В Украине готовятся к легализации частных армий, которые существуют с 2014 года: депутат от пропрезидентской «Слуга народа» зарегистрировала в парламенте законопроект №3005 «О военно-консалтинговой деятельности». Под предлогом «заботы о ветеранах АТО» под и без того слабое государство фактически закладывается бомба замедленного действия

Что предполагает законопроект

Бывшая журналистка, которая ранее работала на канале олигарха Игоря Коломойского, Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что в результате конфликта на Донбассе в Украине появились высококвалифицированные профессионалы в военном деле. По мнению депутата из неформальной группы "коломийцев" (то есть тех, кто в Верховной Раде представляет олигарха Коломойского), нужно дать им возможность зарабатывать на полученных умениях и опыте убивать людей.

Кстати, именно Коломойский стал у истоков появления частных армий — добробатов — «Днепр-1», «Днепр-2» и «Донбасс». Именно он их создал в 2014 году и финансировал, главная задача этих парамилитарных структур в то время была — подавление так называемого "сепаратизма", то есть неприятия гражданами страны произошедшего в Киеве госпереворота. Собственно, именно эти действия политиков и бизнесменов — а тогда Коломойский был еще и губернатором Днепропетровщины — и привели к гражданской войне на Востоке страны. Теперь, пять лет спустя, стоит вопрос иначе, как утилизировать десятки тысяч людей, не умеющих в жизни ничего делать, кроме как убивать. Про уходящих либо плохо, либо ничего. Богдан как зеркало глобальных тектонических сдвигов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В пояснительной записке к законопроекту Василевская-Смаглюк с подачи "старших товарищей" приводит пример Ирака, где военным консультантам платят от ста до тысячи долларов в день. При этом "слуга народа" перечисляет страны, где частные военные компании (ЧВК) действуют на вполне законных основаниях: США, Китай, Великобритания, Германия, Швейцария, ЮАР.

Далее в документе описывается порядок создания и функции компаний, предоставляющих услуги военного или охранного характера. Им разрешают работать лишь за пределами украинской территории, предоставляя услуги физическим лицам или органам государственной власти. Для контроля над ними должен быть сформирован новый орган власти — Нацкомиссия по госрегулированию в сфере военно-консалтинговой деятельности.

В случае одобрения парламентариями этого документа ЧВК могут официально заниматься обучением, консалтинговой деятельностью, оказывать аналитическую, медицинскую, строительную, ремонтную и прочую деятельность в интересах армий других государств, иметь свои базы и полигоны в Украине.

Весьма важным моментом является возможность для ЧВК хранения, производства, экспорта и импорта оружия. Это позволит им на вполне законных основаниях легализовать, а потом и торговать оружием, которое они тайком вывезли из зоны боевых действий в Донбассе. Теперь ЧВК смогут ввозить его для поддержки террористическим и экстремистским группировкам, действующим на территории сопредельных государств, например России и Белоруссии, Молдавии и Приднестровья. Помимо этого, целые группы граждан будут направляться руководством ЧВК вполне легально в другие страны по заказу местных политических и бизнес-структур, где смогут применить свой опыт по организации беспорядков или провоцирования «цветных революций». И хотя специально оговорен запрет на осуществление военно-консалтинговой деятельности на территории «страны-агрессора», то есть России, нет сомнений, что возможность его обойти "для достижения патриотических целей" руководители ЧВК найдут. Теплов: В Украине готовят закон о легализации парамилитарных структур © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк

В самой Украине

Конечно, одной из причин возникновения законопроекта о ЧВК вроде бы является желание парламентариев найти применение или иначе говоря — утилизации существующих в стране парамилитарных структур. Либертарианство "слуг народа", которые хотят освободить государство от излишней опеки над гражданами, здесь проявляется в самом неприглядном виде. По территории Украины сейчас без дела, но с соответствующими "убийственными навыками" гуляет несколько десятков тысяч человек (от 100 до 200 тысяч точно), и вот теперь вместо того, чтобы заниматься обеспечением их работой и их социализацией, украинские депутаты предлагают разрешить им легально иметь и применять оружие, а так же использовать приобретенные на востоке страны в ходе гражданского конфликта карательные умения.

Согласно законопроекту, ЧВК не будут иметь права на применение силы внутри страны: участвовать в военных акциях и операциях, направленных на захват власти, свержение конституционного строя. Основывать их будет запрещено тем, кто имеет судимость и тем, с кого сняли судимость, а также сотрудникам правоохранительных органов, уволенным за какие-либо дисциплинарные проступки.

Но данные ограничения не распространяются на рядовой персонал, что вполне позволит нанимать в качестве, например, консультантов или инструкторов лиц, имеющих уголовное прошлое либо незакрытые уголовные дела. Кандидаты на вступление в организацию должны будут пройти проверку СБУ, но вряд ли она станет серьезным препятствием для представителей «национал-патриотических сил», многие из которых непосредственно курируются украинскими спецслужбами. Наоборот, они также будут заинтересованы в отправке своих внештатных агентов из числа ветеранов так называемой антитеррористической операции (АТО) в ЧВК. Шабовта: При Зеленском украинская власть продолжает сотрудничать с преступниками на всех уровнях © Facebook Сергея Шабовты

Кстати, предусматривается возможность финансирования ЧВК из государственного бюджета Украины, если они ведут «патриотическое воспитание молодежи». По сути, это открывает неограниченные возможности для праворадикальных организаций, которые уже сейчас при Зеленском, после смены власти в стране, продолжают получать госфинансирование.

