихся и вороватых чиновников, либо агрессивной спайки грантоедов с нацистами, которые в плане расследования гибели девочки Ани вроде как на стороне добра. Третей силы в меню нет, а учитывая все обстоятельства, вряд ли основная масса граждан поддержит чиновников. И будет как всегда.