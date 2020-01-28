Со вторника, 28 января, многие украинские телеканалы будут закодированы. В результате миллионы жителей страны не смогут смотреть их по спутниковому телевидению. Речь идет о наиболее популярных телеканалах: «Интер», «1+1», СТБ, ICTV, «Новый канал» - всего в списке их 23

В открытом доступе останутся информационные государственные телеканалы вроде «Рада», «UA Первый», контент которых достаточно скучен, поэтому они не пользуются популярностью.

На Украине, по разным оценкам, от 4 до 6 миллионов семей смотрят телеканалы именно через спутник, особенно в сельской местности, где кабельного телевидения нет. Аналоговое телевидение на большей части Украины отключили в прошлом году, но и цифровой эфирный телесигнал в сельской местности зачастую оставляет желать лучшего. В Винницкой области, например, цифровое эфирное телевидение покрывает лишь 67% территории. Спутниковые тарелки многие украинцы установили еще в относительно спокойный зажиточный период — 2008-2013 гг. В городах с населением до 50 000 человек спутниковое телевидение смотрит каждый второй. Практически все пользователи спутникового телевидения смотрят его через открытый спутник, то есть бесплатно. Проголодь довела до обысков. Зачем в офис Общественного телевидения Украины нагрянули ГБР и СБУ © president.gov.ua

Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег. Поскольку у жителей сельской местности, как правило, лишних денег нет, они смогут отныне смотреть лишь те каналы, которые останутся в открытом доступе и вещают на понятном им языке. И это преимущественно российские каналы. Со спутника Hot Bird 13 на Украине вещают 14 российских телеканалов, включая «Первый канал», «НТВ», «Россия-1», «Россия 24», СТС и ТНТ. Количество их зрителей может увеличиться и после планируемого в этом году подорожания кабельного ТВ на Украине.

Сигнал же украинских телеканалов, принимаемый через спутник, формально считается техническим, так как он предназначен исключительно для провайдеров телевизионных услуг. И уже они должны доставлять его пользователям за определенную плату. Просто установить тарелку и смотреть украинские спутниковые каналы напрямую нельзя — это считается пиратством. До 28 января пользователи спутниковых «тарелок» должны заплатить абонплату и подключиться к двум официальным украинским провайдерам — Viasat или Xtra TV. Пока абонплата невысокая (от 64 до 280 грн в месяц), но это «акционные» цены, которые будут повышаться.

У зрителей спутниковых каналов есть также возможность приобрести тюнер, который стоит более тысячи гривен. Инвестиции в кодирование составили $7,5 млн, из них $2,5 млн вложили медиагруппы, а операторы и поставщики оборудования — $5 млн. Для декодирования сигнала телеканалов в страну завезено 110 000 тюнеров, которые сейчас активно стараются продать зрителям, чтобы «отбить» инвестиции в кодирование. Украинские медиахолдинги с 2017 года вели переговоры с китайскими производителями тюнеров, жалуясь на неуступчивость китайцев, не желавших производить тюнеры стоимостью до $20. В результате сошлись на $35.

Закодировать наиболее популярные телеканалы на Украине планировали уже пять лет. И каждый год откладывали ради «обеспечения информационной безопасности», под которой понимают информационную борьбу именно с российскими медиа, в особенности относительно освещения ситуации на Донбассе.

Одним из первых решений правительства Арсения Яценюка после переворота на Майдане был запрет транслирования российских телеканалов. И первым сражением в разгоревшемся вскоре гражданском конфликте на Донбассе было сражение за телевышку на горе Карачун под Славянском: ополченцы восстанавливали сигнал российских телеканалов, ВСУ же, захватив телевышку, сразу его блокировали.

Украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания упорно откладывал кодирование спутникового сигнала телеканалов, ссылаясь на войну, но, в конце концов, медиахолдинги смогли настоять на своем, жалуясь не нехватку денег.

«У нас была дискуссия с представителями StarLightMedia, они нам донесли свою позицию. Денег на рынке не хватает, поэтому просили дать им возможность закодироваться. У нас нет возможности им отказать, тянуть с решением до бесконечности. Они подадут в суд на бездеятельность Нацсовета и смогут его легко выиграть», — сетовал член Нацсовета Александр Ильюшенко.

Можно напомнить, что ранее для «борьбы с российскими СМИ» создавались англоязычные телеканалы Ukraine Today и UATV. И оба они закрылись из-за недостатка финансирования и непопулярности у зрителей. Информационная блокада Украины: власти изолируют страну от других точек зрения © CC0, Pixabay

Бывший гендиректор Харьковской областной государственной телерадиокомпании Сергей Гулевский считает, что после кодирования украинских каналов зрители просто будут смотреть каналы российские. «По моему убеждению, то, что закодировали спутниковые телеканалы, — это плохо. Я понимаю, что медиагруппы договорились о том, чтобы взимать больше денег с кабельщиков под видом защиты, так сказать, авторских прав. Это чревато тем, что большинство людей, которые пользуются спутниковым телевидением, перестроятся на другие каналы. А мы знаем какие — это российские каналы, которых очень много в свободном доступе. Причина в том, что у большинства людей недорогие тюнеры, на которых даже не предусмотрено платное телевидение. Поэтому люди будут просто перепрограммировать свои тюнеры, перенастраивать антенны, но платить они не будут», — говорит Гулевский.

Харьковчанка Маргарита, комментируя кодирование телеканалов в интервью изданию «Город Х», тоже считает, что украинские телеканалы просто потеряют аудиторию, тем более что их контент невысокого качества. «Я думаю, с кодированием каналов медиагруппы явно прогадали. Украинские каналы и так плохо смотрят, ну никогда они с интернетом тягаться не смогут, а тут еще и половина народа уйдет, так как платить не захотят. Лично я давно отказалась от просмотров украинских телеканалов. Они далеко не всегда предоставляют качественный контент, чтобы за него еще и деньги платить», — утверждает Маргарита.

У российских же телеканалов появляется возможность расширить свою аудиторию за счет ниши, которую в погоне за прибылью оставляют украинские медиагруппы. В первую очередь речь идет о такой целевой аудитории, как жители сел и небольших городов, большинство из которых не будут платить провайдерам, имея возможность смотреть российские телеканалы бесплатно.