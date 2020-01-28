В открытом доступе останутся информационные государственные телеканалы вроде «Рада», «UA Первый», контент которых достаточно скучен, поэтому они не пользуются популярностью.
На Украине, по разным оценкам, от 4 до 6 миллионов семей смотрят телеканалы именно через спутник, особенно в сельской местности, где кабельного телевидения нет. Аналоговое телевидение на большей части Украины отключили в прошлом году, но и цифровой эфирный телесигнал в сельской местности зачастую оставляет желать лучшего. В Винницкой области, например, цифровое эфирное телевидение покрывает лишь 67% территории. Спутниковые тарелки многие украинцы установили еще в относительно спокойный зажиточный период — 2008-2013 гг. В городах с населением до 50 000 человек спутниковое телевидение смотрит каждый второй. Практически все пользователи спутникового телевидения смотрят его через открытый спутник, то есть бесплатно.
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег. Поскольку у жителей сельской местности, как правило, лишних денег нет, они смогут отныне смотреть лишь те каналы, которые останутся в открытом доступе и вещают на понятном им языке. И это преимущественно российские каналы. Со спутника Hot Bird 13 на Украине вещают 14 российских телеканалов, включая «Первый канал», «НТВ», «Россия-1», «Россия 24», СТС и ТНТ. Количество их зрителей может увеличиться и после планируемого в этом году подорожания кабельного ТВ на Украине.
Сигнал же украинских телеканалов, принимаемый через спутник, формально считается техническим, так как он предназначен исключительно для провайдеров телевизионных услуг. И уже они должны доставлять его пользователям за определенную плату. Просто установить тарелку и смотреть украинские спутниковые каналы напрямую нельзя — это считается пиратством. До 28 января пользователи спутниковых «тарелок» должны заплатить абонплату и подключиться к двум официальным украинским провайдерам — Viasat или Xtra TV. Пока абонплата невысокая (от 64 до 280 грн в месяц), но это «акционные» цены, которые будут повышаться.
У зрителей спутниковых каналов есть также возможность приобрести тюнер, который стоит более тысячи гривен. Инвестиции в кодирование составили $7,5 млн, из них $2,5 млн вложили медиагруппы, а операторы и поставщики оборудования — $5 млн. Для декодирования сигнала телеканалов в страну завезено 110 000 тюнеров, которые сейчас активно стараются продать зрителям, чтобы «отбить» инвестиции в кодирование. Украинские медиахолдинги с 2017 года вели переговоры с китайскими производителями тюнеров, жалуясь на неуступчивость китайцев, не желавших производить тюнеры стоимостью до $20. В результате сошлись на $35.
Закодировать наиболее популярные телеканалы на Украине планировали уже пять лет. И каждый год откладывали ради «обеспечения информационной безопасности», под которой понимают информационную борьбу именно с российскими медиа, в особенности относительно освещения ситуации на Донбассе.
Одним из первых решений правительства Арсения Яценюка после переворота на Майдане был запрет транслирования российских телеканалов. И первым сражением в разгоревшемся вскоре гражданском конфликте на Донбассе было сражение за телевышку на горе Карачун под Славянском: ополченцы восстанавливали сигнал российских телеканалов, ВСУ же, захватив телевышку, сразу его блокировали.
Украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания упорно откладывал кодирование спутникового сигнала телеканалов, ссылаясь на войну, но, в конце концов, медиахолдинги смогли настоять на своем, жалуясь не нехватку денег.
«У нас была дискуссия с представителями StarLightMedia, они нам донесли свою позицию. Денег на рынке не хватает, поэтому просили дать им возможность закодироваться. У нас нет возможности им отказать, тянуть с решением до бесконечности. Они подадут в суд на бездеятельность Нацсовета и смогут его легко выиграть», — сетовал член Нацсовета Александр Ильюшенко.
Можно напомнить, что ранее для «борьбы с российскими СМИ» создавались англоязычные телеканалы Ukraine Today и UATV. И оба они закрылись из-за недостатка финансирования и непопулярности у зрителей.
Бывший гендиректор Харьковской областной государственной телерадиокомпании Сергей Гулевский считает, что после кодирования украинских каналов зрители просто будут смотреть каналы российские. «По моему убеждению, то, что закодировали спутниковые телеканалы, — это плохо. Я понимаю, что медиагруппы договорились о том, чтобы взимать больше денег с кабельщиков под видом защиты, так сказать, авторских прав. Это чревато тем, что большинство людей, которые пользуются спутниковым телевидением, перестроятся на другие каналы. А мы знаем какие — это российские каналы, которых очень много в свободном доступе. Причина в том, что у большинства людей недорогие тюнеры, на которых даже не предусмотрено платное телевидение. Поэтому люди будут просто перепрограммировать свои тюнеры, перенастраивать антенны, но платить они не будут», — говорит Гулевский.
Харьковчанка Маргарита, комментируя кодирование телеканалов в интервью изданию «Город Х», тоже считает, что украинские телеканалы просто потеряют аудиторию, тем более что их контент невысокого качества. «Я думаю, с кодированием каналов медиагруппы явно прогадали. Украинские каналы и так плохо смотрят, ну никогда они с интернетом тягаться не смогут, а тут еще и половина народа уйдет, так как платить не захотят. Лично я давно отказалась от просмотров украинских телеканалов. Они далеко не всегда предоставляют качественный контент, чтобы за него еще и деньги платить», — утверждает Маргарита.
У российских же телеканалов появляется возможность расширить свою аудиторию за счет ниши, которую в погоне за прибылью оставляют украинские медиагруппы. В первую очередь речь идет о такой целевой аудитории, как жители сел и небольших городов, большинство из которых не будут платить провайдерам, имея возможность смотреть российские телеканалы бесплатно.