Законопроект вызвал немалые опасения общественности и экспертов, указывающих, что власть открывает этим своеобразный «ящик Пандоры», потому что находящиеся вне закона многочисленные ультраправые парамилитарные структуры получат более широкие возможности для беспредела. Ведь ничто не мешает отдельным политическим структурам, выросшим из добробатов, например тому же "Национальному корпусу", получить лицензию на создание своей ЧВК, а посути легализовать право создания собственной армии. То же самое смогут на вполне официальных законных основаниях сделать и отдельные бизнесмены, олигархи.

Слабое государство не сможет контролировать ЧВК

Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов в интервью Украине.ру рассказал, что украинские бизнесмены широко содержат частные армии. Но как только произойдет легализация данных организаций, состоящих из бывших атошников, государство просто будет не в состоянии их контролировать.

«В нашем регионе многие крупные бизнесмены брали на содержание парамилитарные образования, более того, один из моих знакомых, тогда еще крупный предприниматель, шутил, что он завел свой батальон, так как сегодня это принято в их кругу… На самом деле, это очень страшный для Украины законопроект, он стоит в одном ряду с законопроектом о дезинформации. И страшен он тем, что в стране полностью отсутствует система контроля над парамилитарными структурами. Да, пока там прописывается только внешняя деятельность подобных компаний — но мы же понимаем, что в обществе, где ходят миллионы единиц неучтенного оружия, это ограничение лишь «фиговый листок». Я уверен, что как только все военизированные объединения участников АТО получат юридический статус, проконтролировать их деятельность будет просто невозможно. А людей, которые готовы пойти в ЧВК, сейчас более чем достаточно», — утверждает Теплов.

Еще более категоричен в оценках законопроекта о ЧВК украинский эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

"Также для меня назревающей проблемой является то, что сейчас внесен законопроект в парламент о том, чтобы создать некий частный военный консалтинг, — заявил он в эксклюзивном комментарии Украина.ру. — То есть есть бредовые умы, которые недооценивают все риски внутренней жизни и угрозы, которые существуют со стороны добробатовцев и других образований, возникших на почве ветеранов АТО («антитеррористической операции» в Донбассе. — Ред.). Предлагается еще их и консолидировать под бредовой идеей создания неких частных военных кампаний, которые красиво названы военным консалтингом".

По мнению Шабовты, "одна из самых страшных статей, которые предлагаются [в этом законопроекте], — это разрешить этим компаниям ввоз из-за границы оружия. У меня такое жуткое впечатление, что весь уже существующий негатив в Украине хотят усилить подобными нормативными решениями и просто вооружиться до зубов. И мы тогда должны будем ждать по примеру каких-нибудь латиноамериканских государств действительно военного переворота". «Национальный корпус». Справка © Facebook, Партія "Національний Корпус" | Перейти в фотобанк

С 2014 года Украина — европейский лидер на рынке нелегального оружия и боеприпасов. По данным Small Arms Survey, которая отслеживает распространение нелегального огнестрельного оружия, в 2019 г. в стране насчитывалось от 2,2 до 6,3 миллионов незарегистрированных «стволов».

А «под ружье» ЧВК могут стать до 50-60 тысяч бывших атошников, которые не имеют работы и достойных средств к существованию. Они легко могут превратиться в орудие олигархов для блокирования, захвата государственных структур, организации давления на органы государственной власти или непосредственно госпереворотов. В связи с возможным введением закона о рынке земли в Украине частные армии могут использоваться для силового перераспределения земли и отъема ее у граждан, подавления протестов.

Сегодня бывшие бойцы АТО востребованы в качестве киллеров — они стоят за рядом резонансных убийств. Кроме того, немалое их количество сколачивают форменные ОПГ, занимающиеся вооруженными налетами, грабежами, вымогательством. И теперь все они будут "утилизированы" в ЧВК.

«Даже бывший военный прокурор Анатолий Матиос признавал, что каждый четвертый военнослужащий в зоне АТО совершал военные преступления. Это означает, что боевой дух армии низок, о каких-либо высотах военного дела в таком войске говорить не приходится. А в ЧВК зона морали, поверьте, еще ниже. Если, конечно, закон не задуман как своеобразная индульгенция для тех, кто прошел кровь и ужас на востоке Украины, — государство попросту не может наказать их, в т. ч. за очень серьезные преступления», — считает Шабовта.

Да, в ряде стран ЧВК существуют. Так, американская частная военная компания Academy предоставляет услуги по охране, воздушной перевозке, помогает контролировать порядок в районах стихийных бедствий в любой точке мира. Основные доходы она получает от участия в военных конфликтах. Но если взять перечисленные в документе Василевской-Смаглюк примеры стран, имеющих ЧВК, это — США, Китай, Великобритания, Германия, то есть те страны, где есть весьма сильная государственная власть, которая жестко контролирует данную сферу деятельности, это государства, которые не утратили и не передали кому-либо свое право на применение силы, где правоохранительная система работает жестко и не избирательно. Ничего подобного в Украине нет.

Для Украины, где государственная власть очень слаба, где право на насилие присвоили себе всевозможные радикальные образования, где порядок на улицах контролируют наряду с полицейскими так называемый "Национальные дружины" (созданные тем же "Национальным корпусом" Билецкого), а некоторые нацистские структуры открыто курируются спецслужбами (например, С14 "сотрудничающая с СБУ) реализация законопроекта о ЧВК будет иметь весьма тяжелые последствия. Контролирующий орган де-факто будет иметь лишь административные, а не полицейские функции. Правоохранительные органы зачастую боятся иметь дело даже с несколькими десятками безоружных «патриотических активистов». Что произойдет в случае, если они еще будут официально вооружены и соответствующим образом мотивированы, нетрудно представить.