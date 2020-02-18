Во вторник, 18 февраля, произошло военное обострение в Донбассе – в нескольких километрах от города Золотое Луганской области. 29 октября прошлого года там развели войска. Новые столкновения совпали по времени с пятой годовщиной Дебальцевского котла

Украинские войска, с одной стороны, и силы ЛНР, с другой, традиционно обвиняют в обострении друг друга.

Обстрел и бой

Утром во вторник представители ЛНР сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле в районе Голубовского (ЛНР) при попытке приблизиться к позициям Народной милиции.

По данным ВСУ, один военный скончался, четверо получили ранения.

Днём официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что украинские силовики нанесли массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР, чтобы эвакуировать раненых и погибших диверсантов.

Как сообщается, ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар с применением 82-мм и 120-мм минометов, 122-мм и 152-мм артиллерии по районам населенных пунктов Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое.

Заказная провокация. Ермак и Козак обсудили обострение в Донбассе - СМИ © ПРесс-служба президента Украины/Михайло Палінчак | ПРесс-служба президента Украины/Михайло Палінчак | Перейти в фотобанк

При этом, как отметили силовики, «позиции украинских защитников не потеряны, в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил, ситуация полностью контролируется».

Зеленский успокаивает, «порохоботы» нагнетают

В связи с обострением в Донбассе президент Владимир Зеленский собрал заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), а после вышел на брифинг. Главное послание от Зеленского — у Украины сильная армия, ситуация под контролем, и мирное урегулирование будет продолжаться.

«Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы уверенно идем по курсу и приближаемся к прекращению войны и к миру», — заявил глава Украины.

Примечательно, что новость об обострении в Донбассе тут же в социальных сетях подхватили и распространили противники Зеленского, особенно так называемые порохоботы (сторонники экс-президента Порошенко). Они заявляют, что произошедшее — следствие слабости нынешнего главы государства и его «капитуляционной» политики.

Также обострение в Донбассе поставило под вопрос возможный саммит в «нормандском формате» в апреле. Главы Франции, Германии, России и Украины планировали встретиться и продолжить обсуждать мирное урегулирование на востоке Украины.

Этот вопрос прокомментировал глава СНБО Украины Алексей Данилов. Он заявил, что «не все заинтересованы, что нам нужен нормандский формат».

«Особый цинизм»: глава офиса Зеленского прокомментировал стрельбу в Донбассе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кому не нужен мир в Донбассе

Кто заинтересован в обострении в Донбассе, почему оно произошло именно сейчас и как дальше будет проходить процесс урегулирования, изданию Украина.ру рассказали украинские и российские политические эксперты.

Обострение началось еще месяц назад, после того как закончились рождественские праздники, а сейчас вышло на очередной уровень эскалации. Об этом говорит директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

«В украинских силовых структурах — большое количество людей, которые не в восторге от президента Владимира Зеленского, которые хотят саботировать его инициативы, презирают его и так далее.

Это обычная история, гибнут каждый день солдаты с обеих сторон, то есть не проходит ни дня, чтобы кто-то не погиб. Почему ничего экстраординароного сейчас не произошло. Пока не будет какого-то политического решения, это будет происходить», — уверен политолог.

По его мнению, это будет продолжаться до мая-июня, когда будет так называемое хлебное перемирие, потом будет «школьное» перемирие, «еще на Пасху будет примирение, потом рождественское». То есть до апреля будет продолжаться период эскалации.

Нынешнее обострение, эта провокация выгодна представителям Вооруженных Сил Украины, которым совершенно неинтересен процесс мирного урегулирования в Донбассе и выполнение Минских соглашений. Так считает политолог Марат Баширов.

Юсин: Кому-то понадобилось обострение в Донбассе именно сейчас © РИА Новости, Владимир Трефилов «Мы знаем, что прошел телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Зеленским. Президент Путин заявил о том, что необходимо всё-таки сделать какие-то усилия, чтобы те договоренности, которые были заключены в Париже, состоялись.

Плюс еще мы слышали заявление на Мюнхенской конференции. Там еще появился такой спойлер-план "12 шагов". Соответственно военные почувствовали, что процесс может сдвинуться с мертвой точки, и устроили такую провокацию. Будет ли она обостряться, зависит от воли господина Зеленского», — пояснил эксперт.

В обострении виноваты те силы, которые почувствовали, что вот-вот реальное движение к миру начнётся и «им не будет места на политических картах ни Украины, ни России», говорит эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бизяев.

«Уже возникали такие моменты: всё двигалось к миру, появлялись какие-то договоренности, и тут бабах — Авдеевка, или «серая зона», или Золотое. Ничего нового в этом плане не происходит, к огромному сожалению, это играется старыми картами.

С другой стороны — может оно и к лучшему. Чтобы болезнь вылечить, ее нужно обострить, как говорят врачи», — заявил политолог.

Встреча в «нормандском формате»: шансы есть

Будущая встреча в нормандском формате вообще не зависит от обострений на фронте, убеждён Сергей Белашко. Условия встречи, говорит он, совсем другие: они касаются энергетических вопросов, внешней торговли, «в том числе и торговли, в которой непосредственно участвует Украина и которая идет транзитом через ее территорию, начиная от газа и заканчивая жевательной резинкой и зубной пастой».

Украинские националисты объявили о создании собственных бригад для защиты Донбасса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк — добавил он.

В целом, прогнозирует он, в Донбассе «будет такая позиционная война с вылазками диверсантов, с обстрелами, со снайперскими дуэлями».

Следующий «нормандский саммит» не состоится в намеченные сроки, считает Марат Баширов. По его словам, нет никакого продвижения, а собираться для того, чтобы поговорить, бессмысленно.

«Зеленскому никто не делает скидок. Это просто невозможно. Он полноценный президент со всеми атрибутами власти и возможностями. Он главнокомандующий. Что еще требуется от него, чтобы принять необходимые решения? В общем-то ничего», — сказал политолог.

А Руслан Бизяев полагает, что сейчас многое будет зависеть от президента Франции Эммануэля Макрона — как изначального модератора этого процесса.

«Летом во многом благодаря ему ситуация была сдвинута с мертвой точки: он проводил переговоры с Владимиром Путиным, он проводил переговоры с Владимиром Зеленским, он искал какие-то компромиссы, которые найти и тогда было тяжело. И сейчас, будем откровенны, это нелегко: на Украине своя повестка дня относительно этого конфликта, в России — своя.

Те шаги, которые Зеленский обозначил на последней Мюнхенской конференции, — это шаги к миру, а не к войне. Да, это компромисс, но это шаги к миру. Это то, что Порошенко не мог себе позволить не то что озвучить, а даже подумать», — подытожил эксперт.