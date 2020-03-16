Давно уже замечено, что паника царит в основном в кругах близких к информационным – среди журналистов и экономистов. Чем ближе к реальным больничным койкам, тем больше спокойствия. Врачи — люди циничные, с болезнями и смертью им приходится сталкиваться часто, а потому и панике менее подвержены

Другое дело, что указывать свои имена и места работы они не жаждут, — всё же они фактически госслужащие. Но мы рекомендуем прислушаться к их мнению.

1. Врач из областного центра: «Тут комментировать особо нечего. Вирус как вирус, не хуже и не лучше гриппа, смертность от него низкая, но контагиозность (заразность. — Авт.) высокая (чаще мыть руки и меньше шляться по людным местам). В большинстве случаев протекает в лёгкой и средней форме. Фармацевты хорошо поднимут денег, а капиталисты уже нажились на скупках и продажах акций, активов и т.д. Типичная афера, как и птичий, и свиной грипп, которые, кстати, были намного опаснее».

2. Семейный врач из районного центра (в изложении):

Я не верю в нашу медицинскую статистику. Чтобы была статистика распространения коронавируса, надо проверять на тестах. Тесты у нас в поликлинике есть — в сейфе у главврача. Никто из наших ими не пользовался. Их мало, а в городе есть глава района, начальник милиции, прокурор и другие. У них есть семьи и родственники.

Без теста что определять-то? У нас каждую весну и осень вирус. А в такую размазню, как сейчас, так тем более. И каждый раз проходит по-разному. Говорят, этот по дыхалке бьёт. У меня астматики на участке — у них любое ОРВИ бронхит или бронхопневманию даёт. Без всякой короны.

В городе ходят ужасные слухи. Сидят эти две калоши старые в коридоре и рассказывают друг-другу — это, говорят, Семёновна, наверное, привезла. Она в Италии была, вся больная приехала. Так их хочется огреть по голове и напомнить, что Семёновна была не в Италии, а в Испании, и не сейчас, а в позапрошлом году. И её вообще дома нет — уехала в областной центр за внуком ухаживать. Два или три месяца назад.

Вот, говорят, умерла бабка на Волыни. Ховайтесь. Какой коронавирус? Я сам каждое воскресенье в церковь хожу, а она в церковь ходила, вместо того чтобы лечиться. И ей 70 лет. Тут без всякого коронавируса коньки отбросишь.

Если бы мне и дали тест, я бы им пользоваться не стал. Почему?

Во-первых, себе так только жизнь испортишь. Чёрт с ней со статистикой — за статистику главврач пусть переживает, на моё место им всё равно взять некого. Но так ведь на карантин посадят и меня и всю поликлинику.

Во-вторых, лечению это не поможет. Коронавирус лечится так же, как любой другой. А если тяжёлый случай, так ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции лёгких) в районе нет.

В-третьих, вы вообще моих больных видели? Это ж пенсионеры — у меня тут колет, а там болит, доктор, вы меня правильно лечите? Если я ей скажу, что у неё коронавирус, она прямо на приёме окочурится — с перепугу.

3. Заместитель главврача столичной поликлиники:

— «Карантин вводится не против эпидемии коронавируса, а против эпидемии страха».

— Проверять по тестам и изолировать надо не больных, а носителей, у которых нет внешних проявлений болезни.

— Опасность вируса сильно преувеличена. В тяжёлой форме болеют только пожилые люди и хроники.

Резюме:

По сути все трое врачей говорят о том, что их больше беспокоит паника, чем сам коронавирус. Коронавирус — просто болезнь, которая лечится, как любое ОРВИ или грипп. Паника не лечится.

Предпринимаемые государством действия не оптимальны, поскольку сами только нагоняют панику и дают пищу слухам. Но если не предпринимать никаких мер или меры будут менее радикальными, чем в Европе, люди будут недовольны бездействием властей.

P.S.: Вести из Италии: у женщины, урождённой киевлянки, вышедшей замуж в Европе, в Турине умер брат мужа. 44 года. Инфаркт. Записали как умершего от коронавируса. Более того, как она утверждает, в жертвы эпидемии записывают вообще всех умерших, которых можно за них выдать. Системой здравоохранения очень недовольна — утверждает, что на Украине (она уехала примерно 10 лет назад) медицина намного лучше.